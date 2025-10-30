Predlžovačka nie je všemocná. 7 spotrebičov, ktoré by ste do nej nikdy nemali zapájať

Predlžovačka je nepochybne praktická vec – uľahčuje nám život tam, kde zásuviek jednoducho nie je dosť. No hoci sa môže zdať ako univerzálne riešenie, nie všetko do nej patrí. Niektoré spotrebiče by ste do nej zapojiť nemali – a to nielen kvôli riziku požiaru, ale aj preto, že tým môžete vážne poškodiť samotné zariadenie.
Keď sa predlžovačka mení na riziko
V mnohých domácnostiach chýba dostatok zásuviek. Preto siahame po predlžovačke alebo rozdvojke a zapojíme do nej všetko – od mobilnej nabíjačky až po mikrovlnku. Problém je, že nie každý spotrebič si s takýmto riešením poradí. Mnohé majú vysokú spotrebu elektriny a bežná predlžovačka nie je konštruovaná na takú záťaž. Výsledkom môže byť prehriatie, roztavenie izolácie, v horšom prípade iskrenie či dokonca požiar.
Týchto 7 spotrebičov do predlžovačky nepatrí
1. Elektrické ohrievače a priamotopy
Tieto zariadenia síce dokážu rýchlo vyhriať miestnosť, ale ich výkon často presahuje 2 000 wattov. Ak ich zapojíte do bežnej predlžovačky, veľmi ľahko sa prehrieva kábel aj zástrčka. To môže viesť k roztaveniu plastu, skratu a v krajnom prípade aj k požiaru.
Podľa štatistík patria práve priamotopy k najčastejším zdrojom domácich požiarov. Preto ich vždy zapájajte priamo do zásuvky v stene – nikdy nie cez predlžovací kábel.
2. Chladničky a mrazničky
Možno sa to nezdá, no aj tieto spotrebiče sú náročné na prísun energie. Pracujú nepretržite a vyžadujú stabilné napätie. Ak ich zapojíte cez predlžovačku, môžu vznikať výkyvy napätia, ktoré skracujú životnosť motora a znižujú účinnosť chladenia.
V extrémnom prípade môže chladnička prestať chladiť úplne – a potraviny sa vám môžu pokaziť už za pár hodín.
3. Mikrovlnné rúry a hriankovače
Tieto kuchynské pomocníky síce nevyzerajú ako veľkí „žrúti“ energie, ale v skutočnosti patria medzi najnáročnejšie. Mikrovlnka či hriankovač môžu ľahko prekročiť limit bežnej predlžovačky.
Ak navyše používate lacnú alebo staršiu predlžovačku, riziko preťaženia a iskrenia je vysoké. Preto ich zapájajte len do pevnej zásuvky – ideálne samostatne.
4. Fritézy a teplovzdušné hrnce
Moderné kuchyne sa bez nich často nezaobídu, no tieto spotrebiče majú výkon okolo 1 800 až 2 000 wattov. Ak ich pripojíte cez predlžovací kábel, môže dôjsť k preťaženiu a roztaveniu plastov.
Výsledkom bývajú spálené káble, vypadnuté poistky alebo vyhodené ističe. Navyše tým riskujete poškodenie samotného spotrebiča.
5. Klimatizácie a mobilné chladiace jednotky
Či už máte prenosnú klimatizáciu alebo nástennú jednotku, platí jedno základné pravidlo: nikdy ju nezapájajte do predlžovačky. Klimatizácie potrebujú stabilný prísun prúdu a predlžovačka to zvyčajne nezvládne.
Ak dôjde k poklesu napätia, môže sa poškodiť kompresor, čo znamená drahú opravu alebo úplnú výmenu zariadenia.
6. Výkonné práčky a sušičky
Mnohé domácnosti majú práčku a sušičku v kúpeľni, kde býva málo zásuviek. No práve tieto spotrebiče patria medzi tie, ktoré by sa nikdy nemali pripájať cez predlžovací kábel.
Ich vysoký odber elektriny môže spôsobiť prehrievanie kontaktov, najmä ak je v miestnosti vlhko. Okrem požiarneho rizika hrozí aj zásah elektrickým prúdom.
7. Umývačky riadu
Podobne ako práčky, aj umývačky riadu spotrebujú veľa energie, najmä počas ohrevu vody. Predlžovačka túto záťaž nemusí zvládnuť.
Navyše, ak sa nachádza blízko vody, ide o mimoriadne nebezpečnú kombináciu. Pri zapájaní takýchto spotrebičov sa riaďte zásadou – voda a elektrina nikdy nejdú dokopy.
Predlžovačka nie je nepriateľ, len ju treba používať rozumne
Predlžovačky a rozdvojky majú svoje miesto – napríklad pri zapojení stolnej lampy, nabíjačky, televízora či počítača. Sú určené pre nízkonapäťovú elektroniku, nie pre výkonné spotrebiče.
Ak si nie ste istí, či váš prístroj môžete zapojiť cez predlžovačku, overte si jeho príkon vo wattoch. V prípade pochybností je vždy lepšie poradiť sa s elektrikárom.
Bezpečnosť by mala byť v domácnosti vždy na prvom mieste – a pri elektrine to platí dvojnásobne. Nie je nič horšie ako riskovať požiar kvôli pohodliu.