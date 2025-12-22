Produkty, nad ktorými lekárnici len neveriacky krútia hlavou. Ľudia ich berú z pultov, oni ich však zastaviť nemôžu

Mnohí lekárnici by vedeli rozprávať o tom, čo všetko si ľudia dokážu kúpiť v domnení, že ide o cestu k pevnému zdraviu alebo kráse. Stačí pár minút za tárou a opäť vidia tie isté balíčky – „zázračné“ tabletky na chudnutie, kapsuly na večnú mladosť či vitamínové bomby v jednej pilulke. A hoci im je často jasné, že ide skôr o marketing než o medicínu, nemôžu zákazníkom tieto výrobky zakázať. Môžu len upozorniť na riziká a dúfať, že ľudia začnú kriticky rozmýšľať nad tým, čo si kupujú.
Nakupovanie v lekárni nie je zárukou, že ide o zázračný liek
Lekáreň ľudia často vnímajú ako „bezpečné miesto“, kde je všetko automaticky prospešné zdraviu. Realita je však oveľa komplikovanejšia. Okrem liekov na predpis a voľnopredajných liekov sú regály plné výživových doplnkov, kozmetiky a rôznych „podporných prípravkov“.
Mnohé z nich sú však skôr výsledkom šikovného marketingu než odpoveďou na zdravotný problém. Obaly sľubujú rýchle riešenia – viac energie, lepší spánok, znížený stres, návrat vitality či rýchle chudnutie. To všetko bez námahy, bez zmeny životného štýlu, bez toho, aby človek musel čokoľvek zásadné zmeniť.
Takéto produkty môžu byť na prvý pohľad neškodné, ale:
- často neprinesú takmer žiadny efekt,
- môžu byť zbytočným výdavkom,
- a v niektorých prípadoch dokonca predstavujú riziko, najmä pri kombinácii s liekmi alebo pri dlhodobom užívaní.
„Zázračné“ sľuby sú vždy podozrivé
Dôležité pravidlo, ktoré lekárnici radi pripomínajú:
ak niekto sľubuje zázrak, je takmer isté, že ide o trik.
Ak vám výrobca doplnku stravy tvrdí, že:
- schudnete 20 kilogramov za pár týždňov bez diéty a cvičenia,
- omladnete o desať rokov,
- zbavíte sa všetkých zdravotných ťažkostí len jednou kúrou,
nejde o medicínu, ale o marketing. Hrá sa s ľudskou túžbou po rýchlej a jednoduchej zmene. Skutočné zdravie sa však nedá „kúpiť“ v krabičke.
Zlepšenie zdravotného stavu je vždy dlhodobý proces, ktorý stojí na:
- pestratej a vyváženej strave,
- pravidelnom pohybe,
- dostatočnom spánku,
- psychickej pohode a zvládaní stresu.
Doplnok stravy môže byť v niektorých situáciách užitočný, ale nikdy nenahradí základné piliere zdravého životného štýlu.
Krása v tabletkách: efekt často len na peňaženku
Samostatnou kapitolou sú doplnky stravy na pleť, vlasy a nechty. Reklamy a sociálne siete sú plné príbehov o tom, ako niekomu „zázračné kapsuly“ zachránili vlasy či vyhladili pleť. V praxi však bývajú výsledky veľmi skromné.
Odborníci sa vo všeobecnosti zhodujú, že:
- účinok týchto produktov je obmedzený,
- často ide o drahý spôsob, ako telu dodať to, čo by prirodzene malo prichádzať zo stravy,
- veľká časť ich popularity stojí na influenceroch a reklame, nie na reálnych dôkazoch.
Ak niekto zanedbáva jedálniček, má málo spánku, pije minimum vody a žije v dlhodobom strese, tabletky samy o sebe situáciu nezachránia. Kvalita vlasov, pokožky aj nechtov je úzko prepojená s celkovým životným štýlom – so stravou, hydratáciou, hormónmi aj genetikou.
Multivitamíny: pocit istoty, ale reálny efekt je otázny
Multivitamíny patria medzi najpredávanejšie produkty v lekárňach. Mnohí ľudia majú pocit, že keď denne prehltnú tabletku s „kompletným spektrom vitamínov a minerálov“, urobili pre svoje zdravie maximum. Realita je však triezvejšia.
Odborníci upozorňujú, že:
- dávky jednotlivých vitamínov bývajú v multivitamínoch často veľmi nízke,
takže nemusia mať merateľný účinok na organizmus,
- veľká časť ľudí, ktorí sa stravujú aspoň trochu vyvážene, nemá zásadný nedostatok väčšiny vitamínov,
- užívanie multivitamínov nemusí predlžovať život ani automaticky zvyšovať jeho kvalitu.
Odborníčka Amina Khan upozorňuje, že pri mnohých komerčných multivitamínoch ide skôr o produkt, ktorý má dobre vyzerať na pulte a zarobiť výrobcom, než o nástroj na reálne zlepšenie zdravia.
Omnoho dôležitejšie je sústrediť sa na:
- čerstvé ovocie a zeleninu,
- celozrnné produkty,
- kvalitné bielkoviny (ryby, strukoviny, vajcia, mäso),
- zdravé tuky (orechy, semienka, rastlinné oleje).
Takáto strava dodá telu vitamíny, minerály, vlákninu aj množstvo ďalších látok, ktoré jedna pilulka nikdy nedokáže skopírovať.
Ashwagandha: módny hit, ktorý nemusí sedieť každému
Ashwagandha, tradičná bylina z ájurvédskej medicíny, si v posledných rokoch získala obrovskú popularitu aj v Európe. Ľudia ju vyhľadávajú najmä preto, že:
- má pomáhať zmierňovať stres,
- zlepšovať kvalitu spánku,
- zvyšovať energiu a celkovú odolnosť organizmu.
Existujú štúdie, ktoré naznačujú určité pozitívne účinky, no to ešte neznamená, že ide o univerzálny a bezpečný doplnok pre každého.
Pri ashwagandhe treba myslieť na viacero rizík:
- nie je vhodná pre všetkých – reakcia organizmu je individuálna,
- môže ovplyvniť hormonálnu rovnováhu, čo je problém najmä u ľudí, ktorí užívajú lieky na štítnu žľazu,
- môže zosilňovať ospalosť a účinky sedatív,
- u ľudí s cukrovkou môže znížiť hladinu cukru v krvi natoľko, že hrozí hypoglykémia, najmä v kombinácii s liekmi na diabetes.
Preto platí jasné odporúčanie:
predtým, než začnete užívať ashwagandhu (alebo akýkoľvek silnejší bylinný doplnok), poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom, obzvlášť ak užívate lieky na chronické ochorenia.
Pozor na doplnky z Ázie a z pochybných e-shopov
S nákupmi cez internet sa na náš trh čoraz častejšie dostávajú rôzne „exotické“ doplnky stravy z menej známych ázijských krajín. Bývajú lacné, majú lákavé popisy a sľubujú rýchle výsledky. Problém je, že:
- často neprešli potrebnými testami,
- nemusia spĺňať prísne normy Európskej únie,
- ich zloženie môže byť nejasné alebo nesprávne uvedené na obale.
Výrobky objednané z pochybných internetových obchodov či trhovísk môžu obsahovať látky, ktoré v Európe nie sú povolené, alebo môžu mať úplne iné zloženie, než deklaruje etiketa. V lepšom prípade sú neúčinné, v horšom môžu poškodiť zdravie.
Pri doplnkoch z neoverených zdrojov hrozí:
- riziko alergických reakcií,
- interakcie s liekmi,
- prítomnosť škodlivých prísad či kontaminantov.
Ak už doplnok stravy, tak z overeného zdroja, ideálne z lekárne alebo seriózneho obchodu, ktorý dodržiava bezpečnostné predpisy a vie doložiť pôvod tovaru.
Video k téme
Ak sa chcete o problematike doplnkov stravy dozvedieť viac, pozrieť si môžete aj priložené video z YouTube, ktoré sa tejto téme venuje z praktického pohľadu:
Zdravie nie je v krabičke: na čo nezabúdať
Pri výbere doplnkov stravy sa oplatí držať pri zemi a mať realistické očakávania. Produkty, ktoré sľubujú okamžité a radikálne zmeny, sú vo väčšine prípadov len výsledkom dobre vymysleného marketingu.
Základné pravidlá:
- doplnok stravy nie je náhrada za pestrú stravu,
- žiadna tabletka nenahradí pohyb ani spánok,
- zdravie si budujeme dlhodobo, nie jednorazovým nákupom v lekárni.
Skôr než si vložíte ďalší „zázračný“ prípravok do košíka, je rozumné:
- zamyslieť sa, či ho naozaj potrebujete,
- prečítať si etiketu a dávkovanie,
- a hlavne – poradiť sa s odborníkom (lekárnikom alebo lekárom).
Tak znížite riziko, že naletíte marketingu a zároveň dáte svojmu telu skutočne to, čo potrebuje – nie to, čo vám sľubuje pestrofarebný obal.