Pred zimou som do misky dala túto odpornú, štipľavú vec, a od myší mám pokoj. Pravdepodobne ju máte v špajzi aj vy

Príprava chalupy alebo chaty na zimu sa netýka iba vody, kúrenia či ochrany pred vlhkosťou. Mnohí majitelia rekreačných nehnuteľností bojujú aj s myšami, ktoré si do opustených priestorov hľadajú cestu najmä v chladnom období. Teplo, ticho a prístup k potravinám sú pre ne silným lákadlom. Existujú však jednoduché kroky, ktoré môžu riziko ich výskytu výrazne znížiť.
VIDEO: Ako ochrániť dom zvonka
Okrem opatrení v interiéri zohráva veľkú úlohu aj to, ako je zabezpečený samotný exteriér domu či chaty – štrbiny, otvory, prístupy k základom a podobne.
Myši sa spoliehajú na čuch – silné pachy ich môžu odradiť
Myši majú veľmi vyvinutý čuch a niektoré výrazné pachy sú pre ne nepríjemné. Práve na tomto princípe fungujú rôzne domáce „odpudzovače“. Patrí medzi ne aj ocot, ktorý má prirodzene výraznú, prenikavú arómu.
Naliať ocot do misky a umiestniť ju do rohu miestnosti môže mať dočasný preventívny účinok, najmä ak v priestore nie je nič, čo by myši výraznejšie motivovalo na návrat. Silný zápach môže narušiť ich orientáciu a urobiť priestor menej príťažlivým. Ide však skôr o doplnkovú metódu, nie o riešenie, ktoré by dokázalo spoľahlivo zabrániť myšiam usadiť sa v interiéri.
Podobne môžu pôsobiť aj esenciálne oleje, napríklad mätový či klinčekový. Účinok týchto metód je však obmedzený a krátkodobý – pach sa časom vytratí a účinok sa zníži.
Prečo ocot sám o sebe nestačí?
Odborníci na deratizáciu sa zhodujú: žiadny pach – ani ocot, ani silice – nedokáže natrvalo vyriešiť problém s myšami, najmä ak:
- majú prístup k potrave
- v dome sú medzery, ktorými môžu vchádzať
- už si vytvorili hniezdo
- v miestnosti je ticho a teplo
Myši dokážu ignorovať nepríjemné pachy, ak ich k tomu prinúti hlad alebo dostupný úkryt. Preto treba pracovať najmä s tým, čo ich skutočne motivuje – s bezpečím a potravou.
Čo skutočne znižuje riziko výskytu myší
Ak chce človek minimalizovať šancu, že sa myši počas zimy objavia, najdôležitejšie sú tieto kroky:
1. Dôkladné upratanie pred odchodom
Hlodavce priťahujú:
- omrvinky
- sladké či obilné potraviny
- odpadky
- papierové obaly so zvyškami jedla
Preto je dôležité podlahu aj kuchynské povrchy dôkladne vyčistiť.
2. Potraviny uzavrieť do pevných nádob
Myši vedia veľmi rýchlo prehrýzť papier, plast či kartón.
Najistejšie sú:
- sklenené nádoby
- kovové dózy
3. Utesnenie štrbín a otvorov
Medzery okolo dverí, potrubí či v stenách sú ideálnym vstupom.
Pomôže:
- tmel
- kovová mriežka
- oceľová vlna, ktorú myši neprehryznú
4. Použitie octu ako doplnku
Ak už je priestor vyčistený a zabezpečený, miska s octom môže poslúžiť ako dodatočný odstrašujúci prvok.
Treba však rátať s tým, že:
- ocot sa odparuje
- zápach slabne
- účinok sa bez doplnenia vytráca
Na chate, ktorú človek navštívi počas zimy len párkrát, je vhodné ocot občas doliať, aby zostal intenzívny.
Zhrnutie: Ocot môže pomôcť, ale nie je to zázrak
- Ocot myši nezabije ani neslúži ako spoľahlivý repelent.
- Môže však znížiť pravdepodobnosť, že si myši vyberú miestnosť ako úkryt, najmä ak je čistá a bez potravín.
- Najsilnejšou ochranou je poriadok, utesnenie štrbín a bezpečné uskladnenie potravín.
- Ak sa myši už objavili, je potrebná kombinácia pascí, deratizačných nástrah alebo odborná pomoc.