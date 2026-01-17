Prevratný objav NASA.Mimoriadne odolné baktérie prežili aj v najsterilnejších priestoroch. Vedci skúmajú, či zvládnu podmienky na Marse

planéta Mars
planéta Mars Foto: www.shutterstock.com

V posledných rokoch sa vedcom podarilo podrobne preskúmať vzorky baktérií pochádzajúce z čistých priestorov NASA – mimoriadne kontrolovaných miestností, kde sa pripravujú sondy a ďalšia vesmírna technika. Analýza odhalila 26 dovtedy neznámych druhov baktérií, ktoré dokázali prežiť aj napriek prísnym sterilizačným postupom.

Objavy pochádzajú zo starších vzoriek

Vzorky mikroorganizmov boli pôvodne odobraté v roku 2007 v Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride počas prípravy pristávacieho modulu Phoenix Mars Lander. Celkovo bolo zozbieraných 215 bakteriálnych kmeňov a až moderné genetické technológie umožnili presne identifikovať, že 26 z nich predstavuje nové druhy.

Tieto výsledky boli neskôr potvrdené vedeckými publikáciami a analyzované pomocou pokročilého sekvenovania DNA.

Čisté priestory NASA – extrémne náročné prostredie pre život

Clean roomy NASA sú považované za jedny z najprísnejšie sterilných priestorov na Zemi. Používa sa v nich:

  • špeciálne filtrovaný vzduch
  • kontrolovaná vlhkosť a teplota
  • chemická dezinfekcia
  • UV sterilizácia povrchov

Napriek tomu niektoré mikroorganizmy dokázali prežiť. Ukázalo sa, že ide o baktérie so špecifickými genetickými vlastnosťami, ktoré môžu zahŕňať:

  • odolnosť voči chemickému stresu
  • schopnosť opravovať poškodenú DNA
  • prežívanie pri nedostatku živín
  • tvorbu odolných spór

Tieto vlastnosti vysvetľujú, prečo prežili aj v prostredí, ktoré je navrhnuté tak, aby v ňom prakticky žiadne baktérie nepretrvali.

Čo NASA skúma teraz – fakticky potvrdené informácie

NASA sa dlhodobo venuje výskumu odolnosti mikroorganizmov, pretože ide o dôležitú súčasť tzv. planetárnej ochrany. Cieľom je zabrániť tomu, aby pozemské mikróby kontaminovali iné planéty alebo mesiace.

Overené fakty:

  • NASA skúma, ako rôzne baktérie reagujú na podmienky, ktoré sa môžu vyskytovať pri vesmírnych misiách (napr. radiácia, nedostatok živín, vysušenie).
  • Výskum pomáha zabezpečiť, aby sondy neodnášali neželaný pozemský život mimo Zeme.
  • Nové objavené baktérie budú ďalej analyzované, aby sa lepšie pochopila ich biológia a odolnosť.

Nepotvrdené a preto odstránené:
Nie je dokázané, či by tieto konkrétne baktérie prežili cestu na Mars alebo podmienky na jeho povrchu. NASA zatiaľ nič také nepotvrdila – ide len o hypotézy, ktoré môžu byť predmetom budúceho výskumu.

Prečo je objav dôležitý

Identifikácia nových druhov baktérií ukazuje, že aj extrémne sterilné prostredie môže ukrývať organizmy s nečakanou odolnosťou. Tento poznatok je dôležitý pre:

  • plánovanie budúcich vesmírnych misií
  • ochranu iných planét pred pozemskou kontamináciou
  • ochranu Zeme pri návrate vzoriek z vesmíru

Výskum bude pokračovať, aby vedci lepšie pochopili, ako sa mikroorganizmy správajú v podmienkach, ktoré sú podobné tým vo vesmíre.

