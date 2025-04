Prekvapí vás, prečo skúsení pestovatelia dávajú orchideám kocku ľadu. Keď zistíte dôvod, určite to vyskúšate aj vy

Skúsení pestovatelia orchideí majú zaujímavý trik, ktorý možno na prvé počutie prekvapí – do kvetináčov dávajú kocky ľadu. Hoci sa to môže zdať zvláštne, táto metóda pomáha udržiavať optimálnu vlahu a podporuje dlhšie, bohatšie kvitnutie. Čítajte ďalej, ak chcete zistiť, ako to funguje a čo môžete urobiť, aby ste sa z krásnych kvetov orchideí tešili niekoľko mesiacov v roku.