Privítajte jar farebnými záhonmi. 8 úžasných jarných kvetov, bez ktorých sa žiadna záhrada nezaobíde

Keď sa na záhonoch či trávnikoch objavia prvé veselofarebné kvetiny, každý milovník záhrady dobre vie, že zima sa už pomaly lúči so svojou vládou. Práve tieto skoré jarné poklady nám pripomenú čaro prebúdzajúcej sa prírody a potešia nielen naše oči, ale aj dôležitých opeľovačov, ktorí po zime potrebujú okamžitý zdroj potravy. Čmeliaky, včely alebo niektoré motýle sa na jar prebúdzajú zo zimného spánku a prvé jarné kvety im ponúkajú nevyhnutný nektár a peľ.

Výber vhodných jarných kvetín je dôležitý aj z hľadiska ich polohy v záhrade. Väčšina z nich zvládne slnečné stanovište i polotieň. Ak však budú rásť na priamom slnku, pôda sa síce rýchlejšie vyhreje, no prudké slnečné lúče môžu niekedy urýchliť odkvitnutie. V polotieni zasa kvetiny vydržia kvitnúť o niečo dlhšie, pretože tam bývajú chránené pred najostrejším svetlom.

Tip na pestovanie v kvetináčoch

Rozličné druhy jarných trvaliek či cibuľovín môžete s úspechom pestovať aj v kvetináčoch. Ich nespornou výhodou je možnosť jednoduchého premiestnenia alebo výmeny – keď rastliny odkvitnú, kvetináč odložíte a nahradíte ho druhom, ktorý práve prežíva vrchol svojej krásy. Niektoré typy však na záhone vyniknú aj po odkvitnutí. Napríklad bergénie, „babičkovské“ trvalky, sú atraktívne tak kvetmi, ako aj svojimi veľkými, dekoratívnymi listami, vďaka ktorým máte v záhrade zeleň prakticky počas celého roka.

Ak túžite po záhrade, kde vždy niečo kvitne a farebne spolu ladí, zoznámte sa s rôznymi odrodami a zároveň si sledujte postupnosť kvitnutia. Niektoré druhy kvitnú skôr, iné neskôr, a ak ich vysadíte rozumne, zabezpečíte si plynulý príliv farieb od skorej jari až do leta. Okrem kvetín nezabúdajte ani na kríky kvitnúce v zime a na jar – napríklad zlatý dážď, dulovec či drieň. Všetky dokážu vniesť do záhrady už v predfáze jari pestré farby a pritiahnuť pohľady z okolia.

A ktoré jarné kvetiny nesmú chýbať? Tu je náš výber osvedčených druhov:

1. Prvosienka bezbyľová (Primula vulgaris)

Prvosienka bezbyľová je u nás veľmi obľúbenou jarnou kvetinou. V prírode sa jej darí vo vlhkejších pôdach na lúkach alebo popri potokoch a riekach, často v miernom polotieni. Ak jej doma vytvoríte podobné podmienky – kyprú, vlhkú a mierne zásaditú pôdu –, odvďačí sa vám dlhším kvitnutím. Časom sa dokáže sama presievať, takže ju môžete mať po pár rokoch na viacerých miestach v záhrade.

Kvitnutie: od marca do apríla

od marca do apríla Farby: k tradičnej žltej pribudli postupne aj pestrejšie odrody – fialové, ružové či červené

2. Krókusy (Crocus tommasinianus)

Krókusy sú jednými z najmilších poslov jari. Ich kvety hrávajú najčastejšie fialovými tónmi, ale dajú sa zohnať aj žlté, biele či pásikavé kultivary. Ide o cibuľoviny vysádzané na jeseň, ktorým sa darí v slnečnejšom stanovišti a vo vlhkej, no dobre priepustnej pôde. Mimoriadne pôsobivé sú krátko po roztopení snehu, keď ich vysadíte priamo do trávnika – na jar sa objavia fialové, žlté či biele ostrovčeky farieb.

Kvitnutie: marec až apríl

3. Nezábudka lesná (Myosotis sylvatica) – v slovenčine nezábudky

Nezábudky sú nízko rastúce a jemné, často modré kvetiny, ktoré s obľubou vysádzame do popredia záhonov. Výborne sa znášajú s tulipánmi či narcismi, pričom spolu vytvárajú nádherne kontrastné farebné kombinácie. Dôležité je, aby boli v mierne vlhkej, ale dobre priepustnej pôde, najlepšie v polotieni. Po odkvitnutí ich nechajte vysemeniť, pretože sa rady množia samovýsevom.

Kvitnutie: apríl až jún

4. Pľúcnik (Pulmonaria)

Pľúcnik je krásna vytrvalá bylina, ktorá prirodzene rastie na okrajoch lesov a hájov v našich podmienkach. Jeho kvety bývajú modrofialové alebo ružové. Tento druh je mimoriadne obľúbený medzi prvými opeľovačmi – včelami a divými čmeľmi, ktoré sa potrebujú rýchlo posilniť. Rastline vyhovuje polotieň, no nestratí sa ani na slnečnom stanovišti. Ak ju skombinujete s prvosienkami a nezábudkami, dosiahnete prirodzene pôsobiace zákutia.

Kvitnutie: apríl až jún

5. Kosatec sieťkovaný (Iris reticulata)

Tento malý, približne desaťcentimetrový kosatec pochádza z Turecka a z oblasti Kaukazu. Je úplne mrazuvzdorný, a preto sa mu darí aj v našich záhradách. Najčastejšie má jemné, voňavé modré a fialové kvety so žltými znakmi. Hodí sa do skaliek, zmiešaných záhonov, ale aj do kvetináčov.

Kvitnutie: február až apríl

6. Tavolín zimný (Eranthis hyemalis)

Tavolín (často nazývaný aj talovín) zaujme jasne žltými kvetmi, ktoré sa na jar objavujú veľmi skoro, niekedy už vo februári. Krátko po odkvitnutí rastlina zatiahne a znovu sa ukáže až o rok, takže je ideálna do trávnika – pokiaľ ju budete kosiť až po vysemenení, vytvoríte si časom väčšie kolónie. Veľmi pekne ladí so snežienkami na slnečnom či polotienistom mieste.

Kvitnutie: február až marec

7. Prvosienka jarná (Primula veris)

Prvosienka jarná je pôvodný druh našich lúk a je čiastočne chránený. Kvitne jemnými žltými kvetmi a symbolicky „otvára“ jar. Jej príbuzná, prvosienka vyššia (Primula elatior), má väčšie a ešte atraktívnejšie kvety. Na záhrade si ich môžete vypestovať z odobratých semien alebo zakúpených sadeníc. Doprajte im vlhkú, ale dobre priepustnú pôdu na slnku alebo v polotieni a zachováte tak cenný pôvodný druh pre opeľovače.

Kvitnutie: marec až máj

8. Bergénia (Bergenia)

Obľúbená trvalka starých mám, ktorá sa dnes opäť teší veľkej popularite. Bergénia zvládne slnko aj tieň, vyniká ružovými alebo bielymi kvetmi a je pekná už od skorej jari. Postupom času vytvára hustý zelený koberec veľkých listov, ktoré často ostávajú dekoratívne aj počas zimy. Je preto ideálna na okraje záhonov či do predzáhradiek, kde zaručene spríjemní pohľad po celý rok.

Kvitnutie: väčšinou od marca do apríla

väčšinou od marca do apríla Stanovište: vlhká, avšak dobre priepustná pôda

Ako si užiť rozkvitnutú jar naplno?

Experimentujte s farbami : Zlaďte rôzne kultivary, ktoré kvitnú v rovnakom čase, alebo vytvorte kontrastné kombinácie s bielymi, žltými či fialovými odtieňmi.

: Zlaďte rôzne kultivary, ktoré kvitnú v rovnakom čase, alebo vytvorte kontrastné kombinácie s bielymi, žltými či fialovými odtieňmi. Premyslite si postupnosť : Vysaďte niekoľko druhov, ktoré na seba nadväzujú obdobím kvitnutia, a vaša záhrada bude hýriť kvetmi od prvých jarných lúčov až po začiatok leta.

: Vysaďte niekoľko druhov, ktoré na seba nadväzujú obdobím kvitnutia, a vaša záhrada bude hýriť kvetmi od prvých jarných lúčov až po začiatok leta. Zapojte aj dreviny: Nepodceňte silu kvitnúcich kríkov. Zlatica, dulovec či drieň prinesú do záhrady ďalšiu vrstvu farieb a okrasy už na prelome zimy a jari.

Jar je jedným z najkrajších období pre všetkých záhradkárov – je plná nových začiatkov, príležitého experimentovania a farebných zázrakov prírody. Keď si vyberiete tie správne druhy kvetín a vhodne ich nakombinujete, môžete si užívať pohľad na prebúdzajúcu sa zeleň a nabíjať sa pozitívnou energiou, ktorú so sebou jar prináša. Prajeme vám, aby sa vaša záhrada rozsvietila tými najpestrejšími farbami a stala sa príjemným útočiskom tak pre vás, ako aj pre vzácne opeľovače, ktoré vám vašu snahu určite vrátia v podobe bohatej úrody a nádherných jarných záhonov.