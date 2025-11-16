Pripravte garáž na zimu. Ochráňte svoje náradie aj techniku pred mrazom. Takto na to krok za krokom

Zimné obdobie je pre garáže a dielne náročné – v týchto priestoroch často kolíše teplota a počas chladných mesiacov stúpa vlhkosť. To môže viesť ku kondenzácii vody na stenách aj kovových povrchoch, ku korózii náradia alebo k znehodnoteniu niektorých materiálov. Preto sa odporúča pripraviť garáž ešte pred príchodom mrazov.
Základným problémom býva spojenie nízkych teplôt a vlhkého vzduchu. Kovové náradie môže začať povrchovo korodovať, farby a laky menia konzistenciu pri dlhodobom vystavení chladu a batérie v akumulátorovom náradí sú citlivé na pokles teploty. Správna starostlivosť pred zimou dokáže výrazne predĺžiť životnosť zariadení aj celej stavby.
Video inšpirácia: príprava dielne a garáže pred zimou
Ak patríte k ľuďom, ktorí si radšej pozrú názornú ukážku než len čítajú textový návod, môže vám pomôcť aj toto video z YouTube, ktoré sa venuje príprave dielne pred zimou a upozorňuje na praktické detaily:
1. Dôkladné upratanie a riešenie vlhkosti
Najlepším začiatkom je poriadne upratovanie. Odstráňte prach, olejové zvyšky, nečistoty a lístie, najmä v okolí garážovej brány. Čistý priestor sa jednoduchšie kontroluje a vlhkosť sa v ňom menej drží.
Pred zimou je dôležité garáž dôkladne vyvetrať a preveriť, či niekde nezateká voda. Problémové sú hlavne okná, prahy a tesnenie brány. Ak sa v týchto miestach objavuje vlhko alebo prievan, je to signál, že bude potrebné opraviť tesnenie alebo poškodené časti konštrukcie.
2. Správna starostlivosť o náradie a elektrické prístroje
Kovové náradie po sezóne vyčistite, úplne osušte a potrite tenkou vrstvou oleja či antikorózneho prípravku. Toto je bežný spôsob ochrany pred koróziou.
Elektrické náradie je najlepšie uložiť do uzavretých kufríkov či debien, kde bude chránené pred prachom aj nízkymi teplotami. Ak máte aku-náradie, batérie z neho vyberte – nízke teploty spôsobujú rýchlejší pokles kapacity a dlhodobé mrznutie batériám škodí. Najlepšie je skladovať ich v suchu pri izbovej teplote.
Farby, laky, tmely a iné chemické prípravky bývajú citlivé na mráz. Niektoré sa môžu po zmrznutí zraziť alebo trvalo znehodnotiť, preto ich pred zimou premiestnite do temperovaného priestoru.
3. Kontrola garážovej brány a tesnení
Garážová brána je najčastejším miestom, kde uniká teplo. Pred zimou si skontrolujte tesnenie po celom obvode. Ak je popraskané alebo nedolieha rovnomerne, je správny čas na jeho výmenu.
Koľajnice, pánty a pohyblivé časti je vhodné očistiť od prachu a premazať vhodným mazivom, napríklad silikónovým olejom, ktorý zostáva funkčný aj v nízkych teplotách. Ak máte automatickú bránu, skontrolujte aj plynulosť jej chodu.
4. Udržovanie teploty a potrebné vetranie
Ak garáž využívate na prácu alebo v nej skladujete citlivé vybavenie, je užitočné zatepliť aspoň bránu alebo niektorú stenu. Izolácia pomáha znižovať teplotné výkyvy a zabraňuje zbytočnej kondenzácii.
Dôležité však je nezabudnúť na vetranie. Vykurovaná, no nevetraná garáž je náchylná na hromadenie vlhkosti, čo môže spôsobiť plesne aj koróziu. Stačí krátke pravidelné vyvetranie alebo inštalácia malého ventilátora s časovačom, ktorý zabezpečí cirkuláciu vzduchu bez nutnosti neustáleho otvárania brány.
Ak si pred zimou nájdete chvíľu na tieto jednoduché kroky, garáž aj dielňa budú počas chladných mesiacov v oveľa lepšej kondícii. Náradie sa vám odvďačí dlhšou životnosťou, brána bude fungovať bezproblémovo a celý priestor zostane suchý a bezpečný.