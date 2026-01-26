Prečo váš pes v zime neustále olizuje podlahu. Môže mu chýbať dôležitá vec, o ktorú ho pripravuje posypová soľ

Zimné obdobie prináša psom množstvo zmien – od kratších prechádzok až po kontakt so soľou na chodníkoch. Niektorí majitelia si práve počas januára či februára všimnú, že ich pes doma nezvyčajne často olizuje podlahu alebo koberec. Hoci na internete koluje množstvo vysvetlení, väčšina odborníkov sa zhoduje na tom, že existuje niekoľko konkrétnych a reálne potvrdených dôvodov, prečo to psy robia.
Olizovanie je pre psa prirodzený spôsob objavovania sveta
Pes používa jazyk nielen na jedenie a pitie. Mnohé povrchy olizuje zo zvedavosti – zachytáva tým pachy, ktoré nos nezistí úplne presne. Toto správanie je bežné aj u zdravých a dobre stimulovaných psov.
Zima však môže niektoré prejavy zosilniť.
1. Nedostatok stimulácie počas zimy
Toto je jedna z najčastejších a vedecky potvrdených príčin.
Počas zimy chodia psy von kratší čas, menej sa hýbu a zvyčajne majú aj menej čuchových podnetov. Ak sa pes nudí alebo má málo aktivít, môže začať:
- olizovať podlahu
- hrýzť predmety
- vyhľadávať pachy doma
Olizovanie je v mnohých prípadoch jednoducho náhradná aktivita, ktorá psa na chvíľu zamestná.
2. Olizovanie môže súvisieť so soľou, ale inak, než tvrdia mýty
Posypová soľ skutočne môže psom dráždiť labky a sliznice. To je fakt.
Veterinári upozorňujú na tieto problémy:
- podráždenie medzi prstami
- začervenanie
- praskliny
- štípanie pri chôdzi
Pes si potom môže labky aj doma olizovať, aby si uľavil od nepríjemného pocitu.
➡️ To však neznamená, že soľ „ruší pachy psa“ alebo spôsobuje dezorientáciu.
Takéto tvrdenia nie sú vedecky potvrdené.
Soľ môže spôsobiť fyzické podráždenie, nie zmyslový chaos.
Ako pomôcť:
- po každej prechádzke labky opláchnuť
- osušiť
- prípadne použiť ochranný balzam alebo psie topánky
3. Môže ísť o prejav úzkosti alebo stresu
Niektoré psy olizujú podlahu, keď sú nervózne, frustrované alebo zažívajú zmenu rutiny – a zima presne toto prináša:
- menej pohybu
- menej podnetov
- viac času v byte
Olizovanie vtedy funguje ako upokojujúca činnosť.
4. Gastrointestinálne problémy – veľmi častá reálna príčina
Veterinári upozorňujú, že náhle a intenzívne olizovanie podlahy môže súvisieť aj s podráždeným žalúdkom.
Pes olizuje rôzne povrchy, ak:
- je mu nevoľno
- má kyselinu v žalúdku
- ho páli záha
- má problémy s trávením
Mnohé psy pritom olizujú podlahu ešte pred zvracaním.
5. Nedostatok minerálov alebo vitamínov – menej časté, ale možné
Niektorí psi olizujú povrchy aj vtedy, keď majú:
- nedostatok určitého minerálu
- nedostatočne vyváženú stravu
- málo vlákniny
Toto však nie je najčastejšia príčina. Ak sa však správanie opakuje, má zmysel poradiť sa s veterinárom.
6. Zlozvyk alebo naučené správanie
Ak pes zistí, že olizovanie ho:
- upokojí
- zabaví
- zaujme
môže si z toho vytvoriť zlozvyk. Ten potom pretrvá aj mimo zimy.
Ako psovi reálne pomôcť (odporúčania založené na odborných zdrojoch)
- Pridať čuchové hry (čuchací koberček, hľadanie maškŕt).
- Zostaviť psovi zimnú „mentálnu výbavu“: hlavolamy, žuvacie hračky, interaktívne hry.
- Predĺžiť prechádzky aspoň o pár minút alebo zaradiť viac krátkych venčení.
- Chrániť labky pred soľou.
- Udržiavať pestrú a vyváženú stravu, prípadne konzultovať krmivo s veterinárom.
- Ak sa objavia tráviace problémy, vyhľadať odborníka.
Kedy je olizovanie varovný signál?
Ak pes:
- olizuje podlahu náhle a intenzívne
- pridáva sa zvracanie alebo hnačka
- stráca chuť do jedla
- je nepokojný alebo apatický
→ je potrebné vyhľadať veterinára