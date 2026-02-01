Pri akej teplote zamŕza voda v vykurovacom systéme a kedy hrozí prasknutie potrubia?

zamrznuté vodovodné potrubie
zamrznuté vodovodné potrubie Foto: depositphotos.com

Zima dokáže odhaliť slabé miesta vodovodných rozvodov. K prasknutiu potrubia často stačí jediná veľmi chladná noc, no skutočný dôvod problémov je vždy rovnaký: voda pri zamŕzaní mení svoj objem a vytvára tlak, ktorý trubka nemusí vydržať. Aby ste vedeli riziko správne odhadnúť, je dôležité pochopiť, kedy voda naozaj zamŕza a aké podmienky k tomu musia nastať.

Kedy môže voda v potrubí zamrznúť?

Voda vždy zamŕza pri 0 °C — ale potrubie je niečo úplne iné ako miska s vodou

Teplota, pri ktorej voda v domových rozvodoch stuhne, nezávisí od vonkajšieho vzduchu, ale od toho, koľko tepla dokáže potrubie odovzdať do okolia. Preto:

  • Vonku môže byť –2 °C, a ak je potrubie v prievane alebo zle izolované, voda v ňom zamrzne.
  • Vonku môže byť –15 °C, ale ak sú trubky vnútri dobre zateplenej steny, voda zostane tekutá.

 Kľúčové faktory, ktoré rozhodujú o zamrznutí:

  • miesto vedenia potrubia (pivnica, garáž, podkrovie, vonkajšia stena)
  • dĺžka pôsobenia chladu
  • kvalita a hrúbka izolácie
  • materiál potrubia
  • rýchlosť prúdenia vzduchu (prievan výrazne urýchľuje mrznutie)
  • či voda v potrubí stojí, alebo preteká

Praktická skúsenosť vodárov potvrdzuje, že najväčšie riziko vzniká, keď teplota okolia dlhodobo klesne pod +2 až 0 °C, najmä pri nezateplených trubkách.
Nie je teda pravda, že existuje jedna konkrétna vonkajšia teplota, pri ktorej zamrzne každé potrubie — je to vždy kombinácia viacerých podmienok.

Prečo potrubie praskne, keď voda zamrzne?

Fyzikálny dôvod

Keď voda prechádza do ľadového skupenstva, zväčší svoj objem približne o 9 %. Ak je trubka plná vody bez možnosti uvoľnenia tlaku:

  1. voda začne tuhnúť
  2. postupné zväčšovanie objemu vytvára tlak
  3. najzraniteľnejší úsek umiestnený pred alebo za ľadovou zátkou nakoniec povolí

Najrizikovejšie typy potrubí:

  • kovové a medené trubky – nepružné, rýchlo odovzdávajú teplo, praskajú najčastejšie,
  • staré olovené rozvody – dnes vzácne, ale extrémne citlivé na tlak,
  • plastové trubky (PEX, PVC, HDPE) – dokážu sa mierne roztiahnuť, takže prasknú až pri vyššom tlaku; sú však rizikové, ak je v nich stojatá voda.

Nie je teda pravda, že plast „prasknúť nemôže“. Môže – len neskôr ako kov.

Ktoré miesta v dome zamŕzajú ako prvé?

Najčastejšie problémy vznikajú tam, kde teplota dlhodobo klesá pod hranicu +2 až 0 °C:

  • nevykurované pivnice
  • garáže a dielne
  • podkrovia
  • šachty pod podlahou
  • rozvody vedené pri vonkajších stenách
  • priestory pri oknách a dverách s prievanu
  • potrubia pri vonkajších ventiloch a hydrantoch

Aj keď je dom vykurovaný, stačí jeden neizolovaný meter potrubia v studenom priestore a celý systém môže skolabovať.

Ako spoznať, že voda začína mrznúť?

Medzi najspoľahlivejšie signály patria:

  • znížený tlak alebo spomalený prietok
  • námraza alebo výrazne studený pocit na dotyk
  • bublanie, syčanie, vibrovanie potrubia
  • zápach z odtoku, ak zamŕza sifón

Keďže mrznutie prebieha postupne, rozpoznanie prvých príznakov môže zabrániť poškodeniu.

Prevencia zamŕzania: čo naozaj funguje

Tu sú postupy, ktoré sú technicky overené a bežne odporúčané vodármi aj výrobcami rozvodov:

✔️ 1. Tepelná izolácia potrubia

Najdôležitejšie opatrenie. Dokáže zdvihnúť teplotu potrubia o niekoľko stupňov.

✔️ 2. Eliminácia prievanu

Prúdenie studeného vzduchu dokáže ochladenie zrýchliť až niekoľkonásobne.

✔️ 3. Odkvapkávanie vody v extrémnom mraze

Aj veľmi pomalý pohyb vody zabráni tomu, aby sa vytvorila ľadová zátka.

✔️ 4. Elektrické vyhrievacie káble

Používajú sa v rizikových miestach, sú spoľahlivé a bezpečné.

✔️ 5. Vypustenie a odpojenie vonkajších hadíc

Hadice a ventily zamŕzajú medzi prvými – a tlak sa môže preniesť do interiéru.

Čo robiť, ak potrubie už zamrzlo?

Správny postup:

  1. Otvorenie kohútika – zníži tlak a môže zabrániť prasknutiu.
  2. Postupné ohrievanie – fénom, ohrievačom, vyhrievacou páskou.
  3. Nikdy nepoužívať otvorený plameň – hrozí požiar aj poškodenie trubiek.
  4. Po rozmrazení nechať niekoľko minút tiecť vodu a skontrolovať, či nedochádza k úniku.
  5. Pri akejkoľvek pochybnosti volať odborníka, pretože mikrotrhliny sa môžu prejaviť až po čase.

Zhrnutie

  • Voda v potrubí zamŕza pri teplote okolia okolo 0 °C, ale presná hranica závisí od izolácie a umiestnenia trubiek.
  • K prasknutiu dochádza kvôli rozpínaniu ľadu, ktorý zväčší objem približne o 9 %.
  • Najohrozenejšie sú nevykurované priestory a kovové potrubia.
  • Prevencia je jednoduchá a vysoko účinná – najmä izolácia a eliminácia prievanu.
  • Ak voda zamrzne, je potrebná opatrnosť a postupné rozmrazovanie bez použitia ohňa.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať