Prekvapivý žrút energie: Tento spotrebič míňa elektrinu, aj keď ho nepoužívate

Vedeli ste, že doma pravdepodobne máte spotrebiče, ktoré vám nenápadne zvyšujú účty za elektrinu, hoci ste presvedčení, že ich vôbec nepoužívate? Bežnou mylnou predstavou je, že vypnutím zariadenia sa automaticky preruší aj spotreba elektrickej energie. V skutočnosti to však nie je vždy pravda. Jedným z hlavných „vinníkov“, ktorý potajomky míňa elektrinu aj v nečinnosti, je televízor v tzv. standby režime, teda pohotovostnom stave.

Spotrebiče, ktoré „kradnú“ energiu bez vášho vedomia

V dnešnej dobe máme doma množstvo elektronických zariadení, ktoré berieme ako samozrejmosť – televízory, počítače, herné konzoly, inteligentné reproduktory či rôzne druhy nabíjačiek. Na prvý pohľad by sme mohli predpokladať, že keď sú vypnuté, elektrina sa nimi nespotrebúva. Pravda je však iná. Práve televízory sú typickým príkladom spotrebiča, ktorý si dokáže energiu potichu „odoberať“, hoci obrazovka nefunguje.

Prečo televízor spotrebuje energiu aj keď je „vypnutý“?

Keď televízor vypnete diaľkovým ovládačom, dostáva sa do standby režimu. V tomto stave je prístroj formálne neaktívny – obraz aj zvuk sú vypnuté, no zariadenie stále čaká v pripravenosti, aby sa mohlo okamžite zapnúť. Túto pripravenosť signalizuje nenápadné červené alebo modré kontrolné svetielko na prednej strane televízora. Možno ho prehliadate, no práve toto drobné svetielko upozorňuje na nepretržitú spotrebu elektriny.

I keď sa táto spotreba môže javiť ako zanedbateľná, predstavte si, že váš televízor strávi denne v pohotovostnom režime pokojne aj 18 či 20 hodín. Ak túto dobu spočítame na týždne, mesiace alebo roky, nazbieraná energia sa prejaví v podobe zvýšených účtov za elektrinu – a to už zanedbateľné určite nie je.

Zaujímavosť:

Ak vás presne zaujíma, koľko vás stojí udržiavanie zariadení v standby režime, môžete si pozrieť detailné video vysvetlenie tu.

Odpájať televízor zo zásuvky? Radšej si to dobre premyslite

Jednoduchým riešením by mohlo byť úplné odpojenie televízora od elektrickej siete vždy, keď ho nepoužívate. Hoci na prvý pohľad ide o logický krok, treba zvážiť aj jeho negatívnu stránku. Moderné televízory sú totiž navrhnuté na prevádzku v trvalom pohotovostnom režime, čo znamená, že neustále odpájanie a pripájanie k elektrickej sieti môže ich elektronickým súčiastkam ublížiť a skrátiť ich životnosť.

Naši starí rodičia zvykli televízor odpojiť jednoducho vytiahnutím kábla zo zásuvky. To však bolo v dobe, keď boli televízory náchylnejšie na prehriatie či dokonca skrat. Dnes sú spotrebiče vyrábané tak, aby boli bezpečné aj pri neustálom pripojení k elektrine, a preto nie je odporúčané ich pravidelné úplné odpájanie.

Ako ušetriť bez rizika poškodenia televízora?

1. Zistite, koľko váš televízor skutočne spotrebuje

Dnešné moderné televízory majú spotrebu v standby režime pomerne nízku. Avšak staršie zariadenia môžu byť výrazne menej efektívne a spotrebovávať oveľa viac energie. V takýchto prípadoch by ste mohli uvažovať o výmene starého modelu za úspornejší a modernejší.

2. Inteligentné zásuvky ako efektívne riešenie

Ak chcete presnejšiu kontrolu nad spotrebou elektriny, zvážte využívanie inteligentných zásuviek alebo prepäťových ochrán. Takéto zásuvky môžete ovládať cez aplikáciu v mobile alebo ich nastaviť podľa časovača. Vďaka nim jednoducho odpojíte televízor v čase, keď ho určite nepotrebujete – napríklad počas dlhšej neprítomnosti.

3. Nastavte televízor na úsporný režim

Niektoré televízory umožňujú zmenu nastavení, ktorými môžete znížiť spotrebu aj v standby režime. Môžete vypnúť režim „rýchleho štartu“ alebo aktivovať špeciálny „eko-režim“. Tieto nastavenia sa líšia podľa jednotlivých značiek a modelov, takže si ich nezabudnite overiť v používateľskej príručke.

4. Zvážte nevyužité zariadenia

Nielen televízory, ale aj ďalšie spotrebiče, ako napríklad DVD prehrávače, set-top boxy, herné konzoly či inteligentné reproduktory, odoberajú energiu v pohotovostnom režime. Pokiaľ ich dlhší čas nepoužívate, pokojne ich odpojte zo siete.

Šetriť energiu znamená šetriť peniaze a prírodu

S rastúcimi cenami energií sa oplatí venovať pozornosť aj tým najmenším spotrebám vo vašej domácnosti. Aj drobné energetické úspory sa časom nazhromaždia a prejavia vo vašej peňaženke. Navyše, zodpovednejšie využívanie energie pomáha chrániť životné prostredie.

Zlatá stredná cesta – najlepšie riešenie

Úplné a opakované odpájanie televízora zo zásuvky nemusí byť najlepším riešením. Mohli by ste tým zbytočne ohroziť životnosť zariadenia a znížiť si komfort používania. Najlepšie je nájsť rozumný kompromis medzi pohodlím, šetrením energie a ochranou spotrebičov. Často stačia len malé úpravy v správaní či nastaveniach, aby ste dosiahli výrazné úspory bez kompromisov.