Pripravte svoju záhradu na zimu. Ako zazimovať rastliny, trávnik aj vybavenie, aby na jar všetko rozkvitlo?

Chladné dni sú predo dvermi a ak chcete, aby vaša záhrada na jar opäť žiarila zdravím a krásou, práve teraz je ten správny čas venovať jej trochu starostlivosti. Správne zazimovanie rastlín, trávnika a záhradného vybavenia vám ušetrí veľa práce, peňazí aj nervov, keď sa príroda opäť prebudí. Pozrite sa, ako postupovať krok za krokom, aby vaša záhrada zimu zvládla bez ujmy.
Kedy je najvhodnejší čas na zazimovanie?
Ideálne obdobie na prípravu záhrady na zimu je od polovice októbra do začiatku novembra. Pôda by mala byť ešte mäkká a práca s ňou jednoduchá. Denné teploty by nemali dlhodobo klesať pod 5 °C, aby rastliny stihli zareagovať a prispôsobiť sa chladnejšiemu obdobiu. Čím skôr začnete, tým lepšie – rastliny aj trávnik sa včas „otužia“ a vstúpia do zimného pokoja v dobrej kondícii.
Ako pripraviť trávnik na zimný spánok
Po horúcich letných mesiacoch býva trávnik unavený, oslabený a často trpí nedostatkom živín. Aby ste mu pomohli prežiť zimu, začnite tým, že z neho odstránite všetko lístie, vetvy a odumreté časti – zabraňujú prístupu vzduchu a podporujú vznik plesní.
Ak je pôda suchá, môžete ju jemne prevzdušniť vertikutáciou. Potom prichádza na rad jesenné hnojivo – malo by obsahovať viac draslíka, ktorý posilňuje korene a zlepšuje odolnosť voči mrazu.
Nakoniec trávnik naposledy pokoste, no nie príliš nakrátko – optimálna výška je 5 až 6 cm. Príliš krátko pokosená tráva ľahko vymrzne, zatiaľ čo príliš dlhá sa pod snehom môže zapariť a splesnivieť.
Tip: Počas zimy sa snažte po zasneženom trávniku neprechádzať. Utlačené miesta sa na jar zvyknú pomalšie regenerovať a môžu na nich vzniknúť nepekné lysiny.
Starostlivosť o záhony a rastliny
Keď už máte úrodu pozbieranú, je čas upratať záhony. Odstráňte z nich zvyšky rastlín, burinu aj suché stonky. Pôdu môžete jemne prekypriť a doplniť kompostom alebo organickým hnojivom, aby mala na jar dostatok živín pre nový rast.
Trvalky a mladé stromčeky sú citlivejšie na chlad – preto ich ochráňte mulčom, čečinou alebo netkanou textíliou.
Rastliny v kvetináčoch presuňte na chránené miesto – ideálne do skleníka, garáže alebo k teplejšej stene domu. Ak pestujete citlivé druhy, zabaľte ich do jutoviny alebo hrubšej textílie, ktorá zabráni premrznutiu koreňov.
Stromy, kríky a živé ploty pred zimou
Pred príchodom mrazov je dôležité orezať suché, poškodené alebo choré konáre. Mladé stromčeky ochráňte – ich kmene obaľte jutou alebo ich natrite bielym vápenným náterom, ktorý chráni pred mrazovými prasklinami a slnečnými popáleninami.
Okolie koreňov zasypte vrstvou mulča alebo zeminou, ktorá stabilizuje teplotu a chráni pred premrznutím.
Ak máte živý plot, doprajte mu tvarovací rez, aby sa na vetvách v zime nezachytával sneh, ktorý by ich mohol polámať. Stálezelené rastliny nezabudnite v suchom období zaliať – aj keď je chladno, stále odparujú vodu a mohli by vyschnúť.
Zazimovanie záhradného náradia a vybavenia
Keď máte všetku prácu hotovú, venujte pozornosť aj záhradnému vybaveniu. Náradie dôkladne očistite, osušte a kovové časti ošetrite olejom, aby sa zabránilo hrdzi. Hadice, postrekovače aj záhradné kohútiky vypustite od vody, inak by mohla v mraze zmrznúť a poškodiť ich.
Záhradný nábytok premiestnite do sucha alebo ho prekryte priedušnou plachtou. Nezabudnite nechať priestor na cirkuláciu vzduchu, inak by sa mohla vytvoriť pleseň či nepríjemný zápach.
Zazimovanie záhrady si vyžaduje trochu úsilia, no odmení sa vám krásnym štartom do novej sezóny. Rastliny, ktoré počas zimy dostanú ochranu a správnu výživu, sa na jar prebudia v plnej sile a vaša záhrada bude opäť miestom pokoja a radosti.