Priťahujú blesky aj starosti. Ktoré stromy by nemali rásť priamo pri dome?

Stromy v záhrade dokážu urobiť hotové divy. Vytvoria tieň počas horúcich dní, dodajú pozemku charakter a celkovému prostrediu dodajú kúsok prírody, ktorý vám spríjemní každý deň. Nie každý strom je však vhodné umiestniť v bezprostrednej blízkosti domu. Niektoré druhy môžu byť síce krásne a pôsobivé, no kvôli svojim vlastnostiam dokážu narobiť viac škody než úžitku. A niekedy môže ísť aj o škody, ktoré vás vyjdú veľmi draho.
Ak premýšľate nad tým, čo vysadiť v okolí domu, výber stromov by ste rozhodne nemali brať na ľahkú váhu. Niektoré druhy vyžadujú náročnejšiu starostlivosť, iné majú silné alebo rozpínavé korene a ďalšie môžu byť nebezpečné počas búrok či veterných dní. Pozrite sa, akým stromom je lepšie vyhnúť sa v tesnej blízkosti obydlia – alebo ich aspoň vysadiť v dostatočnej vzdialenosti.
Stromy, ktoré nepatria k domu príliš blízko
Javor strieborný
Javor strieborný patrí medzi obľúbené stromy pre svoju krásu a rýchly rast. No zároveň ide o druh, ktorý môže byť v okolí domu problémový. Jeho koreňový systém je veľmi agresívny, široký a silný. Z tohto dôvodu by mal byť umiestnený minimálne 10 až 12 metrov od základov domu. Korene tohto javora dokážu prerásť aj do väčších vzdialeností a môžu poškodiť základy, chodníky či dokonca podzemné potrubia.
Vŕba
Vŕby pôsobia romanticky a majestátne, mnohým pripomínajú pokojné miesto pri vode. Ich výsadba však so sebou nesie značné riziká.
Vŕby totiž vyhľadávajú vodu a ich korene sú extrémne agresívne. Neraz sa stáva, že prerastú až do kanalizácie alebo vodovodného potrubia, čo môže viesť k nepríjemným a najmä drahým opravám.
Okrem toho majú vŕby veľmi krehké konáre. Stačí silnejší vietor či búrka a vetvy sa môžu ľahko zlomiť. Ak je vŕba vysadená príliš blízko domu, padajúce konáre môžu poškodiť strechu, okná alebo fasádu.
Dub
Dub je symbolom sily a dlhovekosti. Práve vďaka tejto mohutnosti však nie je ideálnym kandidátom na výsadbu tesne pri dome.
Jeho korene sú extrémne silné, rozrastajú sa do šírky a dokážu zdvihnúť dlažbu, narušiť základy či poškodiť inžinierske siete.
Duby majú aj rozsiahlu korunu. Ak vyrastú príliš blízko stavby, vetvy pri silnom vetre môžu padať na strechu alebo auto a spôsobiť škody, ktoré rozhodne nie sú zanedbateľné.
Topole
Topole patria medzi najrýchlejšie rastúce stromy a ich previsnuté štíhle siluety pôsobia elegantne. No práve ich rast a sila koreňov sú dôvodom, prečo sa neodporúča vysádzať ich v blízkosti obydlí.
- ich korene sú invazívne a veľmi rýchlo expandujú
- môžu narušiť betónové plochy, chodníky či kanalizáciu
- rýchly rast znamená aj vyššie riziko vyvrátenia pri búrke
- topole majú krehkejšiu drevinu, takže pri silnom vetre často padajú konáre
Ak sa rozhodnete pre výsadbu topoľa, potrebujete mať v záhrade naozaj veľa miesta.
Na čo myslieť pri výbere stromov k domu
Nezáleží len na tom, ktorý strom si obľúbite. Dôležité je aj to:
- akú veľkosť strom dosiahne v dospelosti
- ako hlboko a široko sa rozrastajú jeho korene
- ako reaguje na vietor a búrky
- koľko práce vyžaduje jeho údržba
- ako ďaleko sú od domu vedené prípojky a potrubia
Niekedy postačí správna vzdialenosť, inokedy je lepšie vybrať iný druh.