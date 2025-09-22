Produkty, nad ktorými lekárnici iba neveriacky krútia hlavou. Ľudia ich kupujú hromadne, no väčšinou ide o trik

Keď človek vojde do lekárne, prirodzene očakáva, že odíde s niečím, čo mu skutočne pomôže k lepšiemu zdraviu. Realita je však iná – na pultoch sa nachádza množstvo produktov, ktoré by ste tam možno ani nečakali, a ktoré lekárnici sami považujú za zbytočné. Často ide o tovar, ktorý sa predáva len vďaka šikovnému marketingu, no jeho účinky sú minimálne alebo neexistujú. Farmaceuti ich nemôžu priamo zakázať, no pravidelne upozorňujú, aby ľudia pri ich kúpe neplytvali peniazmi a uvedomili si možné riziká.
Na čo myslieť pred tým, ako otvoríte peňaženku v lekárni
Predstava, že doplnok stravy vyrieši zdravotné problémy lusknutím prsta, je síce lákavá, ale naivná. Odborníci pripomínajú, že najväčším „trikom“ týchto produktov sú prázdne sľuby – presne tie, na ktoré je unavený alebo vystrašený človek najnáchylnejší. Mnohé prípravky sa predávajú s prívlastkami ako zázračné, revolučné či jedinečné, no v skutočnosti sú to len marketingové slogany.
Pravda je jednoduchá – pevné zdravie stojí na troch pilieroch: vyvážená strava, dostatok pohybu a kvalitný spánok. Žiadna tabletka či prášok tento základ nenahradí. Preto sa oplatí byť obozretný pri kúpe doplnkov, ktoré sľubujú rýchle a extrémne výsledky.
„Zázračné“ prípravky na krásu? Realita je iná
Veľmi obľúbené sú doplnky, ktoré majú zabezpečiť krásne vlasy, pevnú pleť a zdravé nechty. Sociálne siete sú plné reklám na najnovší kolagén, šumivé tabletky alebo kapsuly s vitamínmi pre krásu.
Ako však upozorňujú odborníci, účinky takýchto produktov sú veľmi obmedzené. Telo si z nich vezme len to, čo skutočne potrebuje, a zvyšok jednoducho vylúči. Ak človek zanedbáva spánok, pije málo vody a jeho jedálniček je plný polotovarov, žiadna kapsula ho „nezachráni“. Výsledok? Vyhodené peniaze a zbytočné sklamanie.
Multivitamíny – najpredávanejšie, no často zbytočné
Jednou z najväčších kategórií, nad ktorou lekárnici krútia hlavou, sú multivitamíny. Predávajú sa v obrovských množstvách a mnohí ľudia majú pocit, že sú pre zdravie nevyhnutné. Pravda je však oveľa menej atraktívna – veľká časť multivitamínových prípravkov obsahuje také nízke dávky látok, že ich účinok je takmer nemerateľný.
Niektoré výskumy dokonca naznačujú, že pravidelné užívanie multivitamínov nepredlžuje život a zásadne nezvyšuje kvalitu zdravia. Odborníčka Amina Khan k tomu dodáva, že častokrát ide skôr o biznis než o reálnu pomoc. Ak chcete telu dopriať všetko potrebné, siahnite radšej po pestrej strave – ovocí, zelenine, celozrnných produktoch a kvalitných bielkovinách. Prírodná strava je vždy lepším zdrojom vitamínov než akákoľvek tabletka.
Ashwagandha – tradičný liek, ktorý nemusí sedieť každému
V posledných rokoch zažíva boom aj ashwagandha – rastlina známa z tradičnej ájurvédskej medicíny. Mnohí ju chvália za účinky pri strese, nespavosti či únave. Skutočne existujú náznaky prínosu, no lekári varujú – nejde o univerzálne riešenie a nie je vhodná pre každého.
Pri nesprávnom dávkovaní alebo v kombinácii s niektorými liekmi môže narobiť viac škody než úžitku. Ľudia s ochoreniami štítnej žľazy či diabetici by mali byť obzvlášť opatrní, pretože ashwagandha môže meniť hormonálnu rovnováhu a ovplyvňovať hladinu cukru v krvi. Okrem toho má sedatívne účinky, takže pri užívaní liekov na spanie alebo proti úzkosti môže zosilniť ich pôsobenie. Vždy preto platí: najprv konzultácia s lekárom alebo lekárnikom, potom rozhodnutie.
Doplnky z Ázie: lákavá cena, neznámy obsah
Ďalšou kategóriou, na ktorú odborníci upozorňujú, sú doplnky nejasného pôvodu – najmä tie, ktoré prichádzajú z ázijských krajín cez rôzne internetové obchody. Problém je jednoduchý: takéto produkty často neprejdú kontrolou, nesplnia prísne normy Európskej únie a môžu obsahovať látky, o ktorých spotrebiteľ nemá ani tušenia.
Lákavá cena či exotický obal môžu vyzerať atraktívne, no realita je, že riskujete zdravie. Môže ísť o výrobky neúčinné, v horšom prípade priamo škodlivé. A keďže ich zloženie nie je garantované, nedá sa predpovedať, ako na ne organizmus zareaguje.
Čo si z toho odniesť?
Zázračná pilulka na zdravie neexistuje. Väčšina produktov, ktoré sľubujú okamžité výsledky, je len šikovne podaný marketing. Skutočné zdravie stojí na jednoduchých základoch: kvalitná strava, pravidelný pohyb, dostatok spánku a psychická pohoda.
Doplnky stravy môžu byť v niektorých prípadoch prínosom, no mali by sa užívať uvážene a po konzultácii s odborníkom. Ak narazíte na produkt, ktorý sľubuje nemožné, spomeňte si na základnú pravdu – keby šlo o skutočnú revolúciu, odporúčali by ho samotní lekári, nie reklamný leták.