Príprava záhrady na zimu. Mulčovanie a ochrana rastlín i zvierat

Záhradné rastliny sú síce odolné voči zimným podmienkam, no aj tak im môžete poskytnúť dodatočnú starostlivosť, ktorá im pomôže lepšie zvládnuť zimu. Zároveň pritom vytvoríte útočisko pre drobné zvieratá, ktoré hľadajú bezpečný priestor na prezimovanie. Nezabúdajte pri prípravách na zimu ani na tých najmenších obyvateľov vašej záhrady.

Ako chrániť rastliny počas zimy?

Rastliny, ktoré preferujú bohatú, humóznu pôdu a dostatok vlhkosti, môžete prekryť vrstvou lístia, drevnej štiepky alebo slamy. Tento mulč poskytne ochranu ich koreňom a tiež udrží pôdne mikroorganizmy v lepších podmienkach.

Suchomilné druhy rastlín, ako sú stálozelené bylinky, vyžadujú trochu iný prístup. Tenšia vrstva čečiny je pre ne ideálna, pretože neudržiava prebytočnú vlhkosť. Zároveň pomáha ochrániť rastliny pred vetrom a teplotnými výkyvmi. Vhodným mulčom môže byť aj jemný štrk, drvené drevené uhlie alebo štiepka, ale treba dbať na to, aby vrstva nebola príliš hrubá.

Nadzemné časti trvaliek a okrasných tráv nestrihajte, pretože v zime poslúžia ako prirodzená ochrana. Okrem toho, keď ich zasiahne mráz alebo sneh, dokážu záhradu skrášliť. Ak sú niektoré druhy tráv priveľmi rozložité, môžete ich zviazať, aby nepôsobili neudržiavane.

Citlivé rastliny, ako napríklad niektoré hortenzie, ocenia ochrannú vrstvu z lístia, ktorá môže byť vysoká až 40 cm, čím ich ochránite pred zamrznutím. K záhonovým ružiam je dobré nahrnúť kompost, ktorý ochráni ich korene. Nadzemné časti môžete obaliť čečinou, ktorú ľahko zapichnete okolo rastlín a zviažete nad nimi.

Pre rastliny náchylné na mráz, no odolné voči vlhkosti, môžete postaviť jednoduchú konštrukciu z tyčiek a obaliť ju netkanou textíliou. Vnútro medzi rastlinou a textíliou vyplňte suchým lístím, ideálne z bukov, dubov alebo orechov. Pre suchomilné druhy môžete použiť aj fóliový kryt naplnený suchým materiálom.

Kvetináče s mrazuvzdornými rastlinami musíte izolovať, pretože na rozdiel od voľnej pôdy rýchlo premŕzajú. Môžete ich obaliť polystyrénom, bublinkovou fóliou alebo ich jednoducho zapustiť do zeme.

Zelenina, ktorá ostáva na záhonoch cez zimu, bude vďačná za mulčovanie. Prekrytie netkanou textíliou ju ochráni pred mrazom a zároveň zabráni, aby ju napadli srnky či zajace.

Odstráňte napadnuté lístie

Je dôležité zhrabať všetky listy napadnuté chorobami, ako je antraknóza alebo múčnatka. Zdravé lístie na cibuľovinách a vlhkomilných trvalkách však môžete ponechať ako prirodzenú izoláciu pred zimou.

Hnojenie pred zimou

Pred zimou by ste mali obmedziť hnojenie dusíkatými hnojivami, pretože by to mohlo oslabiť rastliny v boji proti mrazu. Lepšou voľbou je draslík, ktorý pomáha rastlinám pripraviť sa na chladné obdobie tým, že podporuje spevňovanie tkanív. Kompost však môžete použiť, pretože živiny sa z neho uvoľňujú pomaly.

Zabezpečte úkryty pre zvieratá

Pri príprave záhrady na zimu nezabúdajte ani na jej drobných obyvateľov. Ježkovia si radi nájdu miesto v hromade lístia a konárov, kde sa usadia na zimný spánok. Čmeliaci a lienky sa zasa schovajú pod korene stromov alebo do drevených krabičiek vystlaných senom.

Jašterice a obojživelníky prečkajú zimu ukryté pod kameňmi či v komposte, kde im nehrozí zamrznutie. Lasice, ktoré počas zimy lovia drobné hlodavce, si nájdu útočisko v hromadách dreva alebo medzi kameňmi.

Pred zimou je vhodné vyčistiť aj vtáčie búdky, aby boli pripravené na skorú jar. V zime môžu vtáky búdky využívať na prespávanie počas mrazivých nocí, keď sa zoskupia, aby sa vzájomne ohriali.

listy ako úkryt pre zvieratá Foto: depositphotos.com

Nezabudnite na kopy lístia

Hromada lístia na odľahlom mieste v záhrade môže byť ideálnym úkrytom pre motýle, škvorov a ďalšie hmyzie druhy, ktoré prezimujú v strnulom stave. Takisto aj kúsok neposekanej lúky môže poskytnúť útočisko pre drobný hmyz, ktorý v záhrade prezimuje.

Nezabúdajte, že aj jednoduché prípravy na zimu môžu ochrániť vašu záhradu a zároveň pomôcť prírode prežiť zimné obdobie bez ujmy.