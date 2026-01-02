Prečo vám pes neustále kladie labku na ruku či koleno? Dôvod siaha oveľa hlbšie než len k maškrtám

Takmer každý majiteľ psa tento moment dobre pozná. Sedíte na gauči, pracujete pri stole alebo len oddychujete a váš štvornohý spoločník sa k vám pritúli, pozrie sa vám do očí a pomaly položí labku na vašu ruku či nohu. Väčšina ľudí si v tej chvíli automaticky pomyslí, že ide o jasný odkaz: „Pohladkaj ma“ alebo „niečo dobré by bodlo“. Skutočný význam tohto správania je však oveľa pestrejší a často prekvapujúco hlboký.
Psy medzi sebou aj s ľuďmi komunikujú najmä pomocou reči tela. Labka položená na majiteľovi patrí medzi silné neverbálne signály, ktorými dokáže pes vyjadriť celé spektrum emócií – radosť, očakávanie, neistotu, ale aj snahu vás podporiť. Ak sa naučíte tieto jemné odkazy čítať v súvislostiach, otvorí sa vám úplne nový pohľad na vnútorný svet vášho psa.
Keď pes žiada vašu pozornosť, hru alebo spoločnosť
Najčastejším dôvodom, prečo pes použije labku, je jednoduchá potreba kontaktu. Môže to byť pozvanie na hru, výzva na spoločnú aktivitu alebo len túžba po vašej blízkosti. Typický scenár: sedíte pri počítači, sústredíte sa na prácu a zrazu cítite jemné ťuknutie na nohe. Pes sedí vedľa vás, sleduje vás pozorným pohľadom a trpezlivo čaká na reakciu.
V mnohých prípadoch mu naozaj stačí pár minút hladkania či krátka prestávka, počas ktorej sa mu povenujete. Z pohľadu psa ide o veľmi účinný spôsob komunikácie – ak zistí, že labka funguje, bude ju používať častejšie.
Praktický postreh: Sledujte, čo sa deje tesne predtým. Ak pes nosí hračku, nervózne prechádza po byte alebo postáva pri dverách, labka je len posledným krokom, ktorým sa snaží dať najavo, že potrebuje vašu pozornosť alebo pohyb.
Reakcia majiteľa a hranice, ktoré tvoria návyky
Položenie labky je prirodzené gesto, no jeho význam výrazne ovplyvňuje vaša reakcia. Ak psovi zakaždým vyhoviete, môže si tento spôsob „komunikácie“ rýchlo spojiť s úspechom. Postupne sa z milého dotyku môže stať vyžadovanie pozornosti či dokonca žobranie – najmä pri jedle.
Americká odborníčka na správanie psov Mary Burch upozorňuje, že rovnaké gesto môže mať úplne iný význam v rôznych situáciách. Inak pôsobí pri výcviku, keď pes reaguje na povel „daj labku“, a inak počas večere, keď sa snaží získať vašu pozornosť alebo sústo z taniera.
Jasne nastavené hranice pomáhajú psovi pochopiť, kedy je jeho správanie vítané a kedy nie. Vďaka tomu zostane labka príjemným prejavom kontaktu, nie zdrojom frustrácie.
Labka ako „vstupenka“ k maškrtám
Psy sa veľmi rýchlo učia spájať určité správanie s odmenou. Ak pes opakovane dostane maškrtu zakaždým, keď sa vás dotkne labkou, pochopí to ako jasné pravidlo. V jeho svete je jedlo silným motivačným faktorom a zároveň znakom vašej priazne.
Problém nastáva vtedy, keď sa z tohto gesta stane automatický nástroj na vymáhanie jedla. Oveľa rozumnejšie je používať maškrty cielene – napríklad pri tréningu alebo ako odmenu za splnenie konkrétneho povelu, nie ako reakciu na každé labknutie.
Prebytok energie a volanie po pohybe
Najmä mladé psy a šteniatka majú energie na rozdávanie. Ak ju nemajú kde využiť, hľadajú spôsob, ako vám to dať najavo. Položená labka sa často spája s ďalšími prejavmi – štekaním, pobehovaním, nosením hračiek či kňučaním pri dverách.
V takom prípade ide o jasný odkaz: „Potrebujem sa hýbať.“ Pravidelné prechádzky, hry a mentálne úlohy sú kľúčové nielen pre fyzické zdravie psa, ale aj pre jeho psychickú pohodu. Pes, ktorý má dostatok podnetov, je pokojnejší a vyrovnanejší.
Strach, neistota a hľadanie bezpečia
Nie vždy je labka prejavom radosti. V stresových situáciách môže znamenať aj volanie o pomoc. Búrky, ohňostroje, hlasné zvuky alebo váš odchod z domu dokážu u psa vyvolať úzkosť. Dotykom sa snaží nadviazať kontakt a uistiť sa, že ste pri ňom.
Tieto chvíle často sprevádzajú ďalšie signály – stiahnutý chvost, zrýchlené dýchanie či nepokoj. Pokojný hlas, jemné hladkanie a vaša prítomnosť mu pomáhajú znovu získať pocit istoty.
Pes, ktorý vás chce utešiť
Jedným z najkrajších dôvodov, prečo pes položí labku, je empatia. Psy dokážu veľmi presne vycítiť náladu svojho majiteľa. Ak ste smutní, vystresovaní alebo vás niečo trápi, pes to často zaregistruje skôr, než si to sami uvedomíte.
V takých chvíľach sa vás dotkne labkou nie preto, že niečo chce, ale aby vám naznačil svoju blízkosť. Je to tichý prejav podpory a lojality – jednoduché gesto, ktoré má obrovskú silu.
Video, ktoré ukazuje rôzne významy tohto správania
Ak chcete vidieť, ako psy používajú labku v rôznych situáciách a čo všetko tým môžu vyjadriť, stojí za to pozrieť si toto video:
Je až fascinujúce, koľko odtieňov dokáže mať jeden jediný dotyk.
Záver: Labka ako tichá reč medzi vami a psom
Položená labka nie je len rozkošný zvyk, ale plnohodnotný komunikačný nástroj. Môže znamenať prosbu o pozornosť, potrebu pohybu, strach, ale aj snahu vás utešiť a byť vám nablízku.
Keď sa nabudúce váš pes jemne dotkne vašej ruky či kolena, skúste sa zamyslieť nad tým, čo vám práve chce povedať. Možno sa nudí, možno niečo potrebuje – alebo vám len pripomína, že medzi vami existuje silné puto.
Jedno je však isté: pes, ktorý vám položí labku, s vami komunikuje srdcom. A ak sa naučíte tejto reči rozumieť, získa z toho nielen on, ale aj vy.