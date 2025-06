Presádzanie jarných cibuľovín. Málo známy dôvod, prečo je práve koniec júna ideálny

Mnoho záhradkárov si myslí, že cibuľoviny stačí vysadiť raz a potom na ne môžu zabudnúť. V skutočnosti je však potrebné venovať im starostlivosť aj po ich odkvitnutí. Jednou z najdôležitejších činností je práve presádzanie, rozdelenie trsov alebo správne skladovanie cibuľovín mimo pôdy. A práve obdobie koncom júna je pre túto prácu absolútne najvhodnejšie. Prečo je to tak?

Správne načasovanie je kľúčové

Ideálny čas na presádzanie cibuľovín prichádza, keď rastliny ukončujú svoj vegetačný cyklus – teda v období, keď ich listy žltnú, postupne vysychajú a rastlina sa stiahne späť do cibule. Vtedy sa cibule dobre vyberajú zo zeme bez poškodenia. Zároveň môžete ľahko oddeliť nové cibule, ktoré vznikli v okolí hlavnej rastliny. Tieto malé cibule potom môžete presadiť zvlášť, čím rastlinám zabezpečíte viac priestoru pre ďalší rast. Niektorí záhradkári cibule nevracajú do záhonov okamžite, ale skladujú ich až do jesennej výsadby.

Prečo je presádzanie vôbec potrebné?

Dôvodov na presádzanie a rozdelenie cibúľ je hneď niekoľko. Rastliny sa časom prirodzene zahusťujú, tvoria husté trsy, ktoré bránia kvalitnému kvitnutiu. V príliš hustých trsoch cibuľoviny nemajú dostatok živín a priestoru na správny vývoj, čím strácajú schopnosť bohato kvitnúť.

Presádzanie má však aj ďalšiu výhodu – je významnou prevenciou proti chorobám. Cibuľoviny ponechané príliš dlho v jednej pôde sú náchylnejšie na napadnutie hubovými ochoreniami, ako aj rôznymi škodcami. Hrozbou býva najmä podmáčaná pôda, v ktorej môžu cibule začať hniť a rastliny odumierať. Vybratím a presušením cibúľ minimalizujete riziko infekcie.

Ako postupovať správne pri vyberaní cibuľovín zo zeme?

Najskôr je dôležité počkať, kým listy úplne zožltnú a vyschnú. Práve vtedy rastlina dokončila presun živín do cibule a bezpečne sa zatiahla. Cibule potom opatrne vyberajte pomocou záhradného rýľa alebo vidiel, ktoré zarazíte hlboko do zeme tak, aby ste nepoškodili samotnú cibuľu. Jemným zapáčením potom vyberte celý trs zo zeme.

Na tento úkon si vyberajte dni, keď nie je pôda ani príliš premočená, ani úplne suchá. Vlhká zemina by mohla na cibuli zostať prilepená a podporiť plesne, príliš suchá pôda zase môže byť tvrdá a zvýšiť riziko mechanického poškodenia cibuliek.

Správne čistenie a letné skladovanie cibúľ

Po vybratí cibúľ je dôležité dôkladne ich očistiť od zeminy. Nikdy ich však neumývajte vodou, pretože vlhkosť by mohla spôsobiť plesňové ochorenia. Na odstránenie zeminy postačí jemná kefka, štetec alebo len ruky.

Cibuľky následne umiestnite na dobre vetrané miesto, kde preschnú. Pre dlhodobé skladovanie počas leta sú ideálne papierové vrecká, kartónové škatule alebo drevené debničky, do ktorých môžete pridať vrstvu pilín alebo suchého piesku. Cibule by ste mali skladovať v suchom, tmavom a chladnom priestore – podobne ako bežnú kuchynskú cibuľu.

Močenie (moridlo) – extra krok pre zdravie cibuľovín

Pred uskladnením alebo následnou jesennou výsadbou je vhodné cibule namoriť, teda krátkodobo namáčať v dezinfekčnom roztoku. Prírodnou alternatívou k chemickým moridlám môže byť napríklad odvar z prasličky roľnej, ktorý má skvelé dezinfekčné účinky a chráni cibule pred chorobami a škodcami. Samozrejme, môžete použiť aj klasické moridlá dostupné v záhradníctvach.

Po morení je dôležité nechať cibule dôkladne preschnúť, až potom ich uložiť na definitívne miesto, kde budú odpočívať až do jesene.

Kedy a ako znovu vysádzať cibuľoviny?

Jesenná výsadba cibuľovín sa zvyčajne vykonáva od začiatku septembra až do novembra, v závislosti od konkrétneho druhu rastliny. Do tejto doby si môžete starostlivo naplánovať, kam cibuľky zasadíte, a pripraviť im vhodnú pôdu. Správnym výberom miesta zabezpečíte, že na jar sa záhony opäť rozžiaria množstvom farieb a vôní.