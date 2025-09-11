Prestaňte jesť knedle! Tieto prílohy sú zdravšie, zasýtia vás a zrýchlia trávenie

Pri snahe schudnúť alebo jesť zdravšie sa mnohí ľudia dopúšťajú častej chyby – úplne vynechajú prílohy. Pritom nie je problém v samotných prílohách, ale v tom, aké si vyberáme a koľko ich zjeme.
K najčastejším prílohám u nás patria knedle, biela ryža, klasické cestoviny alebo zemiaky. Aj keď zemiaky obsahujú veľa draslíka, vitamínu C a vlákniny (najmä so šupkou), ich nutričná hodnota závisí od spôsobu prípravy. Vyprážané hranolky alebo chipsy zdravé rozhodne nie sú. Knedle a biele cestoviny sú naopak väčšinou len zdrojom rýchlych sacharidov, s minimálnym obsahom vlákniny a živín, takže zasýtia len na krátky čas.
Prečo prílohy nevynechávať
Prílohy majú v strave svoje miesto – nielenže dopĺňajú jedlo, ale aj pomáhajú regulovať pocit hladu a znižujú riziko, že zjete príliš veľa mäsa či tučných jedál. Dôležité je však vyberať si také prílohy, ktoré sú bohatšie na vlákninu, vitamíny a minerály.
Nemusíte sa teda úplne vzdať klasických zemiakov, ryže či cestovín, ale oplatí sa siahnuť po ich zdravších alternatívach a zároveň si strážiť veľkosť porcií.
Celozrnné cestoviny – viac vlákniny a minerálov
Celozrnné cestoviny obsahujú dvojnásobné až trojnásobné množstvo vlákniny v porovnaní s klasickými bielymi. Vláknina pomáha tráveniu, podporuje činnosť čriev a zároveň zasýti na dlhší čas. Okrem toho majú nižší glykemický index, takže cukor v krvi stúpa pomalšie a nedochádza k prudkým výkyvom energie.
Tieto cestoviny obsahujú aj viac zinku a horčíka, ktoré prispievajú k správnemu fungovaniu svalov a nervovej sústavy. Kaloricky sú síce na tom rovnako ako biele cestoviny, ale práve vyšší obsah vlákniny ich robí zdravšou voľbou.
Bataty – sladké zemiaky plné betakaroténu
Bataty, známe aj ako sladké zemiaky, sú čoraz populárnejšie. Majú prirodzene sladkastú chuť, no výživovo sú mimoriadne hodnotné. Obsahujú veľké množstvo betakaroténu (provitamínu A), ktorý sa v tele premieňa na vitamín A a prispieva k zdraviu očí, pokožky a imunity.
Sú dobrým zdrojom vlákniny a minerálov, ako sú draslík, fosfor a horčík. Majú nižší glykemický index ako klasické biele zemiaky, čo znamená, že uvoľňujú energiu postupne a nezaťažujú krvný cukor. Preto sú vhodné aj pre ľudí s cukrovkou.
Bulgur a kuskus – nie je to to isté
Aj keď si ich mnohí pletú, bulgur a kuskus sú rozdielne prílohy.
- Kuskus je vyrábaný z pšeničnej krupice, ktorá sa tvaruje do drobných guličiek.
- Bulgur vzniká z celozrnnej pšenice, ktorá je naparená, usušená a nalámaná.
Rozdiel je aj vo výživovej hodnote. Bulgur má viac vlákniny, vitamínov a minerálov, a preto má aj nižší glykemický index než klasický kuskus. Ak však siahnete po celozrnnom kuskuse, získate tiež prílohu s priaznivými nutričnými hodnotami.
Čo si z toho vziať?
Prílohy nemusia byť nepriateľom zdravého jedálnička. Stačí si správne vyberať:
- namiesto knedlí uprednostnite celozrnné cestoviny
- občas vymeňte klasické zemiaky za bataty
- vyskúšajte bulgur či celozrnný kuskus
Takéto prílohy dodajú telu nielen energiu, ale aj vlákninu, vitamíny a minerály. Podporia trávenie, zasýtia na dlhší čas a pomôžu udržať stabilnú hladinu cukru v krvi.