Prečo zmiešať ryžovú vodu s jedlou sódou: jednoduchý trik proti zápachu!

Umývanie ryže
Umývanie ryže Foto: depositphotos.com

Ak vás doma trápi nepríjemný pach, netreba hneď siahať po drahej chémii z drogérie. Existuje lacné, dostupné a pritom veľmi účinné riešenie – kombinácia ryžovej vody a jedlej sódy.

Tento overený domáci trik často funguje dokonca lepšie než komerčné prípravky.

Ako sa zbaviť zápachu prirodzenou cestou

Pri výskyte zápachu je vždy dôležité najskôr odhaliť jeho príčinu a riešiť ju bez odkladania. Čím skôr zasiahnete, tým skôr bude váš byt opäť svieži a príjemný. Práve tu prichádza na rad jednoduchý recept, ktorý zvládne každý.

Domáci pohlcovač pachov z dvoch surovín

Stačí, keď scezenú vodu z uvarenej ryže zmiešate s jedlou sódou a necháte sódu úplne rozpustiť. Takto pripravenú zmes môžete použiť na miesta, z ktorých sa šíri nepríjemný odér.

Pre pohodlnejšie použitie je praktické naliať roztok do rozprašovača. Okrem zápachu pomôže aj pri čistení nevzhľadných mastných škvŕn.

Ryžová voda: viac než len odpad

Ryžová voda je často podceňovaná tekutina, ktorú mnoho ľudí zbytočne vylieva do výlevky. Pritom má široké využitie – nielen pri upratovaní, ale aj v starostlivosti o zdravie, pokožku či izbové rastliny.

Po dovarení ryže sa oplatí prebytočnú vodu vždy zachytiť do čistej nádoby. Okrem výroby pohlcovača pachov ju môžete využiť aj:

  • na čistenie nábytku, kľučiek a kovania
  • na šetrnú údržbu medeného riadu, ktorý sa môže v umývačke ľahko poškodiť

Najlepšie je namočiť handričku z mikrovlákna alebo jemnú hubku, poriadne ju vyžmýkať a povrch jemne vyčistiť.

Jedlá sóda: nenápadný zázrak do domácnosti

Jedlá sóda patrí medzi najobľúbenejšie prírodné prostriedky do domácnosti. Je prospešná nielen pre zdravie, ale aj pri upratovaní, a navyše je šetrná k životnému prostrediu.

Jej história siaha až do roku 1791, keď ju pre pekárne vyrobil francúzsky chemik Nicolas Leblanc. Dnes sa získava z nerastu trona a poznáme ju pod chemickým označením NaHCO₃, teda sodná soľ kyseliny uhličitej.

Jedlá sóda má viac názvov – bikarbonát sodný, zažívacia soda, pečiaca soda či kypriaci prášok.

Je mierne zásaditá, vďaka čomu dokáže účinne rozpúšťať mastné kyseliny v bežných domácich nečistotách. Výborne funguje aj ako univerzálny pohlcovač pachov.

Vonný osviežovač zo sódy a esenciálnych olejov

Zo sódy si môžete pripraviť aj jednoduchý vonný osviežovač do bytu. V spojení s éterickými olejmi nielen neutralizuje pachy, ale zároveň podporí príjemnú vôňu.

Postup je jednoduchý:

  • do misky nasypte 100 g jedlej sódy
  • pridajte 15 kvapiek 100 % prírodného esenciálneho oleja
  • zmes vymieňajte približne raz za 14 dní alebo podľa potreby

Veľmi obľúbené sú vône ako levanduľa, citrón, mäta či eukalyptus, ktoré pôsobia sviežo a upokojujúco zároveň.

Zhrnutie

Spojenie ryžovej vody a jedlej sódy predstavuje lacný, ekologický a mimoriadne účinný spôsob, ako bojovať proti zápachu v domácnosti.

Vďaka týmto dvom nenápadným pomocníkom môžete udržať byt čistý, svieži a bez chémie – jednoducho a prirodzene.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať