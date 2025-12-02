Prečo v zime prať na kratšie programy? Odborníci vysvetľujú, prečo sa to oplatí

Zimné obdobie mení fungovanie domácnosti vo viacerých smeroch. Nielenže viac kúrime a trávime čas v interiéri, ale bielizeň schne citeľne pomalšie, najmä v bytoch s vyššou vlhkosťou. Každé pranie tak trvá dlhšie nielen v práčke, ale aj následne na sušiaku. Práve preto sa v chladných mesiacoch oplatí zvoliť kratšie pracie programy – pri správnom použití sú dostatočne účinné, šetria energiu a zároveň chránia oblečenie pred zbytočným opotrebovaním.
Tip: Video s radami, ako správne prať
Ak si chceš rady k praniu pozrieť aj v názornom videu, existuje na YouTube praktický návod so základnými tipmi, ako pracovať s programami práčky a pracími prostriedkami.
Kratšie programy v zime: prečo dávajú logiku
Bežné oblečenie, ktoré nosíme počas dňa, nebýva väčšinou extrémne znečistené. Moderné pracie prostriedky sú navrhnuté tak, aby odstránili každodennú špinu aj pri nižších teplotách a kratších cykloch. V zime to má navyše niekoľko výhod:
- Úspora elektriny. V chladnej vode trvá dlhšie, kým práčka ohreje vodu na vyššiu teplotu. Pri praní na 30–40 °C je spotreba energie výrazne nižšia.
- Menej opotrebovania tkanín. Dlhé programy či vysoké teploty môžu pri niektorých materiáloch skracovať životnosť oblečenia. Kratší a šetrnejší cyklus znižuje mechanické trenie aj tepelné namáhanie.
- Rýchlejšie pranie pri dlhšom sušení. Keď už samotné sušenie trvá niekoľko hodín alebo aj dni, je praktické, aby sa samotné pranie zbytočne nepredlžovalo.
Čistota aj pri nižších teplotách? Áno, pri bežnej špine
Moderné pracie gély a kapsuly obsahujú enzýmy, ktoré sú účinné pri nízkych teplotách. Tie si vedia poradiť s bežnými nečistotami ako pot, prach, pachy či mastnota z každodenného nosenia.
Ako uvádza odborníčka na údržbu domácnosti:
„Kvalitný prací gél dokáže účinne pôsobiť už pri 30–40 °C, takže pre mierne znečistené oblečenie je kratší program úplne postačujúci.“
To však neznamená, že nízke teploty sú vhodné na všetko.
Kedy kratší program nestačí
Aby bol článok 100 % pravdivý, treba uviesť aj výnimky. Krátky program a nízke teploty sú dobre použiteľné, ale nie univerzálne.
Dlhší alebo teplejší program je vhodnejší pre:
- veľmi špinavé oblečenie (hlina, olej, pot v športe)
- bielizeň, ktorá sa dotýka intímnych oblastí – spodná bielizeň, uteráky, posteľná bielizeň
- látky, ktoré potrebujú dôkladnú hygienu (domáce handry, kuchynské utierky)
- textílie s odolnými škvrnami, ktoré neboli predprané
Kľúčové pravidlo:
Kratší program je skvelý na bežné prádlo, nie na hygienickú bielizeň.
Pozor na škvrny: predpieranie je nutnosť
Pri krátkom cykle sa oplatí škvrny ošetriť ešte pred praním, najmä ak ide o:
- jedlo
- kozmetiku
- mastnotu
- trávu či zeminu
Pracie kapsuly a gély sú účinné, ale bez predbežného ošetrenia môže mať krátky program na odolnejšie škvrny jednoducho málo času.
Ako prať v zime efektívnejšie
- Triediť podľa znečistenia. Mierne špinavé veci patria na krátky program, silne špinavé oddeliť.
- Použiť prací prostriedok s enzýmami. Tie fungujú dobre aj v chlade a skracujú potrebný čas prania.
- Zimné bundy a športové materiály prať šetrne. Tieto tkaniny sú citlivé na vysoké teploty aj dlhé programy.
- Nepredlžovať cyklus zbytočne. Ak práčka ponúka možnosť manuálne pridávať minúty, v zime to nie je potrebné pri bežnom oblečení.
Zhrnutie: kratšie programy majú v zime reálne výhody
Ak periete bežné každodenné oblečenie, kratší program pri nižšej teplote:
- ušetri energiu
- ochráni oblečenie pred opotrebovaním
- postačí na bežnú špinu
- urýchli celý proces v období, keď bielizeň schne dlho
Platí však aj druhá strana: hygienická bielizeň či silne znečistené veci si stále vyžadujú dlhší, intenzívnejší program.