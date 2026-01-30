Predpoveď počasia na február môže prekvapiť. Jarné prázdniny čaká kolísanie teplôt, no poľadovica sa miestami udrží

Zima sa na Slovensku v posledných rokoch správa nevyspytateľne – často pripomína skôr miernu jeseň než obdobie, keď teploty klesajú hlboko pod nulu. Tohtoročný január však ukázal, že aj silné mrazy sa u nás stále vedia naplno prejaviť. Preto mnohých zaujíma, čo nás čaká vo februári, keď sa deti postupne vyberú na jarné prázdniny. Budú si môcť zalyžovať, alebo skôr vytiahnu gumáky?
Jarné prázdniny na Slovensku: čo hovoria meteorológovia
Slovenský systém jarných prázdnin je rozdelený na tri termíny podľa regiónov. Pre lyžiarske strediská je toto striedanie ideálne, no otázkou zostáva, ako sa s tým vyrovná februárové počasie. Podľa dlhodobých modelov SHMÚ nebude február extrémne teplý, no ani výrazne mrazivý – očakáva sa teplotne mierne nadnormálny mesiac, pričom najviac výkyvov prinesú práve prechody frontov.
Zrážky by sa mali pohybovať okolo dlhodobého priemeru. Pre hory to znamená pomerne stabilné podmienky, ale sneh v nížinách bude skôr výnimočný.
Február na Slovensku: teploty, sneh a typické výkyvy
Klimatické priemery pre Slovensko ukazujú, že vo februári sa:
- denné teploty pohybujú zväčša od -2 do +6 °C
- nočné teploty bežne klesajú pod nulu
- v nížinách sneží len občas
- v horských oblastiach sa drží snehová pokrývka najmä vo výškach nad 800 metrov
To, čo však meteorológovia zdôrazňujú najviac, je premenlivosť. Po silnejších mrazoch, ktoré sa u nás objavili v januári, prichádza obdobie, keď sa má striedať chlad s odmäkmi. Niekoľkodňové oteplenie tak môže rýchlo vystriedať návrat zimy.
Čo môžu čakať lyžiari
Horské strediská
- Najlepšie podmienky budú tradične v Tatrách, Nízkych Tatrách, na Orave a v Turci.
- Snehová pokrývka sa tu drží aj pri prechodných otepleniach.
- Očakáva sa, že väčšinu februára bude možné lyžovať, hoci kvalita snehu sa bude meniť podľa denného kolísania teplôt.
Nížiny a mestá
- V najnižších polohách sa sneh pravdepodobne objaví len ojedinele a nevydrží dlho.
- Viac sa treba pripraviť na poľadovicu, ktorá vzniká po nočnom mrznutí vlhkých ciest.
Ako to vyzerá pre prázdninové termíny
1. termín prázdnin (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky kraj)
Počasie bude pripomínať typický mestský február:
- ráno mráz
- cez deň 2–6 °C
- na horách stabilná zima
- v nížinách skôr mokro než sneh
2. termín prázdnin (Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky kraj)
Modely naznačujú:
- kratšie ochladenie s náznakom sneženia najmä na severe
- cez deň okolo nuly
- hory by mali mať stále dostatok snehu
3. termín prázdnin (Košický a Prešovský kraj)
Východ krajiny má najväčšiu šancu na zimnú atmosféru:
- pri nočnom mraze a nižších denných teplotách môže sneh vydržať
- v Tatrách bude sezóna na vrchole
Pre všetky regióny však platí, že dlhodobé predpovede nemožno brať ako istotu. Spoľahlivejšie budú až niekoľko dní pred prázdninami.
Poľadovica potrápi aj vo februári
Meteorológovia upozorňujú, že poľadovica bude v tomto roku jedným z najčastejších rizík. Striedanie odmäku a mrazov vytvára ideálne podmienky pre namŕzanie chodníkov aj ciest. Vodiči aj chodci by preto mali rátať s nepríjemnými rannými prekvapeniami.
Naplnia sa známe februárové pranostiky?
Na Slovensku máme viacero tradičných výrokov o februári. Niektoré z nich sa tento rok môžu naplniť:
- „Na Hromnice — o hodinu více.“
Okolo 2. februára sa dni skutočne citeľne predlžujú.
- „Ak je na Hromnice mráz, bude ich ešte päťkrát.“
Modely počítajú s ďalšími mrazivými epizódami, takže to môže sedieť.
- „Vo februári snehy, v lete chleby.“
Sneh na horách bude, ale nížiny zrejme veľa zimy nezažijú.
Zhrnutie
- Február 2026 bude teplotne mierny, ale premenlivý.
- Hory si udržia dobré podmienky na lyžovanie počas celého mesiaca.
- V nížinách bude viac dažďa a poľadovice ako snehu.
- Jarné prázdniny na Slovensku prebehnú bez výraznej odmäku, ale s menšími výkyvmi teplôt.