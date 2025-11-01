Prehľadajte krabice z detstva. Staré LEGO figúrky a kocky z vás môžu spraviť milionára

Mnoho ľudí netuší, že medzi starými hračkami z detstva sa môže ukrývať malý poklad. Zberateľský trh so stavebnicami LEGO za posledné roky výrazne narástol a niektoré staršie alebo limitované sady dnes dosahujú prekvapivo vysoké ceny. Hoci väčšina figúrok má len symbolickú hodnotu, niektoré sa predávajú aj za stovky až tisíce eur.
LEGO ako investícia: viac než len detská hračka
Farebné kocky LEGO sú ikonou detstva už celé desaťročia. Z pôvodnej hračky, ktorá podporovala tvorivosť a fantáziu, sa postupne stalo aj investičné a zberateľské aktívum.
Podľa viacerých analýz sa ukázalo, že niektoré LEGO sady dosahovali priemerné ročné zhodnotenie približne 8–11 %, čo je viac než mnohé tradičné investície, ako napríklad zlato či akciové fondy.
Dôležité je však zdôrazniť, že nejde o istotu zisku. Väčšina sád si svoju hodnotu udrží len mierne alebo vôbec, no limitované edície a špeciálne postavičky môžu časom výrazne vzrásť na cene.
Pandémia LEGO opäť preslávila
Záujem o stavebnice prudko stúpol počas pandémie COVID-19. Keď rodiny trávili dlhé mesiace doma, hľadali spoločné aktivity – a LEGO sa ukázalo ako ideálna voľba.
Firma LEGO Group počas tohto obdobia zaznamenala rekordný nárast tržieb – v roku 2021 stúpol jej zisk o približne 27 % oproti predchádzajúcemu roku. Spoločnosť pritom potvrdila, že o produkty mali veľký záujem nielen deti, ale aj dospelí zberatelia.
Na aukčných portáloch, ako je napríklad eBay, sa výrazne zvýšil počet ponúk a predajov zberateľských LEGO setov.
Niektoré figúrky sú cennejšie než celé sady
Zberateľský trh ukazuje, že najväčšiu hodnotu často nemajú celé stavebnice, ale konkrétne figúrky – najmä tie, ktoré boli vydané v obmedzenom množstve alebo pri špeciálnych príležitostiach.
Príkladom môže byť zlatá LEGO figúrka C-3PO zo série Star Wars, ktorá bola vydaná v roku 2007 v limitovanom počte. Na aukciách sa v minulosti predávala za viac než 1 850 €. Niektoré špeciálne verzie, ako chrómové či zlaté varianty, môžu mať ešte vyššiu hodnotu – no nie v miliónoch, ako sa často mylne uvádza.
Kocky ako alternatíva k investíciám
Zberatelia sledujú, kedy LEGO ukončí výrobu určitých setov, pretože hodnota často rastie po tom, čo sa set prestane vyrábať. Vtedy sa z bežnej hračky stáva rarita.
Napríklad niektoré edície zo série LEGO Star Wars, Modular Buildings alebo Harry Potter po pár rokoch od ukončenia výroby zhodnotili svoju cenu o desiatky až stovky percent.
No aj tu platí základné pravidlo: len originálny, nepoškodený a kompletný set má zberateľskú hodnotu.
LEGO sa vyrába aj v Česku
Len málo ľudí vie, že časť výroby LEGO-u prebieha aj v Kladne. Český závod má na starosti montáž a balenie špeciálnych edícií či promo setov. Niektoré z týchto produktov boli v minulosti určené výhradne pre zamestnancov a dnes sa považujú za raritné kúsky, ktoré sa môžu predávať za 400–800 €.
Okrem toho existujú aj unikátne darčekové kocky – napríklad tie, ktoré LEGO v minulosti darovalo svojim zamestnancom zo skutočného 14-karátového zlata. Ich trhová hodnota sa pohybuje približne okolo 9 200–13 800 €, no ide o extrémne zriedkavé predmety.
Najcennejšie LEGO je to, ktoré ste nikdy neotvorili
Zberatelia sa zhodujú – neotvorené sety v pôvodnom obale majú najvyššiu hodnotu. Ak je krabica stále zatavená vo fólii a nepoškodená, jej cena môže byť niekoľkonásobne vyššia než u rozbaleného modelu.
Aj malý škrabanec alebo chýbajúci diel dokáže hodnotu výrazne znížiť. Preto ak náhodou nájdete starší LEGO set ešte zabalený, neponáhľajte sa ho rozbaliť.
LEGO prináša radosť aj možnosť zisku
Pre mnohých zberateľov LEGO nie je len o peniazoch. Je to spôsob, ako sa vrátiť do detstva, uvoľniť myseľ a zároveň vlastniť niečo, čo má nielen emocionálnu, ale aj reálnu hodnotu.
V čase, keď sa ceny nehnuteľností či akcií rýchlo menia, môže byť LEGO pre niektorých ľudí zaujímavou alternatívou k tradičným investíciám.
Skontrolujte svoje staré krabice
Ak máte doma na povale alebo v pivnici zaprášené LEGO sety, oplatí sa ich prehľadať. Niektoré z nich môžu mať dnes zberateľskú hodnotu – najmä ak ide o limitované edície alebo zachovalé originálne balenia.
A aj keby ste nenašli nič, čo by malo vysokú finančnú cenu, možno v tých starých kockách objavíte niečo cennejšie – spomienky na detstvo a chvíle, ktoré stoja za to znovu prežiť.