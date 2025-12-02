Prečo vám pes stále kladie labku na ruku či koleno? Za týmto gestom sa skrýva omnoho viac, než len túžba po maškrtách

Každý majiteľ psa pozná tú situáciu: sedíte pri stole, pracujete na počítači alebo oddychujete na gauči, a zrazu sa pri vás objaví váš štvornohý parťák. Pozorne sa vám zahľadí do očí a nenápadne, no veľmi rozhodne položí svoju labku na vašu ruku či koleno. Mnohí ľudia toto gesto automaticky vnímajú ako jednoduchú prosbu – „Poď ma hladkať“ alebo „Daj mi niečo dobré“.
V skutočnosti však ide o jeden z najvýraznejších signálov psieho tela. Labka nie je len fyzický dotyk, ale forma komunikácie, ktorá môže vyjadrovať radosť, neistotu, žiadosť o pozornosť, potrebu kontaktu či dokonca snahu vás utešiť. Keď tomuto správaniu porozumiete, budete svojho psa čítať úplne inak – a vaše spoločné puto sa prirodzene ešte prehĺbi.
Keď pes žiada interakciu, spoločnú hru alebo pozornosť
Najčastejším dôvodom, prečo pes položí labku, je jednoduchý signál: „Som tu, všimni si ma.“ Psy veľmi rýchlo pochopia, ktoré gestá na nás fungujú, a dotyk labkou patrí medzi tie najefektívnejšie.
Možno to poznáte: pracujete pri počítači, sústredíte sa, a zrazu cítite jemné ťuknutie na nohe. Pozriete dolu a do očí vám hľadí oddaný tvor so zreteľným posolstvom. Niekedy chce hladkanIE, inokedy prechádzku alebo len spoločnosť. A aj keď mu poviete, že „teraz nie“, napokon si nájdete tých pár minút – a pes si tým potvrdí, že jeho gesto funguje.
Tip: Sledujte, čo tomu predchádzalo. Ak sa pes popri tom nosí s hračkou, motá sa pri dverách, krúži po miestnosti, alebo vám strká ňufák do ruky, pravdepodobne sa snažil zaujať aj inými spôsobmi a labka je až jeho „posledný argument“.
Správna reakcia je kľúčová: hranice chránia aj vás, aj psa
Hoci položenie labky patrí k prirodzenej komunikácii psa, dôležité je to, ako na jeho gesto reagujete. Ak psovi vyhovieme úplne vždy, môže si vypestovať zvyk vynucovať si pozornosť, jedlo alebo hru v nevhodných chvíľach – napríklad pri stole počas večere.
Odborníčka na psie správanie Dr. Mary Burch vysvetľuje, že význam labky sa mení podľa kontextu. Iné je to počas tréningu povelu „daj labku“ a úplne iné vtedy, keď sa pes snaží prerušovať každú vašu aktivitu.
Ak to necháte zájsť priďaleko, z milého gesta sa môže stať návyk, ktorý vám bude skôr prekážať. Preto je dobré ukázať psovi, že niekedy je labka vítaná, ale nie vždy znamená, že musí dostať to, čo práve chce.
Labka ako „zvonček“ na maškrty
Psy sú geniálni pozorovatelia. Veľmi rýchlo si pospájajú, ktoré správanie im prináša odmenu. Ak dáte psovi maškrtu zakaždým, keď položí labku, naučí sa to využívať ako jednoduchý spôsob „vyžobrania“ jedla.
V ich svete má jedlo veľkú symboliku – predstavuje nielen pôžitok, ale aj istý druh uznania a náklonnosti. No keď pes začne labku používať len ako nástroj na jedlo, môže sa stať, že od vás bude neustále niečo pýtať.
Najlepším riešením je odmeňovať maškrtou skôr pri výcviku a v situáciách, keď si pes svoju odmenu skutočne zaslúži, nie len pri každom labknutí.
Nuda a prebytok energie: labka ako výzva k pohybu
Šteniatka a mladé psy majú často oveľa viac energie, než dokážu v daný deň spotrebovať. Položením labky vám dávajú najavo, že to v nich „vri“ a potrebujú aktivitu. Často to sprevádza:
- pobehovanie po byte,
- nosenie hračiek,
- štekanie alebo kňučanie,
- neustále sledovanie dverí.
V takej chvíli je labka len súčasťou širšieho signálu: „Poďme von, potrebujem sa vybehať a vyčistiť si hlavu.“
Ak tento signál prehliadate, môže sa pes začať správať nepokojne alebo vyžadovať vašu pozornosť omnoho intenzívnejšie.
Keď labka znamená strach alebo úzkosť
Nie všetky labky sú veselé. Niekedy ide o tichú prosbu o pomoc. Psy vyhľadávajú fyzický kontakt najmä v situáciách, keď sa necítia bezpečne – pri búrkach, ohňostrojoch alebo v momentoch, keď sa chystáte odísť z domu.
Vtedy sa labka spája aj s ďalšími signálmi:
- stiahnutý chvost,
- zívanie (ako znak stresu),
- zrýchlené dýchanie,
- nepokojné chodenie po miestnosti.
Pes sa dotýka majiteľa, akoby hovoril: „Zostaň so mnou, bojím sa.“
V takých situáciách je dôležité dať psovi pocit bezpečia – upokojujúcim hlasom, dotykom, ale aj tým, že zachováte pokojný tón a nebudete jeho strach ešte viac zosilňovať.
Pes ako intuitívny terapeut: labka ako prejav empatie
Psy majú úžasnú schopnosť vycítiť ľudské emócie. Ak ste napätí, smutní, prežívate strach alebo vás niečo trápi, pes to dokáže rozpoznať rýchlejšie než mnohí ľudia. A práve vtedy prichádza jemný dotyk labkou – nie ako žiadosť, ale ako gesto podpory.
Tento prejav mnohí majitelia opisujú ako jeden z najkrajších momentov so psom. Je to akýsi psí spôsob, ako povedať:
„Vidím, že ti nie je dobre. Som tu pri tebe.“
Labka v takých chvíľach nie je prosba, ale ponuka útechy. Pes jednoducho cíti potrebu byť vám nablízku.
Zaujíma vás, ako toto gesto vyzerá v praxi?
Pozrieť si môžete aj krátke video, ktoré ukazuje, ako psi tento signál používajú v rôznych situáciách:
Je úžasné sledovať, aké jemné a rôznorodé formy komunikácie dokáže pes používať – a ako na ne reagujeme my.
Záver: Labka ako malé, no výnimočne výrečné gesto
To, čo sa na prvý pohľad zdá ako obyčajný dotyk, je v skutočnosti dôležitá súčasť psieho jazyka. Labka môže znamenať prosbu o pozornosť, výzvu na hru, signál, že pes má strach, alebo dokonca pokus vás povzbudiť či utešiť.
Nabudúce, keď vás váš pes jemne dotkne labkou, skúste sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť:
Čo mi chce vlastne povedať?
Možno mu chýba aktivita, možno je hladný, možno sa cíti neistý. A možno vám týmto malým gestom jednoducho ukazuje svoju oddanosť.
Jedno je isté – pes, ktorý vám položí labku na koleno či ruku, k vám prehovára rečou, ktorá ide priamo zo srdca. A čím lepšie jej budete rozumieť, tým silnejší a krajší bude váš vzťah.