Pred odchodom z domu nezabudnite vložiť mincu do mrazničky – pomôže vám odhaliť skryté problémy

Či už plánujete niekoľkodňovú dovolenku, turistiku v prírode, alebo si chcete dopriať pokojné dni na chate, vždy je príjemné vrátiť sa domov a nájsť všetko tak, ako ste nechali. Po príchode sa vrátite k bežným činnostiam, ako je doplňovanie zásob, upratovanie alebo pranie. Existuje však nenápadný, no podstatný detail, na ktorý by ste mali pred odchodom myslieť – a to je výpadok elektriny.