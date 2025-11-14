Predklon alebo záklon? Väčšina ľudí si umýva vlasy nesprávne. Tieto chyby vás pripravia o objem a môžu dráždiť pokožku

Pri starostlivosti o vlasy sa často rieši výber šampónu či kondicionéra, ale menej známy je fakt, že určitú rolu môže zohrávať aj samotný spôsob, akým si vlasy počas umývania držíme. Nie preto, že by poloha hlavy zásadne menila kvalitu vlasov, ale preto, že môže uľahčiť alebo sťažiť prístup ku korienkom, oplachovanie a manipuláciu s vlasmi.
Niektorí ľudia si umývajú vlasy v sprche v záklone, iní nad vaňou v predklone. Dôvody bývajú praktické: pohodlie, zvyky, typ vlasov alebo stav pokožky. Napríklad ľudia s citlivou či ekzematickou pokožkou môžu preferovať polohu, pri ktorej im pena nesteká po tele, čo môže občas dráždiť kožu. To je bežná skúsenosť – nie však medicínska povinnosť.
Poďme sa pozrieť na to, aké sú overené a pravdivé výhody a nevýhody oboch spôsobov.
Mytie vlasov v predklone: výhody a nevýhody
Výhody, ktoré sú logické a pravdivé
- Lepší prístup ku korienkom: Pri predklone sú vlasy od hlavy prirodzene vzdialené, čo uľahčuje masáž pokožky aj nanášanie šampónu.
- Jednoduchšie pre jemné vlasy: Niektorým ľuďom vlasy po predklone pôsobia nadýchanejšie, pretože počas sušenia prirodzene nepriľahnú k pokožke.
- Dôkladnejšie opláchnutie: Voda tečúca smerom od korienkov ku končekom môže efektívne odplaviť šampón aj zvyšky produktov.
Tieto body sú fyzikálne vysvetliteľné a zodpovedajú bežným skúsenostiam ľudí aj kaderníkov. Neexistujú však štúdie, ktoré by tvrdili, že predklon je objektívne „lepší“ alebo zdravotne výhodnejší.
Nevýhody, ktoré sú reálne
- Záťaž pre chrbát a krk: Dlhší predklon môže spôsobovať napätie vo svaloch, najmä u ľudí s problémami s chrbticou.
- Možné stekanie produktu na tvár: U citlivých ľudí môžu niektoré šampóny vyvolať podráždenie pokožky tváre.
- Horšie opláchnutie hustých vlasov: Pri veľmi hustých vlasoch sa môžu spodné vrstvy oplachovať o niečo komplikovanejšie.
Mytie vlasov v záklone: výhody a nevýhody
Výhody
- Pohodlie pre chrbticu: Telo zostáva v prirodzenejšej polohe, krk ani bedrová chrbtica sa nepreťažujú.
- Žiadna pena na tvári: Produkty nestekajú po pokožke tváre, čo je výhodné najmä pri citlivej pleti.
- Lepší oplach pri hustých vlasoch: U veľkého množstva vlasov môže gravitácia pomôcť pri oplachovaní.
Nevýhody
- Menší subjektívny objem po umytí: Vlasy zostávajú počas umývania aj sušenia viac pripláchnuté ku pokožke, čo môže u jemných vlasov pôsobiť ako menší objem.
- Ťažšie sa masíruje pokožka: Korienky v oblasti záhlavia sú menej dostupné.
Tak čo je lepšie? Predklon alebo záklon?
Neexistuje žiadny vedecký dôkaz, ktorý by stanovoval jednu jedinú správnu polohu pre všetkých.
Rozdiely sú spôsobené najmä:
- hustotou vlasov
- ich dĺžkou
- citlivosťou pokožky
- zdravotnou kondíciou chrbta
- osobnými preferenciami
Najdôležitejšie pre zdravé vlasy a pokožku hlavy sú iba tri zásadné fakty:
- Jemná masáž bruškami prstov, nie nechtami.
- Dôkladné opláchnutie, aby nezostali zvyšky produktov.
- Vhodná kozmetika pre váš typ vlasov.
Poloha hlavy je teda viac otázkou praktickosti ako zdravotného alebo vedecky preukázaného efektu.
Ak vám predklon dodá viac objemu – pokojne si ho nechajte.
Ak je pre vás najpohodlnejší záklon – je to v poriadku.
Najlepšia poloha je jednoducho tá, ktorá vám umožní dôkladne a komfortne umyť pokožku hlavy a vlasy.