Prekvapivá zbraň proti nenásytným slimákom a slizniakom? Skúste obyčajné ovsené vločky, ktoré bežne raňajkujete

Hoci sa zatiaľ nedokázali žiadne prísne vedecké dôkazy, mnoho pestovateľov a záhradkárov prisahá na jednoduchý trik – rozsypanie ovsených vločiek na miesta, kde sa vyskytujú neželaní slizkí obyvatelia. Znie to možno priam neuveriteľne, ale táto technika môže výrazne odplašiť slimáky aj slizovce, ktoré si brázdia naše záhrady a s obľubou sa vrhajú na čerstvé rastliny.

Ovsené vločky – lacné, chutné a účinné

Ovsené vločky sú bežnou súčasťou našej kuchyne, sú lacné a navyše ich majú radi dospelí aj deti. Mnohí nadšenci záhradníčenia sú presvedčení, že vločky dokážu v záhrade priam zázraky. Možno ste už počuli o použití vajcových škrupín: pôde zabezpečia vápnik a zároveň vytvoria bariéru proti slimákom. Pri ovsených vločkách by ste však nikdy nečakali, že by mohli poslúžiť na podobný účel. Napriek tomu sa stále viac a viac záhradkárov delí o skúsenosti, ako práve ovsené vločky pomáhajú pri boji proti záhradným škodcom.

„Možno to znie zvláštne, ale video potvrdzuje, že slimákom vločky naozaj chutia – a zároveň ich môžu zahubiť.“

Ako postupovať pri použití vločiek na odpudzovanie škodcov

Ak ste sa rozhodli, že túto metódu chcete skúsiť aj vo vlastnej záhrade, stačí vziať menšiu hrsť ovsených vločiek a rozsypať ich okolo rastlín, ktoré chcete chrániť. Buďte však obozretní a nepreháňajte to s množstvom. Ovsené vločky majú vysokú absorpčnú schopnosť – vo vlhkom prostredí môžu rýchlo napučať a premeniť sa na mazľavú hmotu. Tá by mohla neželane utesniť priestor okolo stoniek a korene rastlín by sa tým pádom horšie dostávali k vode či živinám.

Ďalšou nevýhodou prehnaného množstva je to, že vločky môžu prilákať aj inú háveď, akou sú hlodavce či hmyz, a to už potom vo vašej záhrade nechcete. Pri zachovaní rozumného dávkovania však môže byť táto taktika prekvapivo účinná a zároveň dostupná takmer pre každého.

Ovsené vločky ako podporné hnojivo

Použitie ovsených vločiek nemusí byť obmedzené len na pasce na slimáky. Niektorí pestovatelia odporúčajú pridať trocha vločiek do výsadbových jamiek, pretože sú bohaté na železo a iné minerálne látky. Vďaka tomu môžu prispieť k lepšiemu rastu koreňov, hoci v tomto smere sa názory záhradkárov líšia. Pokiaľ však radi experimentujete a nebojíte sa nových metód, rozhodne to môžete skúsiť. Užitočná rada: vyhnite sa už predvareným ovseným vločkám, tie by v pôde mohli vytvoriť nechcenú lepivú hmotu.

Pomoc pri popálenine jedovatým brečtanom

Najmä v blízkosti plotov či múrov, kadiaľ často rastie brečtan, sa vám môže pritrafiť nepríjemné popŕhlenie. Ak máte podozrenie, že ste sa vy alebo vaše deti dotkli jedovatého brečtanu, jedna z lacných a šetrných možností, ako uľaviť podráždenej pokožke, je opäť spojiť sa s vločkami. Nasypte ich do starej pančuchy či ponožky a priviažte ju k vodovodnej batérii tak, aby ňou voda pretekala priamo pri napúšťaní vane. Akonáhle sa vaňa naplní, doprajte si aspoň 15-minútový kúpeľ, počas ktorého budú vločky pôsobiť upokojujúco. Ešte lepší efekt dosiahnete, ak si nasiaknutým „vločkovým“ vrecúškom budete potierať podráždené miesto. Pocítite úľavu a urýchlite hojenie popáleniny.

Stojí to za vyskúšanie?

Metóda s ovsenými vločkami nie je typická, a už vôbec nie vedecky podložená bežnými štúdiami, ale skúsenosti mnohých záhradkárov naznačujú, že by sme ju rozhodne nemali podceňovať. Ak máte plné zuby slimákov alebo iných škodcov, a zároveň nechcete používať agresívne chemické prostriedky, možno nastal čas dať šancu tejto jednoduchej „raňajkovej“ pomôcke. A možno zistíte, že vám prinesie viac úžitku, než ste čakali.