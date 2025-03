Prevratný výskum odhalil nečakané mačacie vnímanie ilúzií a udivil odbornú verejnosť

Mačky sú oddávna považované za mimoriadne elegantné a tajomné zvieratá. Bez ohľadu na to, či žijú v mestských bytoch alebo na priestranných dvoroch, neustále nás dokážu prekvapovať svojim správaním. Práve ich ladný pohyb a špecifické preferencie upútali pozornosť mnohých vedcov, ktorí sa rozhodli podrobnejšie preskúmať, ako mačky vnímajú náš svet. Možno budete prekvapení, ale podobne ako u ľudí, aj u týchto štvornohých miláčikov môžu zohrávať významnú úlohu optické ilúzie.

Prekvapivé čaro štvorcových tvarov

Mačky si milióny ľudí obľúbili najmä kvôli ich láskyplnému (hoci niekedy trochu rezervovanému) prejavu, ale aj vďaka ich nenápadnému, no účinnému spoločníctvu. Ak máte doma mačku, určite viete, že často vyhľadáva pokojné útočisko. Nájdete ju driemať vo svojej obľúbenej škatuli či v maličkých zákutiach, kde sa cíti bezpečne. Je tiež známe, že mnohé mačky evidentne priťahujú práve rôzne „štvorcové“ objekty – stačí im ponúknuť krabicu a hneď sa do nej nasťahujú.

Táto zvláštna afinitа k štvorcovej ploche alebo ohraničenému miestu zaujala vedcov natoľko, že sa rozhodli otestovať, či dokážu mačky reagovať aj na zdanlivo „neexistujúce“ tvary. Jednou z najznámejších optických ilúzií je tzv. Kanizsaho štvorec – ide o usporiadanie tvarov v tvare tzv. „Pac-Manov“, ktoré v ľudskom oku vyvoláva dojem, že v strede naozaj vidíme štvorec, aj keď tam žiadne skutočné ohraničenie nie je.

Video zaoberajúce sa práve touto témou. Je fascinujúce vidieť, ako mačky reagujú na obrazce, ktoré ľudskému oku pripadajú ako niečo, čo v skutočnosti neexistuje.

Ako prebiehal výskum?

V americkom odbornom periodiku bol nedávno publikovaný výskum akademičky, ktorá sa spolu s kolegami pustila do skúmania toho, či mačky dokážu vnímať iluzórne obrysy rovnako ako ľudia. Tento nový projekt vyvolal mimoriadnu pozornosť – do počiatočnej fázy sa prihlásilo až 500 majiteľov mačiek, no do konca pokusu vytrvalo iba 30 mačiek, ktoré splnili všetky požiadavky experimentu.

Prísna metodika

Dôležitým aspektom bolo, že majitelia mačiek nepoznali detailný zámer štúdie. Autori výskumu totiž chceli zabezpečiť, aby správanie mačiek nebolo vedome ani nevedome ovplyvnené tým, čo si o experimente myslia ich majitelia. Účastníci teda dostali len stručné inštrukcie, ktoré im vysvetľovali, ako a kam majú umiestniť pripravené obrazce na podlahu.

Každý deň počas šiestich dní mali mačací „opatrovatelia“ pripraviť na zemi dva podnety z celkovej sady troch rôznych druhov:

Skutočný štvorec: obyčajný, jasne ohraničený tvar štvorca. Kanizsaho štvorec: štyri výrezy v tvare „Pac-Manov“, ktoré spolu vytvárajú dojem ohraničeného štvorca. Kontrolný Kanizsaho štvorec: podobné výrezy, ale otočené opačne tak, aby nevznikol zjavný dojem štvorca.

Pred tým, než do miestnosti vstúpila mačka, majiteľ si nasadil slnečné okuliare. Autori výskumu predpokladali, že takto mačka nebude reagovať na pohľady či výrazy tváre majiteľa, a experiment tak zostane čo najobjektívnejší. V momente, keď mačka vošla dovnútra, majiteľ spustil kameru a pozoroval, či si mačka sadne alebo ľahne do niektorého z týchto dvoch podnetov.

Výsledky, ktoré majú niečo do seba

Ak mačka zostala počas piatich minút v jednom z pripravených podnetov, pokus sa považoval za úspešne ukončený. Výsledky pritom naznačili, že mačky si takmer rovnako často vyberali skutočný štvorec aj Kanizsaho štvorec. Tento nečakaný jav naznačuje, že mačky podobne ako ľudia dokážu vnímať iluzórne kontúry, a teda podvedome predpokladali, že sa v miestnosti nachádza pevne ohraničený priestor.

Práve táto schopnosť vnímať neexistujúce kontúry je jednou z mnohých zaujímavých oblastí, ktoré nám mačky odhaľujú. Okrem toho, že milujú úzke a tesné priestory, zdá sa, že ich mozog dokáže spracovávať vizuálne informácie v spôsoboch, aké sme doteraz považovali za výlučne „ľudské“.

Limity a nové možnosti skúmania

Samozrejme, tento výskum má aj niekoľko obmedzení. Vzorka 30 mačiek je stále pomerne malá, takže na definitívne závery by bolo potrebné zapojiť väčší počet zvierat. Navyše, rôzne typy osvetlenia v bytoch majiteľov a individuálne správanie mačiek mohli do určitej miery ovplyvniť, do ktorého „štvorca“ sa mačka nakoniec uchýli.

Napriek tomu ide o priekopnícky pohľad na to, ako mačky vnímajú geometrické tvary a či sú podobné ilúzie pre ne relevantné. Tieto poznatky môžu poslúžiť ako odrazový mostík na ďalšie, ešte komplexnejšie experimenty. V budúcnosti sa môžeme dozvedieť viac o tom, aké zrakové podnety (nielen tie iluzórne) mačky vnímajú najintenzívnejšie.

Poznanie, ktoré nadchýna aj otvára otázky

Zistenie, že mačky vykazujú náchylnosť na iluzórne kontúry podobne ako ľudia, ukazuje, že ich mozog má určité kognitívne schopnosti, ktorými sme sa doteraz príliš nezaoberali. Čím viac rozumieme, ako mačky rozmýšľajú a čo všetko dokážu vnímať, tým hlbšie môžeme prenikať do sféry ich správania, emócií a schopnosti adaptácie na prostredie.

Tento typ výskumu je prínosom nielen pre milovníkov mačiek, ale aj pre odborníkov z oblasti etológie, biológie a kognitívnej vedy. Aj keď sa môže zdať, že ide len o „hravé“ pozorovanie toho, či mačky vojdú do konkrétneho vyznačeného poľa, v skutočnosti nás to posúva bližšie k pochopeniu ich podstaty. A možno nás to inšpiruje k tomu, aby sme sa na naše mačky pozerali s ešte väčším rešpektom a obdivom.

Ak teda nabudúce uvidíte mačku skrútenú vo vnútri kartónovej škatule alebo si oddychujúcu na podivnej škvrne na koberci, spomeňte si, že aj také nenápadné správanie môže mať hlbší význam. Mačky nielenže majú radi pohodlie a pocit bezpečia, ale s istou dávkou nadsádzky môžeme povedať, že dokonca skúmajú priestory, ktoré ani reálne neexistujú – aspoň nie tak, ako ich vnímame my.

Takéto výskumy nám pripomínajú, že zvieratá v našom okolí sú omnoho zložitejšie, než by sme si mohli myslieť. A práve vďaka podobným zisteniam môžeme ešte viac obdivovať ich schopnosti a správanie, ktoré nie vždy hneď dávajú zmysel, no rozhodne stoja za bližšie skúmanie.