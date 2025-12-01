Pri výbere ovocia v supermarkete skúste jednoduchý „trik s kľúčmi“. Prezradí vám viac, než si myslíte

V obchodoch dnes nájdeme ovocie zo všetkých kútov sveta – od domácich jabĺk až po exotické druhy, ktoré k nám putujú tisíce kilometrov. Pri takom množstve možností však môže byť pre zákazníka ťažké odhadnúť, ako bolo ovocie ošetrené a akú cestu má za sebou. Jednou z vecí, ktoré si môžete všimnúť už pri výbere, je povrch plodov.
Trik s kľúčmi alebo mincou: čo vám môže ukázať?
Na internete existuje viacero videí, v ktorých farmári a nadšenci ukazujú jednoduché testy voskovania ovocia. Jedno z nich je napríklad od Boyle Family Farm na YouTube:
Prečo vyzerá ovocie v obchodoch tak „dokonalé“?
Jablká, citrusy či hrušky často pôsobia dokonale hladko a lesklo. Nie je to náhoda – ovocie musí prežiť:
- umývanie
- triedenie
- transport
- následné skladovanie
Pri týchto procesoch sa jeho prirodzená ochranná vrstva často poškodí alebo úplne stratí. Aby plody zostali dlhšie čerstvé, využíva sa potravinársky schválený vosk, ktorý zabraňuje vysychaniu a predlžuje trvanlivosť.
Používajú sa najmä:
- karnaubský vosk
- včelí vosk
- šelak
Ide o bezpečné látky, ktoré sú povolené v EÚ aj v mnohých ďalších krajinách. Ich hlavným cieľom je praktická ochrana ovocia — nie zlepšenie chuti či „maskovanie“ nekvality.
Ako rozoznať prirodzený vosk od dodatočnej vrstvy?
Niektoré druhy ovocia majú svoj vlastný prirodzený vosk — napríklad jablká či slivky. Ak sú však plody prepravované na veľké vzdialenosti, často sa ošetria novou vrstvou vosku, aby sa spomalilo vysychanie.
Jednoduchý orientačný test:
- jemne prejdite po povrchu ovocia kovovým predmetom (napríklad kľúčom alebo mincou)
- ak sa objaví veľmi jemný povlak, pravdepodobne ide o dodatočný potravinársky vosk
- ak povrch zostane úplne čistý, môže ísť o prirodzenú voskovú vrstvu
Tento test však neslúži na hodnotenie bezpečnosti. Slúži len na zistenie, či bolo ovocie ošetrené voskom navyše.
Je voskované ovocie nebezpečné?
Podľa dostupných vedeckých zdrojov nie. Potravinárske vosky používané na ovocí:
- sú považované za bezpečné
- nepovažujú sa za zdravotné riziko
- používajú sa vo veľmi malom množstve
- podliehajú reguláciám a kontrole
Voskovanie teda nie je dôvodom na obavy. Skôr ide o informáciu, že ovocie môže mať za sebou dlhší transport alebo dlhšie skladovanie.
Čo z toho plynie pre spotrebiteľa?
Vosk na povrchu ovocia neznamená nič zlé. Môže vám však napovedať:
- že ovocie pravdepodobne necestovalo z blízkej farmy
- že prešlo štandardným konzervačným postupom
- že po kúpe ho stačí umyť teplou vodou, prípadne jemne vydrhnúť kefkou
Ak chcete ovocie s minimálnymi zásahmi, vždy je najlepšou voľbou:
- lokálny pestovateľ
- farmársky trh
- sezónny predaj
Tam sa voskovanie používa len zriedka, keďže plody nemajú pred sebou dlhú cestu.
Lesklé ovocie v obchode nie je dôvodom na paniku, ale môže byť malým signálom, že prešlo úpravou pre dlhšiu trvanlivosť. Použité vosky sú bezpečné a povolené, no ak chcete ovocie čo najčerstvejšie a čo najmenej upravované, najjednoduchším riešením je siahnuť po miestnych, sezónnych produktoch.