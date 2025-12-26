Pri kopaní bazéna na vlastnej záhrade našiel zlato za stovky tisíc eur. Poctivo ho nahlásil a zákon sa postavil na jeho stranu

Chcel si len vyhĺbiť základy pre nový bazén. Namiesto bežnej práce na záhrade sa však pre jedného Francúza stal tento deň životným zlomom. Pri výkopových prácach na vlastnom pozemku objavil ukryté zlato v hodnote približne 700-tisíc eur. Nález bez váhania oznámil úradom – a hoci ho čakali mesiace neistoty a vyšetrovania, príbeh sa napokon skončil prekvapivo priaznivo.
Prípad sa odohral v oblasti neďaleko mesta Lyon a jeho pravosť potvrdili aj francúzske úrady a medzinárodné spravodajské zdroje.
Obyčajná práca, neobyčajný objav
Majiteľ rodinného domu pracoval na záhrade a pripravoval výkop pre plánovaný bazén. Pri kopaní narazil na tvrdý predmet, ktorý do bežného podložia nepatril. Po odkrytí zeme objavil niekoľko starostlivo uložených balíčkov.
Keď ich otvoril, zistil, že obsahujú zlaté tehličky a väčší počet zlatých mincí. Nešlo však o historický poklad zo stredoveku či staroveku, ale o moderné investičné zlato, uložené zámerne a chránené pred vlhkosťou.
Presná hodnota bez nadsádzky
Odborné posudky stanovili hodnotu nálezu približne na 700 000 eur. Suma sa môže mierne meniť v závislosti od aktuálnej ceny zlata, no oficiálne odhady sa pohybujú práve okolo tejto hranice. Nešlo teda o desiatky miliónov eur, ale stále o mimoriadne vysokú a výnimočnú hodnotu.
Poctivosť namiesto riskovania
Muž sa rozhodol postupovať v súlade so zákonom a nález okamžite nahlásil miestnym úradom. Na miesto dorazili policajti, súdni znalci aj odborníci na drahé kovy. Zlato bolo zaistené a začalo sa podrobné vyšetrovanie jeho pôvodu.
Pre nálezcu to znamenalo dlhé mesiace čakania. Zlato nemal k dispozícii a nebolo jasné, či si ho vôbec bude môcť ponechať.
Výsledky vyšetrovania boli rozhodujúce
Po dôkladnej analýze sa potvrdilo, že:
- zlato nepochádza z trestnej činnosti
- nie je evidované ako kradnuté
- nehlási ho žiadna banka ani súkromný vlastník
- nemá archeologický ani historický význam
Zlaté tehličky mali puncové značky a sériové čísla, vďaka ktorým bolo možné overiť ich legálny pôvod. Zároveň sa ukázalo, že zlato bolo v zemi uložené niekoľko desaťročí, nie stáročia.
Zákon rozhodol v prospech nálezcu
Francúzske právo jasne rozlišuje medzi archeologickým nálezom a tzv. pokladom. Ak je poklad nájdený:
- náhodne
- na vlastnom pozemku
- bez historickej hodnoty
- a bez súvisu s trestnou činnosťou
môže sa stať majetkom nálezcu.
V tomto prípade boli splnené všetky podmienky. Po ukončení vyšetrovania úrady rozhodli, že muž má na zlato legálny nárok. Povinnosťou však bolo odviesť daň z mimoriadneho príjmu, ktorá sa vo Francúzsku na takéto prípady vzťahuje.
Pôvod zlata zostáva záhadou
Otázka, kto zlato zakopal a prečo, zostáva nezodpovedaná. Podľa miestnych informácií patril dom v minulosti staršiemu mužovi, ktorý žil veľmi skromne, o majetku nehovoril a zomrel bez dedičov aj bez závetu. Je možné, že si svoje celoživotné úspory uložil do zeme ako formu ochrany pred neistou dobou – a už sa k nim nikdy nevrátil.
Takéto správanie nebolo v minulosti výnimočné, najmä u ľudí, ktorí prežili vojny, infláciu alebo stratili dôveru v bankový systém.
Francúz mohol mlčať a riskovať vážne právne následky. Namiesto toho si zvolil poctivosť – a tá sa mu napokon vyplatila. Jeho záhrada mu nepriniesla len nečakané bohatstvo, ale aj dôkaz, že čestné rozhodnutia nemusia znamenať stratu.