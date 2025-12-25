Prečo vám pes nosí vašu topánku? Nejde o hru, ale o jasný signál

Ak ste niekedy prišli domov a našli svoju topánku v pelechu vášho psa, prípadne vám ju váš štvornohý spoločník nadšene priniesol, nie ste sami. Mnohí majitelia psov sa stretávajú s týmto správaním. Nejde však o neposlušnosť ani pokus niečo zničiť – pes tým vyjadruje rôzne potreby a pocity. Poďme si vysvetliť, čo sa za týmto javom skutočne skrýva.
1. Pach človeka pôsobí na psa upokojujúco
Psi majú mimoriadne vyvinutý čuch – ich čuchové bunky dokážu zachytiť pachy v koncentráciách, ktoré sú pre človeka nepostrehnuteľné. Topánky, ponožky a iné časti oblečenia sú nasiaknuté prirodzenou vôňou svojho majiteľa. Pre psa predstavuje tento pach zdroj istoty a pocit bezpečia.
Preto si pes môže vašu obuv zobrať do pelechu, najmä keď zostane doma sám. Získava tak aspoň časť komfortu, ktorý mu poskytuje vaša prítomnosť. Tento jav je známy ako hľadanie pachovej stopy pre upokojenie, a pozorujeme ho najmä u psov, ktoré sú silne naviazané na svojho človeka.
2. Žuvanie môže byť spôsob, ako sa pes upokojuje
Ak pes topánku nielen nosí, ale aj žuje, ide často o formu sebaupokojovania pri strese alebo nude. Žuvanie uvoľňuje endorfíny – hormóny, ktoré znižujú stres a podporujú dobrú náladu. Je to podobné ako u ľudí žuvanie žuvačky alebo nervózne hryzenie pier.
Tento typ správania môže byť častejší u psov, ktorí trpia tzv. úzkosťou z odlúčenia – ide o reálnu poruchu správania, pri ktorej pes zle znáša samotu. Ak sa takýto pes dostane k veci, ktorá mu pripomína jeho majiteľa, môže sa snažiť zmierniť stres jej nosením alebo žuvaním.
3. U šteniat ide často o prirodzenú potrebu žuť a hrať sa
U mladých psov je nosenie a žuvanie topánok častou súčasťou prirodzeného vývinového správania. Šteniatkam sa prerezávajú zuby a žuvaním si masírujú ďasná, čím si uľavujú od bolesti. Okrem toho si hrou s topánkami precvičujú lovecké inštinkty – topánka im môže pripomínať korisť alebo zaujímavý predmet na objavovanie.
V tomto veku ešte nerozlišujú medzi tým, čo je „hračka“ a čo je „zakázané“. Je dôležité im ponúknuť vhodné alternatívy – napríklad hračky na žuvanie alebo interaktívne hlavolamy pre psy.
4. Snaha upútať pozornosť
Niektorí psi nosia topánky alebo iné predmety preto, že sa naučili, že tým získajú pozornosť majiteľa. Pes veľmi rýchlo rozpozná, ktoré správanie vedie k reakcii človeka – hoci aj negatívnej.
Ak pes zistí, že vám prinesenie topánky zabezpečí, že naň prehovoríte, pozriete sa naň alebo sa k nemu priblížite, môže toto správanie opakovať. V tomto prípade ide o naučený model správania, ktorý sa posilňuje tým, že naň človek reaguje.
5. Ako reagovať a predísť nežiaducemu správaniu
Aj keď je správanie psa pochopiteľné, nemusí byť žiaduce – najmä ak žuje drahé topánky. Tu je niekoľko odborníkmi odporúčaných spôsobov, ako situáciu riešiť:
- Upracte topánky z dosahu – prevencia je základ. Uložte obuv tam, kam sa pes nedostane.
- Ponúknite alternatívy – napr. staré tričko s vašou vôňou, žuvacie hračky alebo obohatenie prostredia (napr. naplnené hlavolamy s pochúťkami).
- Ignorujte nosenie topánky, ak ide o pozornosť – ak pes zistí, že to nefunguje, správanie postupne vymizne.
- Netrieštite pozornosť trestaním – fyzické tresty alebo krik môžu zvýšiť stres a situáciu zhoršiť.
- Zvážte odbornú pomoc – pri silnej úzkosti z odlúčenia môže byť potrebná pomoc trénera alebo veterinárneho behavioristu.
Nosenie topánok u psov nie je prejav zlomyseľnosti. Ide o komplexné správanie ovplyvnené genetikou, výchovou, emóciami aj aktuálnym psychickým stavom psa. Ak pochopíme dôvody, ktoré za tým stoja, môžeme správanie psa ovplyvniť pozitívnym spôsobom a zároveň posilniť náš vzťah so zvieraťom.