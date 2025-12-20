Pri vianočnom generálnom upratovaní ľudia často zabúdajú na miesto, ktoré má veľký vplyv na kvalitu vzduchu v domácnosti

Pri pravidelnom aj generálnom upratovaní domácnosti sa pozornosť zvyčajne sústreďuje na ľahko dostupné plochy, ako sú pracovné dosky, drezy alebo podlahy. Existujú však miesta v kuchyni, ktoré bývajú dlhodobo prehliadané, hoci sa na nich hromadí prach, mastnota a pachy. Tieto nečistoty môžu mať vplyv nielen na čistotu priestoru, ale aj na kvalitu vzduchu v byte.
Horné časti kuchynských skriniek
Jedným z najčastejšie zanedbávaných miest sú vrchné plochy kuchynských skriniek, najmä ak nesiahajú až po strop. Počas varenia sa do ovzdušia uvoľňujú drobné čiastočky tuku, ktoré sa spolu s parou usádzajú na vyšších a menej dostupných povrchoch. Postupne tam vzniká lepkavá vrstva, na ktorú sa viaže prach.
Táto zmes mastnoty a prachu sa môže pri prúdení vzduchu v miestnosti opätovne uvoľňovať a šíriť pachy späť do kuchyne. Práve preto sa odporúča venovať týmto miestam pravidelnú pozornosť, najmä v domácnostiach, kde sa varí často alebo mastné jedlá.
Odstraňovanie mastnoty z nedostupných miest
Na čistenie horných častí skriniek je vhodné použiť stabilné stupátko alebo rebrík, aby sa predišlo úrazom. Vratké stoličky alebo improvizované riešenia môžu byť nebezpečné.
Na samotné čistenie sa používajú odmasťovacie prostriedky určené do kuchyne. Pri miernom znečistení môže postačovať bežný saponát, pri silnej alebo staršej mastnote sú účinnejšie silnejšie čističe, napríklad s obsahom amoniaku. Dôležité je nechať čistiaci prostriedok krátko pôsobiť a až potom povrch zotrieť.
Osobitnú pozornosť si vyžadujú hrany, rohy a úzke priestory medzi skrinkami, kde sa mastnota často hromadí vo väčšej miere. V niektorých prípadoch sa na uvoľnenie starej mastnoty používa aj malé množstvo kuchynského oleja, ktorý pomáha rozpustiť usadené tuky a uľahčuje ich zotretie.
Pravidelné ľahké čistenie, napríklad raz mesačne alebo po intenzívnom varení, môže výrazne znížiť potrebu náročného hĺbkového upratovania.
Úloha digestora pri zachytávaní mastnoty
Digestor zohráva v kuchyni dôležitú úlohu pri zachytávaní pary, pachov a mastnoty vznikajúcich pri varení. Jeho účinnosť však závisí od pravidelnej údržby. Zanesené filtre výrazne znižujú schopnosť digestora zachytávať nečistoty, ktoré sa potom usádzajú v priestore kuchyne.
Aby digestor fungoval správne, odporúča sa:
- pravidelne čistiť kovové filtre (často je možné ich umývať v umývačke riadu)
- uhlíkové filtre meniť podľa odporúčaní výrobcu
- čistiť aj vonkajšie a spodné časti digestora
- nechať digestor zapnutý ešte 10 až 15 minút po ukončení varenia
Pri príprave mastných jedál je vhodné digestor zapnúť už na začiatku varenia, čím sa zníži množstvo mastnoty unikajúcej do priestoru.
Ďalšie často prehliadané miesta v kuchyni
Okrem horných skriniek a digestora sa mastnota a prach často hromadia aj na ďalších miestach, ktoré nie sú bežne v zornom poli:
- vrchné plochy chladničky a iných vysokých spotrebičov
- horné lišty, svietidlá a tienidlá
- vysoké police, rohy miestnosti a dekoratívne predmety, s ktorými sa zriedka manipuluje
Zahrnutie týchto miest do pravidelného upratovania môže prispieť k čistejšiemu prostrediu, lepšej hygiene a príjemnejšiemu ovzdušiu v kuchyni aj v celej domácnosti.