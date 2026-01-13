Prečo vám pes tak často olizuje ruky. Nie je to náhoda, ale dôležitý odkaz

pes olizuje ruky človeka
pes olizuje ruky človeka Foto: www.shutterstock.com

Mnohí majitelia psov poznajú situáciu, keď k nim príde pes a začne im olizovať ruky. Niekedy ide o krátky dotyk, inokedy o vytrvalé správanie, ktoré dokáže trvať dlho. Hoci si veľa ľudí tento prejav spája najmä s láskou, pravda je o niečo širšia – olizovanie má v psom svete viacero významov, ktoré sú dobre preskúmané etologickými štúdiami.

Video, ktoré sa téme venuje

Na túto tému vzniklo aj niekoľko populárno-náučných videí. Jedno z nich pochádza z YouTube kanála AnimalWised, ktorý sa venuje správaniu zvierat a výcviku. Video vysvetľuje najčastejšie dôvody psieho olizovania a dopĺňa ich praktickými príkladmi.

1. Vyjadrenie náklonnosti a upevňovanie vzťahu

Jedným z najčastejších dôvodov je jednoducho to, že pes signalizuje blízkosť. Už šteniatka vnímajú olizovanie od matky ako prejav starostlivosti a bezpečia, čo sa neskôr premieta aj do vzťahu so človekom.

Psy sa naučia, že olizovaním získajú pozornosť – pohladkanie, úsmev, hlasový kontakt či ďalšiu interakciu. Toto učenie funguje na základe pozitívneho posilnenia, ktoré je dobre zdokumentované v behaviorálnej psychológii.

2. Získavanie informácií cez chuť a vôňu

Ľudská koža obsahuje pot, soli, mastnotu a stopové pachy, ktoré sú pre psa veľmi informatívne. Pes dokáže z odórov na pokožke zistiť:

  • kde ste boli
  • s kým ste prišli do kontaktu
  • či ste jedli niečo aromatické

Keďže psi majú mimoriadne citlivý čuch aj chuťové receptory, olizovanie môže byť spôsobom, ako preskúmať pachové stopy, ktoré „rozprávajú príbeh“ o vašom dni.

3. Prirodzené sociálne správanie

V psom svete má olizovanie dôležitú sociálnu funkciu. Nie je to však vždy prejav podriadenosti, ako sa často uvádza. Podľa moderných etologických štúdií ide skôr o:

  • upokojujúce signály
  • snahu o sociálnu interakciu
  • žiadosť o pozornosť alebo pozdrav

Olizovanie je teda univerzálny spôsob, akým pes komunikuje a nadväzuje kontakt, nie prísne hierarchický rituál.

4. Zvyk, ktorý sa pes naučil a ktorý sa posilňuje

Psy veľmi rýchlo pochopia, že keď vás olížu, niečo príjemné sa stane – pohladíte ich, prihovoríte sa im alebo sa začnete venovať hre. Preto sa správanie opakuje.

Tento dôvod je jedným z najlogickejších a najčastejších, aj keď si ho mnoho ľudí neuvedomuje.

5. Samoupokojovanie a reakcia na stres

Niektoré psy olizujú intenzívnejšie v prípadoch, keď sú:

  • nervózne
  • vystrašené
  • frustrované
  • príliš vzrušené

Olizovanie totiž stimuluje uvoľňovanie endorfínov, ktoré psovi pomáhajú znižovať napätie. Ak sa však z olizovania stane stereotypné alebo neprimerane časté správanie, môže ísť o prejav úzkosti alebo kompulzivity.

6. Možné zdravotné príčiny (najmä pri nutkavom olizovaní)

Hoci olizovanie rúk človeka je väčšinou normálne, nadmerné olizovanie:

  • vlastných labiek
  • predmetov
  • stien alebo podlahy

môže signalizovať zdravotný problém. Veterinári odporúčajú vyšetrenie najmä v prípadoch, keď pes olizuje stále a zdá sa, že nevie prestať.

Za problémom môžu byť:

  • alergie
  • bolesť
  • podráždenie pokožky
  • poruchy trávenia
  • neurologické ochorenia

Ako reagovať, keď vám to nie je príjemné

Odborníci sa zhodujú, že trestať psa za olizovanie nie je vhodné. Pes by nerozumel, prečo je trestaný, a mohlo by to narušiť vzťah.

Odporúča sa:

  • odvrátiť pozornosť psa k hračke
  • začať inú aktivitu (hra, prechádzka, povel)
  • prípadne pokojne odtiahnuť ruku bez negatívnej reakcie

Keď je olizovanie varovným signálom

Veterinári a behavioristi upozorňujú, že ak:

  • pes olizuje kompulzívne
  • je pri tom nepokojný
  • alebo olizuje predmety do takej miery, že si ubližuje

je potrebná odborná pomoc.

Podľa veterinára sa problémy riešia kombináciou:

  1. úpravy prostredia
  2. zmeny denného režimu
  3. behaviorálnej terapie
  4. a pri vážnych diagnózach aj liekov

Čo si z toho odniesť?

Olizovanie rúk je správanie, ktoré má pre psa viacero významov. Najčastejšie je úplne normálne a prirodzené – ide o kombináciu náklonnosti, zvedavosti a túžby po pozornosti.

Ak však pes olizuje nutkavo alebo sa správanie zhoršuje, môže ísť o signál, že potrebuje viac psychickej pohody, stimulácie, alebo veterinárne vyšetrenie.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať