Prečo vám pes tak často olizuje ruky. Nie je to náhoda, ale dôležitý odkaz

Mnohí majitelia psov poznajú situáciu, keď k nim príde pes a začne im olizovať ruky. Niekedy ide o krátky dotyk, inokedy o vytrvalé správanie, ktoré dokáže trvať dlho. Hoci si veľa ľudí tento prejav spája najmä s láskou, pravda je o niečo širšia – olizovanie má v psom svete viacero významov, ktoré sú dobre preskúmané etologickými štúdiami.
Video, ktoré sa téme venuje
Na túto tému vzniklo aj niekoľko populárno-náučných videí. Jedno z nich pochádza z YouTube kanála AnimalWised, ktorý sa venuje správaniu zvierat a výcviku. Video vysvetľuje najčastejšie dôvody psieho olizovania a dopĺňa ich praktickými príkladmi.
1. Vyjadrenie náklonnosti a upevňovanie vzťahu
Jedným z najčastejších dôvodov je jednoducho to, že pes signalizuje blízkosť. Už šteniatka vnímajú olizovanie od matky ako prejav starostlivosti a bezpečia, čo sa neskôr premieta aj do vzťahu so človekom.
Psy sa naučia, že olizovaním získajú pozornosť – pohladkanie, úsmev, hlasový kontakt či ďalšiu interakciu. Toto učenie funguje na základe pozitívneho posilnenia, ktoré je dobre zdokumentované v behaviorálnej psychológii.
2. Získavanie informácií cez chuť a vôňu
Ľudská koža obsahuje pot, soli, mastnotu a stopové pachy, ktoré sú pre psa veľmi informatívne. Pes dokáže z odórov na pokožke zistiť:
- kde ste boli
- s kým ste prišli do kontaktu
- či ste jedli niečo aromatické
Keďže psi majú mimoriadne citlivý čuch aj chuťové receptory, olizovanie môže byť spôsobom, ako preskúmať pachové stopy, ktoré „rozprávajú príbeh“ o vašom dni.
3. Prirodzené sociálne správanie
V psom svete má olizovanie dôležitú sociálnu funkciu. Nie je to však vždy prejav podriadenosti, ako sa často uvádza. Podľa moderných etologických štúdií ide skôr o:
- upokojujúce signály
- snahu o sociálnu interakciu
- žiadosť o pozornosť alebo pozdrav
Olizovanie je teda univerzálny spôsob, akým pes komunikuje a nadväzuje kontakt, nie prísne hierarchický rituál.
4. Zvyk, ktorý sa pes naučil a ktorý sa posilňuje
Psy veľmi rýchlo pochopia, že keď vás olížu, niečo príjemné sa stane – pohladíte ich, prihovoríte sa im alebo sa začnete venovať hre. Preto sa správanie opakuje.
Tento dôvod je jedným z najlogickejších a najčastejších, aj keď si ho mnoho ľudí neuvedomuje.
5. Samoupokojovanie a reakcia na stres
Niektoré psy olizujú intenzívnejšie v prípadoch, keď sú:
- nervózne
- vystrašené
- frustrované
- príliš vzrušené
Olizovanie totiž stimuluje uvoľňovanie endorfínov, ktoré psovi pomáhajú znižovať napätie. Ak sa však z olizovania stane stereotypné alebo neprimerane časté správanie, môže ísť o prejav úzkosti alebo kompulzivity.
6. Možné zdravotné príčiny (najmä pri nutkavom olizovaní)
Hoci olizovanie rúk človeka je väčšinou normálne, nadmerné olizovanie:
- vlastných labiek
- predmetov
- stien alebo podlahy
môže signalizovať zdravotný problém. Veterinári odporúčajú vyšetrenie najmä v prípadoch, keď pes olizuje stále a zdá sa, že nevie prestať.
Za problémom môžu byť:
- alergie
- bolesť
- podráždenie pokožky
- poruchy trávenia
- neurologické ochorenia
Ako reagovať, keď vám to nie je príjemné
Odborníci sa zhodujú, že trestať psa za olizovanie nie je vhodné. Pes by nerozumel, prečo je trestaný, a mohlo by to narušiť vzťah.
Odporúča sa:
- odvrátiť pozornosť psa k hračke
- začať inú aktivitu (hra, prechádzka, povel)
- prípadne pokojne odtiahnuť ruku bez negatívnej reakcie
Keď je olizovanie varovným signálom
Veterinári a behavioristi upozorňujú, že ak:
- pes olizuje kompulzívne
- je pri tom nepokojný
- alebo olizuje predmety do takej miery, že si ubližuje
je potrebná odborná pomoc.
Podľa veterinára sa problémy riešia kombináciou:
- úpravy prostredia
- zmeny denného režimu
- behaviorálnej terapie
- a pri vážnych diagnózach aj liekov
Čo si z toho odniesť?
Olizovanie rúk je správanie, ktoré má pre psa viacero významov. Najčastejšie je úplne normálne a prirodzené – ide o kombináciu náklonnosti, zvedavosti a túžby po pozornosti.
Ak však pes olizuje nutkavo alebo sa správanie zhoršuje, môže ísť o signál, že potrebuje viac psychickej pohody, stimulácie, alebo veterinárne vyšetrenie.