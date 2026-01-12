Pri akej teplote spať? Miminká, dospelí aj seniori potrebujú odlišné podmienky

spánok dieťaťa
spánok dieťaťa Foto: depositphotos.com

Teplota v spálni výrazne ovplyvňuje to, ako rýchlo zaspíme, ako hlboko spíme a ako oddýchnutí sa zobudíme. Hoci komfort vníma každý človek inak, existujú vedecké odporúčania, ktoré ukazujú, aké podmienky sú pre väčšinu ľudí najvhodnejšie. Rozdiely vznikajú najmä medzi vekovými skupinami a pri rôznych zdravotných stavoch.

Prečo telo potrebuje na spánok chladnejšie prostredie

Pred spaním dochádza k prirodzenému poklesu telesnej teploty – približne o 0,5 až 1 °C. Tento pokles je súčasťou cirkadiánneho rytmu a slúži ako signál pre mozog, že je čas prejsť do spánkového režimu.

Keď je v spálni príliš teplo, telo sa nedokáže efektívne ochladzovať, čo vedie k:

  • dlhšiemu zaspávaniu
  • prerušovanému spánku
  • zhoršenej REM fáze
  • celkovému pocitu neodpočinutia

Tieto javy sú potvrdené v štúdiách z oblasti spánkovej fyziológie aj termoregulácie.

Ideálna teplota pre dospelých: 16–19 °C

Väčšina odborníkov a organizácií venujúcich sa spánku (vrátane National Sleep Foundation a American Academy of Sleep Medicine) odporúča teplotu približne 16 až 19 °C.

Toto rozmedzie je vhodné preto, lebo:

  • podporuje prirodzený pokles telesnej teploty
  • znižuje riziko nočného prehriatia
  • pomáha dosiahnuť hlbší a stabilnejší spánok

Mnohým ľuďom môže vyhovovať aj o niečo teplejšia alebo chladnejšia miestnosť, no uvedené rozpätie je najčastejšie odporúčaným štandardom.

Miminká a malé deti: dôležité je vyhnúť sa prehriatiu

Termoregulácia novorodencov a dojčiat ešte nie je plne vyvinutá, preto môžu reagovať citlivejšie na zmeny teploty. Odborné smernice pre bezpečný spánok (napr. American Academy of Pediatrics) odporúčajú teplotu:

16–20 °C

Pri starostlivosti o miminko sú najdôležitejšie fakty:

  • prehriatie je rizikovým faktorom SIDS
  • dieťa nesmie byť príliš nabalené
  • najbezpečnejšie je používať spací vak, nie ťažké periny
  • rodič by mal kontrolovať zátylok (nie ruky či nohy, tie bývajú prirodzene chladnejšie)

Tieto odporúčania sú vedecky podložené a vychádzajú z dlhodobých bezpečnostných štandardov.

Seniori: optimálne je o niečo teplejšie prostredie

U starších ľudí dochádza prirodzene k zmenám v termoregulácii – končatiny sa prekrvujú slabšie a reakcie na teplotné podnety sú pomalšie. To znamená, že príliš chladná spálňa môže u seniorov zvyšovať riziko prebúdzania alebo nepohodlia.

Výskumy naznačujú, že seniorom najčastejšie vyhovuje teplota približne 19–22 °C.

Je dôležité zdôrazniť:

  • nejde o prísne pravidlo – individuálny komfort je veľmi rozdielny
  • mierne teplejšia spálňa môže podporiť neprerušovaný spánok
  • pre seniorov býva vhodná ľahká prikrývka navyše alebo teplé ponožky

Tieto odporúčania sa opierajú o výskum starnutia a fyziológie.

Čo spôsobuje teplo a čo chlad počas spánku?

Príliš teplá spálňa

Vedecky potvrdené účinky:

  • častejšie nočné prebúdzanie
  • narušenie REM spánku
  • zvýšená tepová frekvencia
  • nepokojný spánok

Prehriatie je pre spánkovú kvalitu horšie než chlad.

Príliš chladná spálňa

Chlad:

  • môže predlžovať zaspávanie
  • vedie k reflexnému napätiu svalov
  • celkový spánok však väčšinou nenarúša tak výrazne ako teplo

Pomáha napríklad teplejšia prikrývka či ponožky, ktoré zlepšujú cirkuláciu v končatinách.

Teplota nie je všetko. Dôležité sú aj ďalšie faktory

Aj keď je teplota kľúčová, kvalitu spánku ovplyvňujú aj:

  • večerná rutina
  • tma a minimum hluku
  • kvalitná matrac a vankúš
  • pravidelný spánkový režim
  • dobré vetranie miestnosti

Tieto faktory sú dlhodobo uznávané v spánkovej medicíne ako zásadné pre optimálny spánok.

