Prevratný tip na výsadbu skorých zemiakov pre rekordne rýchly rast. Určite neurobte túto chybu

Milujete zemiaky a radi by ste si ich vypestovali vlastnými rukami? Navyše sa už neviete dočkať, kedy si ich budete môcť dať na tanier? Potom je práve teraz, na začiatku sezóny, vhodný čas zamyslieť sa nad výsadbou skorých odrôd. Ak sa však nechcete pripraviť o bohatú úrodu, musíte dodržať niekoľko zásad, ktoré sú pre pestovanie skorých zemiakov kľúčové.

Pestovanie vlastných zemiakov: nie je to také náročné, ako sa môže zdať

Možno ste už počuli, že zemiaky si stačí kúpiť kdekoľvek v obchode a vložiť ich do zeme. Ak však chcete mať istotu kvalitnej úrody, určite siahnite po certifikovanej sadbe. Nájdete ju v záhradníckych centrách či priamo u farmárov. Takzvané sadbové zemiaky sú dôsledne kontrolované a ich zdravý základ sa vám vráti v podobe bohatších hľúz. Ak si vyberiete bežné konzumné zemiaky, nikdy neviete, či nie sú napadnuté chorobami alebo škodcami.

Skoré zemiaky na rýchlu úrodu

Ak máte v pláne získať zemiaky čo najskôr, sú pre vás ideálne veľmi skoré odrody, napríklad Impala, Ranomi, Riviera alebo červená Rosara. Všetky spadajú do varného typu B, teda sú všestranne použiteľné – hodia sa na varenie, do zapekaných jedál, do hustých polievok i do guláša, dokonca sú vhodné aj na zemiakový šalát. Pred kúpou si všímajte ich vonkajší vzhľad, aby nemali žiadne plesnivé škvrny alebo podozrivý biely povlak.

Kedy a ako sadiť skoré zemiaky

Záhradkári sa zhodujú, že sadenie skorých zemiakov môžete pokojne začať už v polovici marca, pokiaľ žijete v teplejších oblastiach. Vo vyšších polohách či chladnejších regiónoch radšej počkajte približne do konca marca alebo začiatku apríla. V žiadnom prípade by nemalo mrznúť, pretože to zemiaky síce dokážu prežiť, no rast sa im značne spomalí a vy si zbytočne posuniete úrodu o niekoľko týždňov.

Predklíčenie ako dôležitý krok k úspechu

Jedným z najväčších tajomstiev bohatej a rýchlej úrody je predklíčenie hľúz. Zabudnite na predstavu, že stačí zemiaky jednoducho vložiť do pôdy a čakať. Pred samotnou výsadbou ich nechajte naklíčiť na svetle pri teplote okolo 12 až 15 °C. Klíčenie môže trvať dva až tri týždne (niekedy aj dlhšie). Takto si vytvoríte náskok, pretože predklíčené zemiaky rýchlejšie rastú, ľahšie sa uchytia a menej trpia chorobami. Navyše, ak by ste sadili nenaklíčené zemiaky, prídete až o tri týždne rýchlej úrody. Pri dobre načasovanej výsadbe sa prvých skorých zemiakov môžete dočkať už približne o 70 dní.

Príprava pôdy a správna výsadba

Zemiaky obľubujú kyprú a výživnú pôdu. Skôr než sa pustíte do sadenia, pôdu poriadne zrýľujte aspoň do hĺbky 15–20 centimetrov a zapracujte do nej kompost alebo maštaľný hnoj. Tým zabezpečíte hľuzám dostatok živín. Vždy pamätajte na to, že miesto, kde budete pestovať zemiaky, by malo byť slnečné a bez výskytu prízemných mrazov.

Po príprave zeminy si v nej vytvorte brázdy alebo riadky, do ktorých budete ukladať naklíčené hľuzy. Dôležité je, aby boli klíčky smerom nahor. Vzdialenosť medzi jednotlivými zemiakmi by mala byť asi 20 až 30 centimetrov a do hĺbky pôjde každá hľuza zhruba 10 centimetrov. Ak sadíte viacero radov, nechajte medzi nimi aspoň 60 centimetrov, aby zemiaky mali dostatok priestoru, svetla a vzduchu.

Overený trik starých mám na bohatšiu úrodu

Jestvuje malý, ale účinný trik, ktorý zemiaková klasika pozná už celé generácie. Keď sa vám na jar zazelená trávnik a vy sa ho chystáte pokosiť, nevyhadzujte pokosenú trávu. Položte ju (po miernom preschnutí) na zasadené hriadky – zemiaky tak získajú vyššiu vlhkosť a výraznejšie si udržia teplo. Navyše, rozkladajúca sa tráva pôdu obohatí o cenné živiny.

Ak dodržíte všetky tieto kroky – od výberu správnej odrody, cez predklíčenie a vhodnú prípravu pôdy, až po starostlivosť formou mulčovania trávou – môžete sa už po približne 70 dňoch tešiť na prvú, sviežu úrodu skorých zemiakov. Pestovanie vlastných hľúz je síce o niečo pracnejšie než kúpa v obchode, ale chuť a pocit z dobrej domácej úrody stoja určite za to.