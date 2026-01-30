Prečo vám teplota 22 °C v byte môže škodiť a aké hodnoty odporúčajú vedci v skutočnosti?

Mnoho slovenských domácností si počas zimy nastavuje vykurovanie na približne 21–23 °C. Takéto teploty pôsobia príjemne, no odborné odporúčania aj energetické normy používané na Slovensku naznačujú, že v mnohých situáciách stačí aj nižšia teplota, ktorá je pre telo prirodzená a zároveň menej zaťažuje rodinný rozpočet.
Na Slovensku sa dlhodobo používajú odporúčané teploty podľa vyhlášok a technických noriem (najmä STN), ktoré určujú orientačné hodnoty pre jednotlivé miestnosti. Tie sú podobné tým európskym a neodporúčajú plošné vykurovanie na vysoké teploty.
Minimálna odporúčaná teplota podľa odborníkov
Slovensko nemá vlastnú verziu odporúčaní WHO, preto sa u nás pracuje s rovnakou informáciou ako v ostatných európskych krajinách:
18 °C je považovaných za minimálnu bezpečnú teplotu pre zdravého dospelého človeka počas zimy.
Toto číslo sa bežne využíva:
- v odborných materiáloch Úradu verejného zdravotníctva SR
- v energetických odporúčaniach
- v analýzach pre domáce vykurovanie
18 °C neznamená ideálnu hodnotu pre všetkých, ale teplotu, pri ktorej by zdravým dospelým nemalo hroziť zvýšené riziko ochorení spôsobených chladom.
Aké teploty odporúčajú slovenské normy pre jednotlivé miestnosti?
Slovenská technická norma STN odporúča orientačné hodnoty, ktoré sú dlhodobo považované za primerané pre bežné domácnosti:
- Obývacia izba: 20–22 °C
- Pracovňa: okolo 20 °C
- Kuchyňa: približne 18–20 °C
- Spálňa: 16–18 °C
- Kúpeľňa: 22–24 °C
- Chodba / predsieň: 15–18 °C
Tieto hodnoty odrážajú to, čo je reálne potrebné na komfort a zdravie, nie to, čo si ľudia bežne nastavujú na termostate.
Ako teplota ovplyvňuje zdravie ? Podľa poznatkov používaných aj na Slovensku
Hoci Slovensko nemá vlastné veľké epidemiologické štúdie, slovenské zdravotnícke odporúčania vychádzajú z rovnakých uznávaných vedeckých poznatkov ako iné európske krajiny:
Teploty nižšie ako 18 °C môžu byť rizikové pre:
- starších ľudí
- osoby s chronickými ochoreniami
- malé deti
- ľudí s respiračnými problémami
Príliš teplé byty môžu zhoršiť:
- kvalitu spánku
- problémy s hydratáciou a dýchaním (suchý vzduch)
- nepohodlie a únavu
- schopnosť koncentrovať sa
Na Slovensku sa často pripomína aj súvislosť medzi prekurovanými bytmi a vyšším výskytom sezónnych infekcií, pretože suchý vzduch môže oslabovať obranyschopnosť slizníc.
Teplota a spánok – čo platí aj pre slovenské podmienky
Odporúčania pre zdravý spánok sú celosvetovo jednotné a platia aj na Slovensku:
- Dospelí najlepšie spia v chladnejšej miestnosti, zvyčajne okolo 16–19 °C.
- Telo pred spánkom prirodzene znižuje svoju vnútornú teplotu, a teplá spálňa tento proces spomaľuje.
- Príliš teplé prostredie narúša najmä REM fázu, ktorá je nevyhnutná pre pamäť a emocionálne spracovanie.
Seniori môžu potrebovať o niečo vyššiu teplotu, pretože horšie regulujú telesné teplo.
Každý stupeň navyše stojí peniaze – a na Slovensku to platí dvojnásobne
Vykurovanie predstavuje na Slovensku najväčšiu časť spotreby energie v domácnosti.
Odborné energetické analýzy, ktoré sa používajú aj v slovenských poradenských programoch, uvádzajú, že:
Zníženie teploty v byte o 1 °C môže znížiť spotrebu energie približne o 3–6 %.
Výsledná úspora závisí od:
- typu bývania (panelák, tehlový dom, novostavba)
- izolácie
- zdroja tepla (plyn, centrálne vykurovanie, tepelné čerpadlo)
- spôsobu regulácie
Pri veľkých bytoch alebo rodinných domoch môže rozdiel 2 °C znamenať úsporu desiatok až stoviek eur za sezónu.
Neexistuje jediná ideálna teplota – na Slovensku to platí rovnako
Hoci odporúčanie WHO udáva, že 18 °C je minimum, skutočný komfort závisí od:
- veku
- zdravotného stavu
- vlhkosti vzduchu
- aktivity v miestnosti
- tepelnej straty budovy
Preto si domácnosti musia nájsť svoje vlastné optimum.
Dôležité však je vedieť, že:
- byty u nás bývajú často výrazne prekúrené
- nižšie teploty sú pre väčšinu ľudí úplne bezpečné
- úspory pri znížení teploty sú na Slovensku reálne a výrazné
- kvalita spánku je takmer vždy lepšia v chladnejšej miestnosti