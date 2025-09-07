Prekvapivé účinky zeleru. 6 dôvodov, prečo by mal byť v každej chladničke

Zeler je zelenina, ktorú mnohí z nás poznajú predovšetkým ako súčasť polievok. Napriek tomu má významné nutričné vlastnosti, ktoré z neho robia cenný prvok v strave. Nie je to „zázračná superpotravina“, ale jeho pravidelná konzumácia môže podporiť viaceré aspekty zdravia.
VIDEO: Jednoduchá zelerová nátierka
Pozrite si krátky recept, ako využiť zeler v studenej kuchyni:
1. Vysoký obsah vody a nízka energetická hodnota
Zeler tvorí približne 95 % vody, a preto prispieva k hydratácii organizmu. Dva stonky obsahujú asi 15 kilokalórií, čo z neho robí nízkokalorickú potravinu vhodnú ako ľahká desiata.
2. Zdroj antioxidantov
Obsahuje vitamín C, beta-karotén a flavonoidy, ktoré pôsobia ako antioxidanty. Tieto látky pomáhajú organizmu neutralizovať voľné radikály, čím môžu znižovať oxidačný stres a riziko vzniku zápalových procesov.
3. Podpora zdravia srdca a ciev
Zeler je zdrojom draslíka a horčíka, minerálov, ktoré prispievajú k správnej činnosti srdca a regulácii krvného tlaku. Okrem toho obsahuje ftalidy – prírodné zlúčeniny, ktoré môžu prispieť k uvoľňovaniu ciev a miernemu znižovaniu krvného tlaku.
4. Priaznivý vplyv na trávenie
Vďaka obsahu rozpustnej aj nerozpustnej vlákniny zeler podporuje správnu činnosť čriev a prispieva k prevencii zápchy. Vláknina zároveň pomáha udržiavať pocit sýtosti a môže podporiť zdravú črevnú mikroflóru.
5. Vitamíny a minerály
Zeler obsahuje vitamín K, ktorý je dôležitý pre správnu zrážanlivosť krvi a zdravie kostí. Je tiež zdrojom folátu (kyseliny listovej), ktorý je nevyhnutný pre tvorbu buniek a je dôležitý pre tehotné ženy, pretože podporuje vývoj plodu.
6. Jednoduché využitie v kuchyni
Zeler možno konzumovať surový aj tepelne upravený. Hodí sa do šalátov, polievok, smoothie alebo ako chrumkavá desiata. Tepelnou úpravou sa časť vitamínu C stráca, no väčšina minerálov zostáva zachovaná.
Čo je potrebné vedieť navyše
- Zelerová šťava: Obsahuje vitamíny a minerály, ale neexistujú vedecké dôkazy o jej detoxikačných alebo liečivých účinkoch. Navyše je pri lisovaní odstránená väčšina vlákniny.
- Alergia: Zeler patrí medzi častejšie potravinové alergény v Európe. U citlivých osôb môže vyvolať reakcie od svrbenia až po vážnejšie prejavy.
- Furokumaryny: Tieto prirodzene sa vyskytujúce látky môžu u niektorých ľudí spôsobiť zvýšenú citlivosť kože na slnečné žiarenie.
- Pesticídy: Podobne ako iné druhy zeleniny môže zeler obsahovať rezíduá pesticídov. Odporúča sa ho dôkladne umyť alebo siahnuť po bio variante.
Zeler je nízkokalorická zelenina s vysokým obsahom vody, vlákniny, vitamínov a minerálov. Pravidelná konzumácia môže podporiť hydratáciu, zdravie tráviaceho systému, správnu činnosť srdca a pevnosť kostí. Nie je všeliekom, no ako súčasť pestrej a vyváženej stravy predstavuje jednoduchý spôsob, ako telu dopriať dôležité živiny.