Prečo vložiť psovi do pelechu vlašské orechy: Dôvod vás možno prekvapí!

Tento rok bola úroda vlašských orechov naozaj štedrá. Skvele sa hodia do vianočného pečiva, no ich využitie siaha oveľa ďalej, než by ste čakali.
Vedeli ste, že pár orechov môže poslúžiť aj vášmu psovi?
Vlašský orech patrí medzi najrozšírenejšie stromy v našich končinách – a to je dobre, pretože nám ponúka množstvo benefitov.
Orehové jadrá sú bohatým zdrojom vitamínov B a E, omega-3 mastných kyselín a minerálov, ako sú horčík, vápnik, draslík, meď, mangán či zinok.
Aj preto sa radia medzi superpotraviny. No pozornosť si zaslúžia aj samotné škrupiny.
Podľa bylinkárov obsahujú dôležité minerály – najmä fosfor, draslík, zinok, mangán, vápnik, horčík a meď. V minulosti sa využívali pri rôznych zdravotných ťažkostiach.
Orehový čaj na úľavu od kašľa
Naše staré mamy si zo škrupín často pripravovali čaj, ktorý slúžil ako prírodný pomocník pri kašli. Ak to chcete skúsiť, tu je jednoduchý postup:
Ako na to:
Vyberte čisté škrupiny (bez tmavých fľakov) a dôkladne ich prepláchnite. Vložte ich do hrnca, zalejte vodou a pridajte pár šípkov a kúsok celej škorice.
Nechajte lúhovať cez noc. Na druhý deň zmes varte približne 15 minút. Nápoj oslaďte lyžičkou medu a pite dvakrát denne. Mnohým prinesie výraznú úľavu.
Škrupiny ako hnojivo pre izbové rastliny
Orehové škrupiny môžete dobre využiť aj v domácnosti, napríklad ako prírodné hnojivo. Rozdrvte ich na menšie kúsky a zmiešajte so zeminou.
Vytvorený mulč zásobí vaše izbové rastliny množstvom živín a minerálov. Z nadrobenej škrupiny si viete vyrobiť aj drenážnu vrstvu na spodok kvetináča.
Jednoduchý spôsob doplnenia jódu
Jód patrí k minerálom, ktoré telu často chýbajú. Dopĺňať ho môžete aj vďaka kúre zo škrupín vlašských orechov.
Ako na to:
Dva a pol šálky čistých škrupín zalejte dvoma šálkami vody. Varte približne 20 minút a hotový odvar pite trikrát denne počas dvoch týždňov.
Prečo dať psovi do pelechu vlašské orechy?
Ak máte doma zásobu nerozlúsknutých orechov, vložte pár kusov psovi do pelechu. Ich vôňa totiž pôsobí ako prirodzený odpudzovač bĺch!
Menším psím plemenám môžu orechy dokonca slúžiť aj ako jednoduché hračky – samozrejme len vtedy, ak nehrozí, že by ich prehltli alebo vdýchli.
Pred použitím však skontrolujte, či nie sú prasknuté, aby ste predišli zraneniu.
Náš tip:
Ak sa obávate, že by pes mohol orech rozhrýzť či prehltnúť, vložte niekoľko kusov do pevného látkového vrecúška a to umiestnite do alebo vedľa pelechu.
Na jar a v lete môžete využiť aj orehové listy – sú bezpečnejšie a majú podobné repelentné vlastnosti.