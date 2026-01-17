Prevratný objav NASA.Mimoriadne odolné baktérie prežili aj v najsterilnejších priestoroch. Vedci skúmajú, či zvládnu podmienky na Marse

V posledných rokoch sa vedcom podarilo podrobne preskúmať vzorky baktérií pochádzajúce z čistých priestorov NASA – mimoriadne kontrolovaných miestností, kde sa pripravujú sondy a ďalšia vesmírna technika. Analýza odhalila 26 dovtedy neznámych druhov baktérií, ktoré dokázali prežiť aj napriek prísnym sterilizačným postupom.
Video: Nové baktérie objavené v čistých priestoroch NASA
Objavy pochádzajú zo starších vzoriek
Vzorky mikroorganizmov boli pôvodne odobraté v roku 2007 v Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride počas prípravy pristávacieho modulu Phoenix Mars Lander. Celkovo bolo zozbieraných 215 bakteriálnych kmeňov a až moderné genetické technológie umožnili presne identifikovať, že 26 z nich predstavuje nové druhy.
Tieto výsledky boli neskôr potvrdené vedeckými publikáciami a analyzované pomocou pokročilého sekvenovania DNA.
Čisté priestory NASA – extrémne náročné prostredie pre život
Clean roomy NASA sú považované za jedny z najprísnejšie sterilných priestorov na Zemi. Používa sa v nich:
- špeciálne filtrovaný vzduch
- kontrolovaná vlhkosť a teplota
- chemická dezinfekcia
- UV sterilizácia povrchov
Napriek tomu niektoré mikroorganizmy dokázali prežiť. Ukázalo sa, že ide o baktérie so špecifickými genetickými vlastnosťami, ktoré môžu zahŕňať:
- odolnosť voči chemickému stresu
- schopnosť opravovať poškodenú DNA
- prežívanie pri nedostatku živín
- tvorbu odolných spór
Tieto vlastnosti vysvetľujú, prečo prežili aj v prostredí, ktoré je navrhnuté tak, aby v ňom prakticky žiadne baktérie nepretrvali.
Čo NASA skúma teraz – fakticky potvrdené informácie
NASA sa dlhodobo venuje výskumu odolnosti mikroorganizmov, pretože ide o dôležitú súčasť tzv. planetárnej ochrany. Cieľom je zabrániť tomu, aby pozemské mikróby kontaminovali iné planéty alebo mesiace.
Overené fakty:
- NASA skúma, ako rôzne baktérie reagujú na podmienky, ktoré sa môžu vyskytovať pri vesmírnych misiách (napr. radiácia, nedostatok živín, vysušenie).
- Výskum pomáha zabezpečiť, aby sondy neodnášali neželaný pozemský život mimo Zeme.
- Nové objavené baktérie budú ďalej analyzované, aby sa lepšie pochopila ich biológia a odolnosť.
Nepotvrdené a preto odstránené:
Nie je dokázané, či by tieto konkrétne baktérie prežili cestu na Mars alebo podmienky na jeho povrchu. NASA zatiaľ nič také nepotvrdila – ide len o hypotézy, ktoré môžu byť predmetom budúceho výskumu.
Prečo je objav dôležitý
Identifikácia nových druhov baktérií ukazuje, že aj extrémne sterilné prostredie môže ukrývať organizmy s nečakanou odolnosťou. Tento poznatok je dôležitý pre:
- plánovanie budúcich vesmírnych misií
- ochranu iných planét pred pozemskou kontamináciou
- ochranu Zeme pri návrate vzoriek z vesmíru
Výskum bude pokračovať, aby vedci lepšie pochopili, ako sa mikroorganizmy správajú v podmienkach, ktoré sú podobné tým vo vesmíre.