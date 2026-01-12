Prečo sú radiátory umiestnené práve pod oknom? Dôvod má hlbšie korene, než sa zdá

Hoci radiátor pod oknom berieme ako samozrejmosť, toto riešenie má jasný technický dôvod. Nevzniklo náhodou a nie je to ani prežitok z čias starého stavebníctva. Ide o polohu, ktorá dlhodobo najlepšie pracuje s prirodzeným pohybom vzduchu v miestnosti.

Ako sa tento zvyk vyvinul? Odpoveď leží v tepelných stratách starých okien

Radiátory sa začali umiestňovať pod okná už vtedy, keď sa v Európe rozšírilo ústredné vykurovanie – teda v druhej polovici 19. storočia. Dôvod bol jednoduchý a logický: okno bolo najchladnejším miestom interiéru.

  • okná tvorili zvyčajne iba jedno sklo
  • netesnili a prepúšťali studený vzduch
  • cez ich plochu unikalo najviac tepla

V oblasti pod oknom preto vznikal najnižší teplotný gradient, čo spôsobovalo chlad a prievan. Umiestnením radiátora priamo pod okno sa tento efekt výrazne zmiernil, pretože teplý vzduch stúpajúci z radiátora:

  • ohrieval ochladzovaný vzduch od okna
  • bránil jeho „padaniu“ k podlahe
  • zabezpečil rovnomernejšie ohrievanie celej miestnosti

Tento fyzikálny jav sa nazýva konvekčný prúd – a práve na ňom je poloha radiátora pod oknom postavená.

Je toto riešenie účinné aj v moderných domácnostiach?

Dnes už okná nie sú z hľadiska tepelnej straty tak problémové ako kedysi. Dvojsklá či trojsklá majú podstatne lepšie izolačné vlastnosti, preto studený vzduch pri okne nevzniká v takom rozsahu.

Napriek tomu má umiestnenie radiátora pod okno aj v modernej stavbe viacero objektívnych výhod:

✔ 1. Radiátor sa nachádza na stene s najväčšou stratou tepla

Aj kvalitné okná stále odvádzajú viac tepla než plné steny. Radiátor v tejto zóne okamžite kompenzuje lokálny pokles teploty.

✔ 2. Zabezpečuje optimálnu cirkuláciu vzduchu

Radiátor pri vnútornej stene by vytváral zložitejšie prúdenie, čo môže viesť k nerovnomernému vykurovaniu.

✔ 3. Väčšina domácností má pod oknom voľný priestor

To umožňuje teplému vzduchu stúpať bez prekážok. Radiátor zakrytý pohovkou alebo komodou stráca efektivitu až o 10 – 20 %.

✔ 4. Minimalizuje kondenzáciu vlhkosti na skle

V zime môže byť povrchová teplota skla nižšia. Teplý vzduch od radiátora tok vlhkosti obmedzuje.

Nevýhody? Niekoľko existuje, ale dajú sa jednoducho vyriešiť

● Nevhodné závesy

Dlhé, husté alebo ťažké závesy môžu blokovať šírenie tepla. Toto je reálny a často zanedbávaný problém.

● Nie je to univerzálne riešenie

Moderné architektúry využívajú aj iné typy vykurovania – najmä podlahové, stenové a stropné systémy. V týchto prípadoch umiestnenie radiátora pod oknom stráca význam, pretože samotný radiátor nie je dominantným zdrojom tepla.

Má radiátor pod oknom budúcnosť?

Áno, ale nie za každých okolností.

✔ V starších domoch

Je to stále najpraktickejšie a najúčinnejšie riešenie z hľadiska fyziky aj komfortu.

✔ V novostavbách

Je to jedna z možností, ale už nie jediná. Architekti často pracujú s inými typmi vykurovacích telies a moderným dizajnom.

✔ Kľúčovým faktorom dnes nie je poloha, ale:

  • správny výkon radiátor
  • efektívne prúdenie vzduchu
  • vhodná kombinácia okien, izolácie a typu vykurovania

Radiátor pod oknom teda nie je zastaraný koncept. Stále ide o technicky odôvodnené riešenie, ktoré využíva prirodzené prúdenie vzduchu najefektívnejším možným spôsobom.

