Prečo vás váš pes sprevádza aj na toaletu? Zistite, čo všetko tým vyjadruje

Zažili ste už situáciu, že váš štvornohý miláčik vás nasleduje doslova na každom kroku, dokonca aj na toaletu? Ak patríte medzi tých, ktorí sa obávajú, či je to normálne, môžete zostať pokojní. V skutočnosti za týmto zvláštnym správaním stojí niekoľko logických dôvodov, ktoré súvisia s prirodzenými potrebami a vlastnosťami psov.

Pes ako najvernejší spoločník

Pes je od nepamäti známy ako najlepší priateľ človeka. Vďačíme za to jeho bezpodmienečnej oddanosti a schopnosti vytvárať si k majiteľovi silné puto. Táto dôvera sa odráža aj v každodenných situáciách, ktoré nás môžu niekedy prekvapiť. Ak váš pes trvá na tom, že vás bude sprevádzať doslova všade – dokonca i tam, kam chodíte sami – ukazuje tým najmä svoju prirodzenú vernosť a ochranárske inštinkty.

Tipy pre lepšie porozumenie psovi

Ak by ste chceli získať ešte viac praktických rád a lepšie pochopiť psie správanie, odporúčame pozrieť si video na YouTube kanáli ZEK. Nájdete ho tu:

Vo videu sa môžete dozvedieť 5 TOP užitočných rád, ktoré vám pomôžu rozvíjať harmonický vzťah s vaším chlpáčom.

1. Smečková mentalita a inštinkt nasledovania

Psy sú svojou povahou zvieratá žijúce v svorkách. V divokej prírode sa držali pri sebe a spoliehali na silu skupiny. Tento inštinkt je v psoch hlboko zakorenený aj dnes, a tak prirodzene túžia nasledovať svojho „vôdcu svorky“, teda človeka, ku ktorému majú dôveru. V domácnosti túto úlohu preberá majiteľ, preto nie je prekvapivé, že sa vás pes drží na každom kroku. Dôležitým faktorom je aj pocit bezpečia, ktorý pes pri vás pociťuje.

Ako to využiť v prospech vzťahu?

Pravidelný tréning : Využite psovu túžbu nasledovať vás na pozitívne tréningové chvíle.

: Využite psovu túžbu nasledovať vás na pozitívne tréningové chvíle. Posilňovanie dôvery: Venujte mu pozornosť a odmeny, aby sa cítil ešte istejšie vo vašej prítomnosti.

2. Špecifická vlastnosť niektorých plemien

Nie všetci psi vykazujú toto správanie rovnako výrazne. Niektoré plemená, napríklad ovčiarske či pastevecké psy (napr. nemecký ovčiak alebo border kólia), majú obzvlášť silný ochranársky pud. Ich genetické predispozície ich vedú k tomu, že chcú mať svojich najbližších „pod dozorom“. Takéto plemená sa bežne cítia nevyhnutné byť pri vás a ochraňovať vás. Preto je prirodzené, že vás nasledujú aj do miest, kde by ste možno chceli aspoň chvíľu súkromie.

Čo robiť, ak je pes až príliš ochranársky?

Učte ho samostatnosti : Plánovane mu doprajte krátke chvíle o samote, aby si zvykal na situácie bez nepretržitého kontaktu.

: Plánovane mu doprajte krátke chvíle o samote, aby si zvykal na situácie bez nepretržitého kontaktu. Využite interaktívne hračky: Počas vašej neprítomnosti mu nechajte hračky, ktoré ho zabavia a odvedú jeho pozornosť.

3. Separačná úzkosť a psychické problémy

Jedným z pomerne častých dôvodov neustáleho prítomného tieňa v podobe psa môže byť takzvaná separačná úzkosť. Je to stav, kedy zviera prežíva silný stres v momente, keď zostane samo. Psy s touto úzkosťou môžu byť až chorobne naviazané na svojho človeka – nechcú ho pustiť z dohľadu ani na minútu. Takéto správanie nie je iba o tom, že vás pes bezhranične miluje, ale môže byť aj prejavom psychického nepohodlia.

Ako zvládnuť separačnú úzkosť?

Pozitívne posilňovanie : Odmeňujte psa, keď zvládne krátky čas o samote pokojne.

: Odmeňujte psa, keď zvládne krátky čas o samote pokojne. Postupné predlžovanie času : Začnite s malými intervalmi, počas ktorých odídete len do vedľajšej miestnosti, a tie postupne zvyšujte.

: Začnite s malými intervalmi, počas ktorých odídete len do vedľajšej miestnosti, a tie postupne zvyšujte. Poradenstvo odborníka: Ak je situácia vážna, zvážte konzultáciu s kynológom alebo veterinárom, ktorý vám poradí s vhodným tréningom.

4. Osobný priestor vs. spoločenská povaha psa

Na rozdiel od ľudí, ktorí zväčša vyžadujú svoj osobný priestor, psy túto potrebu vnímajú inak. V svorke (či už v prírode alebo v domácnosti) je neustály kontakt bežný a považovaný za normu. Psy tak majú tendenciu vyhľadávať blízkosť a vo vašej prítomnosti sa cítia prirodzene istejšie. Netušia, že by toaleta mohla byť pre vás miestom určeným na súkromie – z pohľadu psa je to jednoducho miesto, kde je jeho pán a kde by mal byť aj on.

Ako psa naučiť rešpektovať váš priestor?

Hranice a povely : Stanovte konkrétne hranice, kam pes nesmie alebo kde by nemal byť neustále s vami.

: Stanovte konkrétne hranice, kam pes nesmie alebo kde by nemal byť neustále s vami. Motivačné odmeny: Ak pes poslúchne a zostane v inej miestnosti, odmeňte ho za jeho trpezlivosť.

5. Oxytocín – hormón šťastia

Byť nablízku človeku, ktorého pes rešpektuje a miluje, spúšťa v mozgu uvoľňovanie oxytocínu. Tento hormón sa označuje aj ako hormón lásky alebo šťastia, pretože vyvoláva príjemné pocity a pocit bezpečia. U ľudí funguje podobne – pri objatí, spoločných chvíľach či úsmeve milovanej osoby sa oxytocín uvoľňuje a prispieva k pozitívnym emóciám.

Ako to využiť?

Venčenie ako rituál : Pravidelné prechádzky môžu byť posilňujúcim spoločným zážitkom – prospech z toho majú obaja, vy aj pes.

: Pravidelné prechádzky môžu byť posilňujúcim spoločným zážitkom – prospech z toho majú obaja, vy aj pes. Spoločné hry: Hry posilňujú vzťah a udržujú psa mentálne a fyzicky aktívneho.

6. „Nedomazlenosť“ – túžba po pozornosti

Ak sa vášmu psovi v poslednom čase nevenujete toľko, ako by potreboval, je pravdepodobné, že si vašu pozornosť pýta všade, kde sa dá – aj na toalete. Psy sú veľmi citlivé tvory, ktoré potrebujú nielen fyzické uspokojenie potrieb (jedlo, prechádzka), ale aj emočné prejavy (hladkanie, hra či obyčajné bytie spolu). Ak mu chýba vaša pozornosť, môže ju hľadať neustálym prenasledovaním.

Ako vyvážiť potreby psa?

Spoločná hra : Každý deň si vyhraďte aspoň pár minút na aktivity, pri ktorých spolu komunikujete.

: Každý deň si vyhraďte aspoň pár minút na aktivity, pri ktorých spolu komunikujete. Aktívne prechádzky : Nielen na rýchle vyvenčenie, ale na dlhšie prechádzky so zábavou či tréningovými prvkami.

: Nielen na rýchle vyvenčenie, ale na dlhšie prechádzky so zábavou či tréningovými prvkami. Rutina a režim: Psovi prospieva, ak vopred vie, kedy sa zhruba dočká pozornosti – vytvorte mu preto stabilný denný plán.

Zhrnutie

To, že vás váš pes sprevádza aj na miestach, kde by ste inak očakávali súkromie, je zmesou viacerých faktorov: dedičnej smečkovej mentality, ochranárskej povahy, možných úzkostných stavov či jednoduchej túžby po blízkosti. Dôležité je rozlíšiť, či ide len o prirodzenú potrebu psa byť nablízku svojmu človeku, alebo o prípad separačnej úzkosti, ktorú treba riešiť odborným prístupom.

Ak je váš štvornohý priateľ inak vyrovnaný a zdravý, nemáte dôvod na obavy. Snažte sa mu však dopriať dostatok pozornosti, naplnenia fyzických potrieb a tiež podporovať jeho zdravý duševný vývoj. Váš pes vám bude určite vďačný a vy si tak užijete harmonický vzťah plný vzájomnej dôvery a porozumenia.

Veríme, že vám tento článok pomohol zistiť, prečo vás váš pes nasleduje doslova na každom kroku. Dajte mu najavo, že ho máte radi, a spoznajte ho aj z pohľadu jeho potrieb – odmenou vám bude vernosť a radosť z každej spoločne strávenej chvíle.