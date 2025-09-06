Prečo vaše uteráky zapáchajú a škodia zdraviu? Robí sa jedna zásadná chyba pri praní

Uteráky patria k textíliám, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s našou pokožkou každý deň. Aj keď sa zdajú byť čisté, zachytávajú na sebe kožný maz, odumreté bunky, pot a zvyšky kozmetiky. Ak zostanú vlhké alebo ich používa viac ľudí, stávajú sa ideálnym prostredím na množenie baktérií a plesní. Preto je dôležité venovať ich praniu a údržbe väčšiu pozornosť.
Pri akej teplote prať uteráky?
- 40 °C – postačí pri bežnom praní mierne znečistených uterákov, ak použijete kvalitný prací prostriedok.
- 60 °C – odporúčaná teplota na pravidelné pranie uterákov, pretože účinnejšie ničí baktérie a plesne.
- 90 °C – vhodná len pre biele bavlnené uteráky a v prípadoch, keď sú silne znečistené alebo ak je v domácnosti infekčné ochorenie.
Ako často meniť a prať uteráky?
- Uteráky na ruky a tvár – perte každé 2 – 3 dni.
- Kúpeľňové osušky – raz týždenne.
- Po chorobe alebo počas menštruácie – uteráky vymeňte okamžite po použití.
Pravidelná výmena a pranie znižujú riziko množeniu mikróbov a zabraňujú vzniku nepríjemného zápachu.
Praktické zásady prania uterákov
- Vyššie otáčky pri odstreďovaní – aspoň 1 200 – 1 400 otáčok za minútu pomôžu odstrániť prebytočnú vlhkosť.
- Nepreplňujte bubon práčky – textil sa musí voľne pohybovať, aby sa vypral rovnomerne.
- Dávkujte správne prací prostriedok – príliš málo neodstráni nečistoty, priveľa zanechá zvyšky vo vláknach.
- Aviváž nepoužívajte – znižuje savosť uterákov.
Čím nahradiť aviváž?
Ak chcete, aby uteráky zostali jemné, môžete použiť alternatívy:
- Ocot – pridajte pol pohára do priehradky na aviváž, zmäkčí textil a odstráni pachy.
- Jedlá sóda – pomáha pri odstraňovaní zápachu a udržiava vlákna svieže.
Tieto prírodné prostriedky sú bezpečné, lacné a nezaťažujú pokožku ani práčku.
Sušenie – kľúč k sviežosti
- Na čerstvom vzduchu – uteráky sušte vždy tak, aby dobre preschli. Slnečné lúče pôsobia prirodzene antibakteriálne.
- V sušičke – zabezpečí mäkkosť a nadýchanosť uterákov.
- Nenechávajte ich vlhké v kúpeľni – vtedy rýchlo zatuchnú a množia sa v nich baktérie.
Žehlenie nie je nevyhnutné, no môže znížiť počet mikróbov na povrchu vlákien.
Výber pracieho prostriedku
- Pracie prášky – obsahujú bielidlá a rozjasňovače, ktoré sú účinné, ale môžu dráždiť citlivú pokožku.
- Pracie gély – sú šetrnejšie, neobsahujú bielidlá a sú vhodné na farebné uteráky.
- Ekologické prostriedky – ideálna voľba pre domácnosti s deťmi alebo alergikmi, keďže neobsahujú dráždivé látky, parfumy ani fosfáty.
Pri praní detských uterákov je vhodné používať výhradne jemné, certifikované pracie prostriedky určené pre citlivú pokožku.
Dodržiavaním týchto zásad si zabezpečíte, že vaše uteráky budú nielen čisté a svieže, ale aj bezpečné pre zdravie celej rodiny.