Prírodné zdroje kyslíka. Tieto rastliny prekonajú aj klasickú čističku vzduchu

Už od školských čias si iste pamätáme, že rastliny sú pre nás nesmierne dôležité vďaka schopnosti vytvárať kyslík z oxidu uhličitého. Svojím spôsobom fungujú ako malá kyslíková továrnička, keďže cez deň v procese fotosyntézy premieňajú oxid uhličitý na kyslík. V našich príbytkoch sú preto nielen estetickým doplnkom, ktorý poteší oči, ale takisto nám pomáhajú zlepšovať kvalitu vzduchu a prispievajú k jeho čisteniu.

Kvety vhodné do spálne

Možno ste už počuli, že rastliny síce vyrábajú kyslík počas dňa, no s prichádzajúcou tmou bez prísunu svetla prestáva fotosyntéza a začínajú postupne uvoľňovať oxid uhličitý späť do ovzdušia. Existujú však aj výnimky, ktoré CO₂ absorbujú práve počas noci. Do spální sa tak hodia najmä druhy ako bromélia, orchidea či aloe vera. Tieto rastliny pracujú opačne, takže pri nočnom dýchaní vzduch nielen nezaťažujú, ale dokonca môžu pomôcť jeho kvalite.

Rastliny proti znečistenému ovzdušiu

Niektoré z našich izbových kvetov dokážu ešte čosi navyše. V sérii austrálskych vedeckých testov sa zistilo, že množstvo rastlín dokáže v interiéroch znížiť znečistenie vzduchu až o 50 %. Absorbujú totiž rôzne škodlivé látky, ktoré sa uvoľňujú z bežne používaných prostriedkov a vybavenia: napríklad benzén z lakov a plastov, trichlóretylén z chemických čistiacich prostriedkov či formaldehyd z nábytku vyrobeného z drevotriesky. Tieto látky vedia vyvolať nepríjemné stavy ako bolesti hlavy, podráždenie slizníc, alergie či závraty. Ak chcete vzduch v interiéri prečistiť aj od takýchto toxínov, odporúčajú sa predovšetkým popínavý brečtan, filodendron, dracéna, svokrine jazyky, fikus benjamín a papraď.

Zaujímavosťou je, že niektoré rastliny dokážu do svojich listov ukladať aj jemný prach, napríklad ten z tlačiarní, a držať ho tam až do chvíle, kým list nezačne vädnúť. Typickým príkladom je ľalia, ktorá je preto výbornou voľbou napríklad do kancelárskych priestorov.

Ak potrebujete zlepšiť ovzdušie napríklad v kúpeľni či v kuchyni, kde sa niekedy drží viac plesní a výparov, pomôže vám antúria. Táto rastlina efektívne pohlcuje množstvo nečistôt a pomáha vyrovnávať vzdušnú vlhkosť dokonca aj v horšie vetraných miestnostiach.

Rastliny ako prirodzené zvlhčovače

Dôležitý benefit izbových rastlín spočíva aj v tom, že prirodzene zvlhčujú vzduch. Až viac než 90 % vody, ktorou ich zalievate, sa nakoniec uvoľní do okolia. V období vykurovania je to doslova požehnanie, pretože suchý vzduch dráždi nosnú sliznicu a môže viesť k častejším prechladnutiam či kašľu. Kde je vzduch dostatočne vlhký, baktérie majú ťažšie podmienky na prenášanie a šírenie. Navyše platí jednoduchá priama úmera: čím viac rastlín doma máte, tým viac kyslíka produkujú a tým lepšie zvlhčujú prostredie. Na tieto účely sú ideálne kvety s väčšími listami, ako napríklad fikus, monstera, difenbachia alebo už spomínaná papraď.

Odporúčanie NASA

Dokonca aj NASA sa venovala výskumu rastlín v súvislosti so zlepšením kvality ovzdušia vo vesmírnych lodiach. Jej odborníci odporúčajú mať jednu rastlinu na približne desať metrov štvorcových plochy. Rastliny fungujú ako tiché prírodné filtre, ktoré nepotrebujú elektrickú energiu a neustálu výmenu filtrov, a pritom sú schopné premeniť až 90 % závlahovej vody na vzdušnú vlhkosť. V praxi sú navyše nenáročné na starostlivosť – stačí ich správne zalievať, občas im dopriať dostatok denného svetla a adekvátnu teplotu.

Nezabúdajme na vetranie

Zabezpečenie čerstvého vzduchu je, samozrejme, nevyhnutné a ani tie najodolnejšie kvety nenahradia pravidelné vetranie. Astronauti v kozmických lodiach túto možnosť nemajú, a preto je pre nich rastlinná filtrácia vzduchu životne dôležitá. My však môžeme každodenným vetrením podporiť činnosť izbových kvetov ešte efektívnejšie.

Na čo myslieť, keď si vyberáte rastliny

Ak práve premýšľate, ktoré rastliny sa hodia do vášho interiéru, zvážte aj svetelné a priestorové podmienky. Každý druh má trochu iné nároky, a ak mu viete zabezpečiť vhodné prostredie, odmení sa vám nielen krásou, ale aj čistejším a zdravším vzduchom. Ak potrebujete staviť na istotu, do spálne zvoľte aspoň jednu z rastlín, ktorá dokáže v noci pohlcovať CO₂ (bromélia, orchidea, aloe vera), a do obývačky vložte pár zelených pomocníkov, ktorí znížia množstvo nežiaducich látok.

Napokon, čím viac zelene, tým viac vzdušnej vlhkosti, viac kyslíka a menšie riziko alergií či iných respiračných ťažkostí. Vďaka izbovým kvetom tak môžete získať pocit, že dýchate čistejší a sviežejší vzduch – a to všetko s minimálnou námahou a malou investíciou do niečoho tak prirodzeného, ako sú rastliny.