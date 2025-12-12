Predvianočné nákupy v Poľsku môžu poriadne predražiť. Tejto chybe sa určite vyhnite

Poľsko je pre Slovákov aj Čechov už roky obľúbenou nákupnou destináciou. Predovšetkým pred Vianocami sa tam ľudia vydávajú za lacnejšími potravinami, drogériou či darčekmi a mnohí si popri tom doprajú aj atmosféru poľských vianočných trhov. Hoci je takýto výlet príjemným spestrením adventu, treba myslieť na to, že poľské cesty majú svoje vlastné pravidlá a ignorovanie dopravného značenia sa môže rýchlo predražiť.
Kľúčové je poznať skutočné rýchlostné limity, ktoré v Poľsku platia, a rovnako aj výšku pokút, ktoré hrozia za ich prekročenie.
Rýchlostné limity v Poľsku: oficiálne hodnoty platné pre rok 2025
V Poľsku platia pre osobné automobily do 3,5 t jasne stanovené rýchlostné limity. Ich nedodržanie je veľmi prísne trestané. Tu sú aktuálne a overené údaje:
- V obci: 50 km/h
- Mimo obce – bežné cesty: 90 km/h
- Cesty s oddelenými smermi mimo obce: 100 km/h (ak dopravné značenie neurčuje inak)
- Rýchlostné cesty (expresné):
- 120 km/h na štvorpruhových komunikáciách
- 100 km/h na jednopruhových rýchlostných cestách
- Diaľnice (autostrady): 140 km/h – najvyšší povolený limit v rámci Európskej únie
Ide o tzv. všeobecné rýchlostné limity. V praxi však vždy platí to, čo je uvedené na dopravnej značke. Poľsko má totiž množstvo úsekov s dočasnými obmedzeniami, ktoré sú často kontrolované radarmi.
Koľko zaplatíte za prekročenie rýchlosti: poľský sadzobník je jeden z najprísnejších v Európe
Od roku 2022 Poľsko výrazne sprísnilo sankcie za dopravné priestupky a rýchlosť patrí medzi najviac kontrolované parametre. Pokuty sa počítajú podľa toho, o koľko kilometrov za hodinu vodič limit prekročí.
Aktuálne sadzby pokút v Poľsku (2025)
- Do 10 km/h: 50 PLN
- 11–15 km/h: 100 PLN
- 16–20 km/h: 200 PLN
- 21–25 km/h: 300 PLN
- 26–30 km/h: 400 PLN
- 31–40 km/h: 800 PLN
- 41–50 km/h: 1000 PLN
- 51–60 km/h: 1500 PLN
- 61–70 km/h: 2000 PLN
- Nad 70 km/h: 2500 PLN
Pri opakovanom porušení v priebehu dvoch rokov sa suma automaticky zdvojnásobuje, čo môže znamenať pokutu až do 5 000 PLN za výrazné prekročenie rýchlosti.
Nespoliehajte sa len na navigáciu: dopravné značenie je rozhodujúce
Hoci aplikácie zobrazujú rýchlostné limity, tieto údaje nemusia byť vždy aktuálne. V Poľsku sa často mení dopravné značenie, najmä v zimnom období alebo pri opravách ciest. Preto:
- sledujte fyzické dopravné značky
- nevyraďte pozornosť z diania na ceste
- nepredpokladajte, že navigácia má vždy pravdu
Poľsko zároveň vo veľkom využíva úsekové merania, ktoré kontrolujú priemernú rýchlosť. Na takýchto úsekoch sa neoplatí predbiehať, zrýchľovať ani „dobiehať čas“.
Pozor pred Vianocami: zvýšené kontroly
V období pred sviatkami býva v poľských mestách aj na hlavných ťahoch podstatne väčší pohyb. S tým súvisí aj zvýšená aktivita policajných hliadok. Policajti sa zameriavajú najmä na:
- rýchlosť
- používanie pásov
- správne parkovanie pri trhoch a nákupných centrách
- alkohol za volantom (ktorý je v Poľsku limitovaný na 0,2 ‰)
Predvianočné nákupy v Poľsku sú síce lákavé, no bezpečná a zákonná jazda je to, čo rozhodne o tom, či bude výlet skutočne výhodný. Dodržujte rýchlostné limity, riaďte sa značením a pri pochybnostiach spomaľte. Pokuty v Poľsku sú prísne a v zimnom období padajú častejšie než inokedy.