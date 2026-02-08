Preplatok za vodu v nedohľadne? Táto jednoduchá úprava splachovača môže ušetriť až 300 litrov mesačne

Toaleta patrí medzi najväčších spotrebiteľov vody v domácnosti. Odhady hovoria, že približne 25–30 % celkovej domácej spotreby pripadá práve na splachovanie. Pri starších WC môže jedno spláchnutie minúť až 9–12 litrov, čo sa pri bežnom používaní rýchlo prejaví na ročnom účte za vodu.
Moderné toalety už pracujú s menšími objemami vody, často len 4–6 litrov pri veľkom spláchnutí a približne 3 litre pri malom, no mnoho domácností stále používa staršie typy nádržiek, kde je potenciál úspory najväčší.
Video: ukážka princípu, ako trik funguje
Trik so zmenšením objemu nádržky: funguje, ale iba pri starších WC
Dlhodobo známym spôsobom, ako znížiť množstvo vody pri splachovaní, je vložiť do nádržky predmet, ktorý zaberie časť jej objemu. Najčastejšie sa používa plastová fľaša naplnená vodou alebo úsporné vrecúško typu „save-a-flush“, ktoré sa predáva aj komerčne.
Ako to funguje?
Mechanizmus je jednoduchý:
ak je v nádržke menej dostupného priestoru, napustí sa do nej menej vody, a teda aj menej vody odtečie pri spláchnutí.
Kedy je to bezpečné a účinné?
✔ Pri starších samostatných nádržkách (najmä pred rokom 2000)
Tieto WC majú objem 9–12 litrov, niekedy aj viac. Zmenšenie objemu o 0,5 – 1 liter neovplyvní ich funkčnosť a môže priniesť reálnu úsporu.
✔ Ak predmet neprekáža plaváku ani ventilu
Je nevyhnutné, aby vložená fľaša nenarušila pohyb mechanizmov.
✔ Ak je nádržka v dobrom technickom stave
Úniky vody môžu úsporu úplne znehodnotiť.
Koľko sa dá ušetriť?
Pri starších nádržkách ide priemerne o úsporu 0,5 – 1 liter na jedno spláchnutie.
Pri bežnej domácnosti to môže byť desiatky až stovky litrov mesačne.
Kedy tento trik NESMIETE používať
Existujú situácie, v ktorých vloženie fľaše do nádržky môže byť nebezpečné alebo zbytočné:
❌ Moderné WC s malým objemom (4–6 litrov)
Tieto toalety sú navrhnuté tak, aby využívali presne určené množstvo vody na optimálne odplavenie nečistôt. Ak zmenšíte objem nádržky, splachovanie môže byť:
- nedostatočné
- treba splachovať dvakrát (čiže spotreba sa naopak zvýši)
❌ Duálne splachovanie
Mechanizmus je citlivý na presný objem vody. Dodatočný predmet môže:
- blokovať plavák
- predĺžiť napúšťanie
- spôsobiť pretekanie
❌ Nádržky zabudované v stene
Ich mechanizmus je uzavretý a nie je určený na žiadne domáce úpravy.
Ako ušetriť vodu na toalete bezpečne a bez rizika
Ak máte modernú toaletu, odporúča sa používať výhradne oficiálne úsporné riešenia, napríklad:
✔ Duálne splachovanie
Pomáha výrazne znížiť spotrebu pri častom používaní WC.
✔ Úsporné splachovacie ventily
Znižujú objem veľkého splachovania na 4–5 litrov.
✔ Oprava netesností
To je často najväčší „skrytý” žrút vody — pretekajúce WC môže premrhať desiatky litrov denne.
✔ Výmena starého WC za úsporné
Aj keď je to investícia, môže ušetriť tisíce litrov ročne.
Zhrnutie: čo je fakt a čo mýtus?
✔ PRAVDA
- Trik s fľašou môže fungovať a ušetriť vodu.
- Funguje najmä pri starých nádržkách s veľkým objemom.
- Je založený na jednoduchom fyzikálnom princípe – zmenšenie objemu nádržky = menej vody na spláchnutie.
✔ PRAVDA
- Pri moderných WC môže tento trik narušiť fungovanie a môže spôsobiť dokonca vyššiu spotrebu.
✔ PRAVDA
- Existujú profesionálne úsporné systémy, ktoré sú spoľahlivejšie a neohrozujú mechanizmus WC.