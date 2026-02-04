Prečo váš pes začne zívať, keď naňho prehovoríte. Nie je to únava, ale dôkaz jeho inteligencie

Mnohí majitelia si myslia, že zívajúci pes je jednoducho ospalý alebo znudený. Zívanie však u psov neslúži len na uvoľnenie napätia v čeľusti alebo signalizáciu únavy. Etológia – veda o správaní zvierat – ukazuje, že pes zíva aj v situáciách, ktoré sú spojené s emóciami a sociálnou komunikáciou. Najmä vtedy, keď zívne priamo počas kontaktu s človekom.
Zívnutie v rozhovore môže vyzerať, akoby pes strácal pozornosť, no realita je odlišná. Tento prejav často súvisí s tým, ako pes spracúva dianie okolo seba, a môže byť súčasťou jeho prirodzeného správania v náročnejších alebo vzrušujúcich situáciách.
Zívanie ako upokojujúci signál
Zívnutie je u psa jedným z tzv. upokojujúcich signálov. Ide o správanie, ktorým sa pes snaží regulovať vlastné emócie. Môže sa objaviť:
- keď je pes mierne nervózny
- keď je situácia preňho príliš intenzívna
- keď je vystavený rýchlej, hlasnej alebo nepredvídateľnej komunikácii
- keď je vzrušený a potrebuje „znížiť kadenciu“
V takýchto okamihoch zívnutie nepredstavuje známku neúcty, ale prirodzený spôsob, akým sa pes snaží ostať pokojný. Z biologického hľadiska mu to môže pomôcť prepnúť sa z napätia do stabilnejšieho stavu.
Zívnutie sa často objavuje aj u šteniat pri silnom nadšení. Keď situáciu ešte nevedia spracovať, telo si pomáha týmto jednoduchým reflexom, aby sa upokojilo.
Nákazlivé zívanie medzi psom a človekom
Vedecké štúdie potvrdili, že psy môžu zívať po človeku aj vtedy, keď sami nie sú unavené. Toto „preberanie zívnutia“ je reálny fenomén, ktorý bol opakovane pozorovaný v experimentoch.
Zistilo sa aj to, že:
- psy častejšie reagujú na zívanie svojho majiteľa než cudzích ľudí
- nákazlivé zívanie u psov nie je sprevádzané zvýšením stresových hormónov
- reakcia psa neukazuje nutne empatiu v ľudskom zmysle slova, ale súvisí skôr s tým, že pes intenzívnejšie sleduje človeka, ku ktorému má vzťah
Ide teda o prejav pozornosti a naladenia na signály známeho človeka, nie o dôkaz vyššej inteligencie alebo emocionálnej zrelosti.
Čo si z psieho zívania odniesť
Zívnutie počas rozhovoru s psom nie je ignorovanie ani neposlušnosť. Tento prejav môže byť:
- spôsob, ako sa pes upokojuj
- reakcia na vaše správanie alebo emócie
- prirodzený reflex v situácii, ktorú pes potrebuje spracovať
Keď si to všimnete, je užitočné:
- mierne spomaliť
- znížiť hlas
- dať psovi priestor, ak pôsobí preťažený
Zívnutie je iba jeden z prejavov psej komunikácie, no dokáže veľa prezradiť o tom, ako sa pes v danej chvíli cíti.