Prečo vtáky nakúkajú do okien a narážajú do skla? Odpoveď vás možno prekvapí

vták pri okne
vták pri okne Foto: www.shutterstock.com

Nie je to nič nezvyčajné – vták sedí na parapete, zdanlivo sa pozerá dovnútra, niekedy dokonca zobákom klopká na sklo alebo doň opakovane naráža. Mnoho ľudí sa v takej chvíli pýta: snaží sa vták niečo naznačiť? Chce sa dostať dovnútra? Alebo ho len niečo vyľakalo?

V skutočnosti ide o prirodzené správanie, ktoré má niekoľko vysvetlení. Nejde o nič nadprirodzené či symbolické – dôvody sú čisto biologické a zmyslové.

Najčastejší dôvod: vták si mýli svoj odraz s iným vtákom

Najmä počas jari a leta, keď prebieha hniezdna sezóna, sú vtáky obzvlášť ostražité. Bránia si svoje teritórium, partnera aj hniezdo. Ak v odraze na okne uvidia svoj obraz, nerozpoznajú, že ide o vlastný odraz. Vnímajú ho ako votrelca, ktorý preniká na ich územie.

Tento jav sa nazýva teritoriálna agresia a je bežný u viacerých druhov vtákov – typicky u samcov, ktorí si chránia svoje postavenie a prostredie. V dôsledku toho môže vták opakovane útočiť na sklo – zobákom klopať, trieskať krídlami alebo sa snažiť odraz „zahnať“.

Vtáky nerozumejú odrazu tak ako ľudia. Ich mozog nie je prispôsobený na rozpoznávanie vlastnej identity v zrkadle – na rozdiel od niektorých cicavcov (napr. delfíny či veľké opice).

Narážanie do skla – dôsledok zlej viditeľnosti

Druhým veľmi častým javom je kolízia so sklom, ktorá nevzniká z agresie, ale z dezorientácie. Ak je sklo priehľadné alebo silne odráža okolie (oblohu, stromy, zeleň), vták ho nevníma ako prekážku. Myslí si, že letí smerom k otvorenému priestoru, a narazí.

Tieto nárazy sú jednou z hlavných príčin úhynov vtáctva v mestách a v okolí budov. Podľa štúdií v USA ročne zahynie na následky kolízie s oknom až miliarda vtákov. Podobné javy sa dejú aj v Európe a ďalších častiach sveta.

Nárazy sa dejú nielen pri obytných domoch, ale aj na veľkých presklených fasádach budov, pri autobusových zastávkach či sklenených zábradliach.

Kedy k tomu dochádza najčastejšie?

  • Jar a leto – počas hniezdenia sú vtáky útočnejšie voči „sokom“ v odraze.
  • Jar a jeseň – počas migrácie, keď prelietajú nové trasy a sú vystavené neznámemu prostrediu.
  • Svieže, slnečné dni – silné svetlo vytvára ostré odrazy, ktoré vtákov mätú.

Nebezpečenstvo pre vtáky

Aj keď to môže niekomu pripadať smiešne alebo bizarné, pre vtáky je situácia veľmi vážna:

  • Silné nárazy môžu spôsobiť zranenia alebo smrť.
  • Dlhodobé útočenie na sklo spôsobuje stres, vyčerpanie a stratu energie.
  • Niektoré vtáky opakovane útočia celé hodiny.

Nejde teda len o zvláštne správanie – ide o život ohrozujúci problém, ktorému môžeme ľahko predísť.

Ako môžeme vtákom pomôcť? Praktické rady

Našťastie existuje niekoľko jednoduchých riešení, ktoré pomáhajú zabrániť nárazom alebo útokom na sklo:

Znížte viditeľnosť odrazu

  • Použite UV samolepky na okná – pre ľudí sú takmer neviditeľné, ale vtáky ich dobre vnímajú.
  • Nalepte na sklo matné fólie, bodky, pásy alebo siluety vtákov.
  • Zatiahnuť závesy alebo dať za okno farebné predmety tiež pomáha narušiť odraz.

Zabraňte priamemu pohľadu cez sklo

  • Ak sú okná priehľadné z jednej strany na druhú (napr. oprotiľahlé okná v dome), vták môže mať pocit, že ide o letový koridor.
  • Vonkajšie rolety, žalúzie alebo tienidlá pomôžu znížiť riziko kolízie.

Odplašte vtáka – ale šetrne

Ak si všimnete, že vták opakovane útočí na okno, vystrašte ho pohybom alebo zvukom – ale bez toho, aby ste mu ublížili. Úplne nevhodné je len nečinne pozorovať, ako si sám ubližuje.

Zhrnutie

  • Vtáky neútočia na okná preto, že chcú do domu alebo že sú zvedavé – ide o inštinktívnu reakciu na vlastný odraz.
  • Narážanie do skla je najčastejšie spôsobené optickým klamom – vták sklo jednoducho nevidí.
  • Tento jav je nebezpečný a často smrteľný pre vtáctvo.
  • Existuje mnoho jednoduchých spôsobov, ako pomôcť – napríklad nálepky, závesy, tienidlá či UV fólie.

Čím viac budeme poznať ich správanie, tým lepšie dokážeme prispôsobiť naše prostredie tak, aby bolo bezpečnejšie pre všetky živé tvory.

