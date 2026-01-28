Pri horskej túre našiel turista zvláštny predmet. V lede odpočíval neuveriteľných 1700 rokov a jeho historická hodnota je obrovská

Ústup horských ľadovcov v Nórsku prináša aj nečakané archeologické objavy. Jedným z najvýznamnejších posledných rokov je nález koženého sandála z obdobia okolo roku 300 n. l., ktorý sa vďaka mrazu zachoval v prekvapivo dobrom stave. Tento predmet poskytuje ďalšie dôkazy o tom, že horské priesmyky v Nórsku slúžili v minulosti ako dôležité komunikačné trasy.
Pozrite si video zachytávajúce ďalšie nálezy z topiaceho sa ľadu v Nórsku
Tím Secrets of the Ice, ktorý patrí pod Glaciale Archeology Program v Nórsku, pravidelne zverejňuje videá dokumentujúce artefakty objavené v horských oblastiach po ústupe ľadu. Vo videu, ktoré patrí medzi najobľúbenejšie, sú ukázané viaceré predmety nájdené v posledných rokoch – od šípov a častí odevov až po starobylé vybavenie, ktoré po stáročia ležalo zamrznuté v ľadových poliach.
Náhodný objav turistu spustil archeologický zásah
Turista si pri prechádzke v oblasti hory Lendbreen všimol na povrchu snehu kožený kus vystupujúci z topiaceho sa ľadu. Predmet odfotil a poslal ho tímu Secrets of the Ice, ktorý sa špecializuje na výskum artefaktov uvoľnených z ľadových polí.
Odborníci na miesto okamžite vyrazili, pretože predpoveď počasia naznačovala blížiace sa sneženie. Ak by nový sneh nález opäť zakryl, predmet by mohol zostať neodhalený ešte dlhý čas.
Počas zásahu sa podarilo zabezpečiť nielen sandál, ale aj ďalšie útržky textilu, šípy a organický materiál, ktoré ležali v rovnakej vrstve ľadu. Všetky objekty boli následne transportované na podrobné laboratórne skúmanie.
Sandál z obdobia ranej rímskej doby železnej
Radiokarbónové datovanie potvrdilo, že kožený sandál pochádza približne z obdobia okolo roku 300 n. l.. Obuv bola vyrobená z hovädzej kože a svojim tvarom pripomína typ carbatina – jednoduchú obuv s jedným kusom kože, ktorá bola v tej dobe rozšírená v Európe.
Hoci nevieme, akým spôsobom bol sandál pôvodne používaný, odborníci upozorňujú, že v horských oblastiach sa obuv často dopĺňala ďalšími vrstvami textilu alebo kože. Presná podoba výstroja však nie je známa, keďže iné časti oblečenia sa nezachovali v kompletnom stave.
Nie je isté, či bol sandál stratený, odhodený alebo poškodený. Archeológovia zdôrazňujú, že každé vysvetlenie je len hypotézou – isté je len to, že sa ocitol v priesmyku používanom ľuďmi už v staroveku.
Lendbreen – významná historická trasa v horách
Priesmyk Lendbreen patrí medzi najdôležitejšie lokality ľadovcovej archeológie na svete. Výskumy potvrdzujú, že tadiaľto ľudia prechádzali už v období rímskej doby železnej a cesta si udržala význam aj počas stredoveku.
Podľa štúdií historikov bol priesmyk najaktívnejší počas vikingskej éry, približne okolo roku 1000. Pohybovali sa tade obchodníci, pastieri aj cestovatelia, ktorí prepravovali suroviny medzi vnútrozemím a pobrežím.
Objavený sandál zapadá do tejto mozaiky – predstavuje ďalší dôkaz, že horské prechody využívali ľudia rôznych období a nešlo o opustené či náhodné trasy.
Čo nám ľadovce stále odhaľujú
Za posledné desaťročia priniesol Lendbreen stovky archeologických objavov, no ich počet v posledných rokoch mierne klesá. Je možné, že najstaršie vrstvy ľadu, ktoré uchovávali predmety z najaktívnejších období, už roztopili.
Naopak, iné lokality, ako Horse Ice Patch, začínajú odhaľovať svoje prvé väčšie nálezy. Odborníci predpokladajú, že práve tam môžu v najbližšej budúcnosti pribudnúť ďalšie artefakty, ktoré doplnia obraz o pohybe ľudí v severnej Európe.
Podobné objavy sa však neobmedzujú len na Nórsko — topiace sa ľadovce vo Švajčiarsku, Alpách či v Kanade odhaľujú zvyšky odevov, drevené predmety, nástroje a niekedy aj ľudské pozostatky. Každý nález je presnou časovou schránkou, ktorú príroda konzervovala stovky až tisíce rokov.
Sandál ako unikátny odkaz do minulosti
Sandál z Lendbreenu je výnimočný najmä tým, že ide o kompletne overený a datovaný predmet, ktorý sa zachoval vďaka extrémnym podmienkam. Ukazuje, že aj drobný fragment obuvi môže poskytnúť dôležité informácie o pohybe ľudí v horách, o používaných materiáloch a o tom, že staroveké komunity sa presúvali omnoho ďalej a častejšie, než by sme mohli predpokladať.
Je to nenápadný, ale veľmi cenný dôkaz ľudskej prítomnosti v miestach, kde by sme ju bez pomoci topiaceho sa ľadu možno nikdy nehľadali.