Priateľ v kvetináči. Ako sa správne starať o vianočný stromček v nádobe?

Vianočný stromček pestovaný v kvetináči je alternatívou k tradičnému rezanému stromu. Obľúbený je najmä medzi ľuďmi, ktorí majú vzťah k rastlinám a chcú, aby stromček po sviatkoch nekončil ako odpad. Pri správnom výbere a starostlivosti môže prežiť viacero sezón a v niektorých prípadoch ho možno neskôr vysadiť aj do exteriéru.
Aké druhy stromčekov sa pestujú v nádobách?
Najčastejšie sa v kvetináčoch pestujú smrek obyčajný (Picea abies) a rôzne druhy jedlí. Veľmi rozšírená je jedľa kaukazská (Abies nordmanniana), ktorá má husté ihličie, pomalší rast a dobre znáša krátkodobé podmienky v interiéri. Vhodná je aj jedľa bielokorá (Abies alba), ktorá patrí medzi pôvodné druhy a je perspektívna z hľadiska budúceho vývoja lesov.
Niektoré stromčeky sú šľachtené ako zakrpatené kultivary. Tie rastú pomalšie a sú vhodnejšie na dlhodobé pestovanie v nádobách, pretože geneticky nemajú tendenciu rásť do veľkých rozmerov.
Význam vegetačného pokoja
Ihličnany sú prispôsobené striedaniu ročných období a počas zimy prechádzajú vegetačným pokojom. Tento prirodzený proces nemožno úplne potlačiť. Náhle presunutie stromčeka z chladu do tepla môže viesť k jeho stresu alebo predčasnému prebudeniu, čo znižuje jeho šance na prežitie po sviatkoch.
Preto je dôležité, aby bol stromček pred Vianocami skladovaný v chladnom a svetlom prostredí a aby pobyt v teplej miestnosti bol čo najkratší.
Pobyt stromčeka v interiéri
Vianočný stromček v kvetináči by mal byť v teplej miestnosti len obmedzený čas, ideálne niekoľko dní. Vyššie teploty a suchý vzduch môžu spôsobiť vysychanie ihličia a narušenie prirodzeného rytmu rastliny.
V interiéri by mal byť stromček umiestnený čo najďalej od zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo krby. Platí zásada, že čím nižšia je teplota v miestnosti, tým lepšie podmienky má stromček.
Svetlo, zálievka a vlhkosť vzduchu
Počas pobytu v interiéri aj mimo neho potrebuje stromček dostatok svetla a primeranú zálievku. Substrát by mal byť stále mierne vlhký, nie však premokrený. Nadbytočná voda by nemala v podmiske stáť dlhší čas.
Veľmi dôležitá je aj vlhkosť vzduchu. Suchý vzduch v bytoch stromčeku nevyhovuje, preto sa odporúča pravidelné rosenie alebo zvýšenie vlhkosti v miestnosti pomocou zvlhčovača.
Pestovanie stromčeka počas celého roka
Ak stromček zostáva v kvetináči aj po Vianociach, je potrebné mu prispôsobiť podmienky počas celého roka. V letných mesiacoch by mal byť na svetlom mieste, ale chránený pred priamym úpalom. Kvetináč sa často zapúšťa do zeme, aby sa substrát neprehrieval.
Počas vegetačného obdobia je potrebná pravidelná zálievka a hnojenie hnojivami určenými pre ihličnany. V zime treba nádobu chrániť pred silným premrznutím, najmä ak je stromček umiestnený vonku.
Presádzanie a substrát
Kým stromček rastie, je možné ho na jar presadiť do o niečo väčšej nádoby. Používa sa substrát určený pre ihličnany alebo zmes kompostu s pieskom, perlitom či vermikulitom, ktoré zlepšujú prevzdušnenie pôdy a hospodárenie s vodou.
Presádzanie sa počas zimy neodporúča, pretože rastlina je v pokoji a zásah by mohol narušiť jej vitalitu.
Možnosť výsadby do exteriéru
Niektoré stromčeky pestované v kvetináčoch je možné po čase vysadiť do záhrady alebo iného vhodného prostredia. Závisí to od druhu, zdravotného stavu rastliny a miestnych podmienok. Výsadba by mala prebiehať v období vegetačného pokoja alebo na jar, aby sa stromček dokázal lepšie zakoreniť.