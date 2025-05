Produkty, ktoré lekárnici neznášajú: Ľudia im však stále podliehajú

Pri návšteve lekárne neraz natrafíte na produkty, ktoré majú síce atraktívne balenie a lákavé sľuby, ale odborníci ich považujú len za prepracovaný marketingový ťah. Lekárnici sa často bezradne pozerajú na zákazníkov, ktorí tieto prípravky kupujú bez váhania, hoci im ich neodporúčajú. Napriek tomu, že tieto doplnky nemôžu zakázať, snažia sa pred nimi dôrazne varovať, aby zákazníci zbytočne neohrozovali svoje zdravie či nestrácali peniaze na produkty s neistými účinkami.

Čo by ste mali vedieť skôr, než utratíte peniaze v lekárni?

Skôr než sa rozhodnete investovať do rôznych doplnkov stravy, mali by ste zvážiť, či skutočne stoja za to. Realitou je, že mnoho prípravkov na trhu je len marketingovou bublinou, ktorej hlavným cieľom je dosiahnuť čo najvyšší predaj. Aj keď obaly sľubujú okamžité výsledky, realita býva značne odlišná. Niektoré z týchto výrobkov môžu byť dokonca kontraproduktívne alebo priamo škodlivé.

Zázračné doplnky? Nedajte sa nachytať

Žiadne „zázračné“ riešenia, ktoré by bez námahy zabezpečili rapídny úbytok váhy či omladnutie, jednoducho neexistujú. Keď produkt tvrdí, že za pár dní alebo týždňov zásadne zmení váš vzhľad či zdravotný stav, buďte skeptickí. Tieto tvrdenia sú len lákavou návnadou, ktorá má upútať vašu pozornosť a presvedčiť vás k nákupu.

Zdravie je otázkou dlhodobých a stabilných návykov – pravidelného pohybu, správnej výživy a mentálneho zdravia. Rýchle riešenia, ktoré často nájdeme na sociálnych sieťach či v reklamách influencerov, väčšinou nefungujú. Prípravky na krajšie vlasy, nechty a pleť môžu byť lákavé, no ich efekt je podľa dermatológov a výživových expertov minimálny alebo žiadny. Jedinou cestou k reálnemu zlepšeniu vzhľadu a zdravia je komplexný prístup k životnému štýlu – kvalitný spánok, hydratácia a vyvážená strava.

Multivitamíny: pomôcka alebo len placebo?

Medzi najpredávanejšie produkty patria nepochybne multivitamínové tablety. Mnohí ľudia sú presvedčení, že ich pravidelné užívanie vedie k lepšiemu zdraviu a predĺženiu života. Skutočnosť je však často iná. Podľa odborníčky Aminy Khan sú dávky vitamínov v týchto doplnkoch väčšinou príliš nízke na to, aby vôbec mali merateľný efekt na zdravie človeka.

Štúdie ukázali, že multivitamíny nezvyšujú kvalitu života ani jeho dĺžku. Oveľa efektívnejším spôsobom je zamerať sa na vyváženú stravu – ovocie, zeleninu, celozrnné potraviny a kvalitné bielkoviny, ktoré sú prirodzeným zdrojom vitamínov a minerálov. Lekárnici tak odporúčajú viac sa orientovať na zdravé jedlá ako na drahé pilulky, ktorých účinnosť je diskutabilná.

Ashwagandha: populárny doplnok, ktorý nesedí každému

Ashwagandha, tradičná bylina z indickej ajurvédy, si získala popularitu vďaka schopnosti zmierniť stres, podporiť kvalitný spánok a zvýšiť energiu. Napriek tomu, že výskumy potvrdzujú jej pozitívne účinky, nie je vhodná pre každého.

Ashwagandha môže ovplyvňovať hormonálny systém a jej nesprávne užívanie môže byť problematické, najmä ak máte poruchy štítnej žľazy alebo užívate hormonálne lieky. Taktiež môže znižovať hladinu cukru v krvi, čo je rizikom pre diabetikov užívajúcich inzulín či iné antidiabetiká. Navyše môže spôsobovať ospalosť, čo môže byť nebezpečné, ak užívate lieky s tlmivým účinkom na centrálny nervový systém. Preto lekári odporúčajú, aby ste sa pred užívaním tejto byliny poradili so špecialistom.

Produkty z Ázie: lacné, ale riskantné

S rozmachom online nakupovania si mnoho ľudí objednáva produkty z rôznych ázijských krajín. Ich lákavá cena môže byť veľkým pokušením, no zároveň predstavujú značné riziko. Takéto výrobky totiž často neprešli potrebnými kontrolami a nespĺňajú európske normy pre kvalitu a bezpečnosť.

Zlé označenie, nejasný pôvod a obsah potenciálne škodlivých látok robia tieto doplnky mimoriadne riskantnými. Častokrát sú na trhu len preto, že sú lacné, ale ich účinnosť je nulová alebo dokonca negatívna. Preto je veľmi dôležité nakupovať výživové doplnky len z overených zdrojov, ideálne v lekárňach alebo certifikovaných e-shopoch.

Video na túto tému si môžete pozrieť nižšie, kde nájdete názory odborníkov a lekárnikov na produkty, ktorým by ste sa mali radšej vyhnúť:

Vďaka tomuto videu získate lepšiu predstavu o produktoch, ktoré lekárnici neodporúčajú, aj o dôvodoch, prečo sú mnohé z nich len marketingovými trikmi bez reálneho prínosu pre zdravie.

Ako sa teda správne rozhodnúť?

Ak zvažujete kúpu akéhokoľvek doplnku stravy, buďte realistickí a obozretní. Pamätajte, že skutočné zdravie sa nedá kúpiť v tabletách či kapsuliach za pár dní. Stavte radšej na overené postupy, ako sú zdravá výživa, pravidelný pohyb a dobrý spánok.

Ak vás napriek tomu lákajú rôzne prípravky, ktoré vidíte na sociálnych sieťach či reklamách, konzultujte ich najprv so svojím lekárom alebo lekárnikom. Len tak získate istotu, že to, čo kupujete, vám neuškodí, ale naozaj môže prispieť k vašej pohode a zdraviu.

Nedajte sa zviesť reklamou a sľubmi, ktoré znejú príliš dobre na to, aby boli pravdivé. Zdravie je cesta, nie produkt.