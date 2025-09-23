Prekvapivá pravda o vankúšoch. Komu prospievajú a kto by ich mal okamžite odložiť?

Väčšina ľudí si nevie predstaviť zaspávanie bez vankúša. Spája sa nám s pohodlím a pocitom bezpečia. Napriek tomu odborníci upozorňujú, že nie každý spánkový zvyk je pre telo prospešný. To, či je lepšie spať s vankúšom alebo bez neho, závisí najmä od spánkovej polohy a zdravotného stavu chrbtice.
Prečo je dôležité, aby chrbtica zostala v neutrálnej polohe
Ľudská chrbtica má prirodzené esovité zakrivenie, ktoré by malo zostať zachované aj počas spánku. Ak je hlava príliš vysoko alebo nízko, chrbtica sa dostáva do neprirodzenej polohy. Dôsledkom môže byť:
- bolesť krku a ramien
- ranná stuhnutosť svalov
- bolesti hlavy
- zhoršené prekrvenie v oblasti krku
Správne nastavenie hlavy a krčnej chrbtice počas spánku je preto rovnako dôležité ako kvalitný matrac.
Kedy je vankúš nevyhnutný
- Spánok na boku – vankúš je potrebný, aby vyplnil priestor medzi ramenom a hlavou. Bez neho by sa hlava prepadala smerom dole a krčná chrbtica by bola v neprirodzenom ohybe.
- Spánok na chrbte – vhodný je nižší vankúš, ktorý podoprie hlavu tak, aby krk nebol v záklone. Príliš vysoký vankúš môže hlavu posunúť dopredu a vyvolať napätie v šiji.
Kedy môže byť spánok bez vankúša prospešný
- Spánok na bruchu – ide o najmenej odporúčanú polohu, pretože zaťažuje krk a spodnú časť chrbtice. Ak však niekto na bruchu spí pravidelne a nevie si od tejto polohy odvyknúť, spánok bez vankúša môže znížiť tlak na krčnú chrbticu. Vankúš by totiž pri tejto polohe zakláňal hlavu dozadu a zhoršoval napätie v šiji.
Nie je to len o vankúši
Treba zdôrazniť, že samotné používanie alebo nepoužívanie vankúša nie je všeliekom. Zdravý spánok ovplyvňuje aj:
- typ matraca – príliš mäkký alebo tvrdý matrac dokáže narušiť správne držanie tela
- kvalita vankúša – ortopedické či anatomické vankúše môžu výrazne pomôcť pri bolestiach krku
- celková spánková poloha – na bruchu by sa malo spať čo najmenej, lepšie je na boku alebo na chrbte
Záver: ako si vybrať správny spôsob
Spánok bez vankúša nie je vhodný pre každého. Prospech môže priniesť ľuďom, ktorí spia na bruchu, no pri spánku na chrbte alebo boku je vankúš dôležitou oporou hlavy a krku. Najlepším ukazovateľom je vlastné telo – ak sa ráno budíte oddýchnutí, bez bolesti hlavy a stuhnutosti, pravdepodobne spíte v správnej polohe.
Pri pretrvávajúcich bolestiach chrbtice alebo krku je vždy vhodné obrátiť sa na lekára alebo fyzioterapeuta, aby odhalil príčinu a odporučil najlepšie riešenie.