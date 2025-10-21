Pripravte sa. Zmena času tento rok príde o niečo skôr. Sprevádza ju malá smola, ale aj veľký problém

Tento rok čaká Slovensko opäť tradičná zmena času zo soboty 25. októbra na nedeľu 26. októbra 2025. O tretej hodine nadránom sa hodiny posunú späť na druhú, takže si väčšina z nás pospí o hodinu dlhšie.
Ide o prechod na štandardný stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý býva často označovaný ako „zimný čas“.
Hoci kedysi bolo cieľom zmeny času šetriť elektrickú energiu, dnes odborníci upozorňujú, že úspory sú zanedbateľné. Naopak, zmena času môže krátkodobo ovplyvniť spánok, náladu a sústredenie.
Krátky pohľad do histórie
Striedanie letného a zimného času nie je novinkou.
- Prvýkrát sa zaviedlo počas 1. svetovej vojny, keď si štáty Rakúsko-Uhorska (vrátane územia dnešného Slovenska) upravovali čas s cieľom znížiť spotrebu paliva a elektriny.
- Druhýkrát sa táto prax obnovila počas 2. svetovej vojny, opäť ako súčasť úsporných opatrení.
- Po vojne sa systém postupne zrušil, ale od roku 1979 sa k nemu Československo vrátilo – a tento model funguje dodnes.
Podľa aktuálnych európskych dohôd bude striedanie času pokračovať minimálne do roku 2026, pretože členské krajiny EÚ sa zatiaľ nedohodli, či ponechať trvalo letný alebo zimný čas.
Prečo sa štáty nevedia zhodnúť?
V roku 2018 prebehla celoeurópska anketa, v ktorej sa 84 % účastníkov vyslovilo za zrušenie zmeny času.
Európsky parlament následne odporučil, aby si každá krajina zvolila jeden čas – no dohoda sa zatiaľ nenašla.
Rozdielne názory súvisia s geografickou polohou:
- Severné štáty (napríklad Fínsko či Švédsko) chcú zachovať zimný čas, pretože tam slnko počas zimy vychádza neskoro a obyvatelia vstávajú skôr.
- Južné krajiny (ako Španielsko alebo Taliansko) by radšej ponechali letný čas, keďže tam sa bežne žije viac večerným tempom a turizmus profituje z dlhších dní.
Ako na nás vplýva zmena času?
Z medicínskeho hľadiska ide o malý zásah do biologických rytmov človeka. Väčšina ľudí sa prispôsobí v priebehu niekoľkých dní, no u citlivejších jedincov môže prechod spôsobiť krátkodobé ťažkosti, ako sú:
- problémy so zaspávaním a ranné prebúdzanie
- mierna únava či podráždenosť
- znížená schopnosť sústredenia
- u niektorých ľudí aj zvýšený stres
Podľa viacerých štúdií (napríklad European Journal of Preventive Cardiology) sa po jarnej zmene času, keď spíme o hodinu menej, môže krátkodobo zvýšiť výskyt srdcových príhod.
Jesenný posun času – teda ten, ktorý nás čaká v októbri – však tieto riziká zvyčajne nezvyšuje, pretože získavame hodinu spánku navyše.
Ako sa lepšie prispôsobiť
Aby ste zmenu znášali čo najlepšie, môžete pomôcť telu jednoduchými krokmi:
- Choďte spať a vstávajte o pár minút skôr už niekoľko dní pred zmenou.
- Doprajte si ranné svetlo – slnečné lúče pomáhajú nastaviť biologické hodiny.
- Večer obmedzte kofeín a svetlo z obrazoviek.
- Počas víkendu po zmene času nepreťažujte organizmus – doprajte si viac spánku a oddychu.
Kedy presne dôjde k zmene?
- Zmena času nastane v noci zo soboty 25. októbra na nedeľu 26. októbra 2025.
- O 3:00 ráno sa hodiny posunú späť na 2:00.
- To znamená, že noc bude o hodinu dlhšia.
Zaujímavosťou je, že 28. októbra nasleduje štátny sviatok, takže ak si niekto zoberie dovolenku v pondelok 27. októbra, môže si užiť predĺžený víkend.
Záver
Zmena času sa už desaťročia stáva témou diskusií.
Hoci energetický prínos je dnes minimálny, systém pretrváva najmä preto, že krajiny Európy nedosiahli jednotnú dohodu.
Zdravotné riziká existujú hlavne pri jarnej zmene, jesenný posun však väčšina ľudí zvláda bez väčších problémov.
Najlepším spôsobom, ako ju zvládnuť, je počúvať svoje telo, dopriať si dostatok spánku a nechať organizmu pár dní, aby sa prispôsobil.