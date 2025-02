Prečo skúsená gazdiná vkladá do mrazničky kúsok alobalu a ako tým výrazne ušetrí?

Skúsená gazdiná vždy vloží do mrazničky kúsok alobalu a dôvod je jasný: prináša to nielen výraznú úsporu času, ale aj energie. Nie každý o tomto triku vie, no rozhodne stojí za vyskúšanie. Ak totiž doma nemáte moderný mraziak s funkciou No Frost, pravdepodobne ste už zažili pravidelné odmrazovanie a prácu s nánosmi ľadu. A práve v týchto chvíľach prichádza na rad obyčajný alobal.

Alobal patrí do každej domácnosti

Hliníková fólia, alebo ľudovo „alobal“, je bežnou súčasťou mnohých kuchýň. Používame ju na balenie zvyškov jedla, na udržiavanie teploty desiat pre deti či na pečenie, keď nemáme poruke vhodnú pokrievku na pekáč. Zakrytím mäsa alobalom navyše chránite jedlo pred pripálením a mäso zostane šťavnaté. V niektorých receptoch sa dokonca mäso odporúča piecť priamo v alobale, aby nestrácalo chuť ani arómu.

Alobal v mrazničke – prečo to funguje?

Keď sme objavili trik s alobalom v mrazničke, mnohých to prekvapilo. Ak máte doma starší typ mrazničky bez technológie No Frost, musíte ju zväčša pravidelne odmrazovať. No Frost je systém, pri ktorom sa v mrazničke využíva suchý, chladný vzduch rovnomerne rozptyľovaný ventilátorom. Vďaka tomu sa v jej vnútri netvorí vlhkosť a nevzniká ľad po stenách.

Väčšina domácností však má práve mrazničky, kde sa vytvára námraza, a preto je potrebné občasné odmrazovanie. A tu sa ukazuje praktický význam alobalu.

Ako na to?

Vyberte všetky potraviny: Najprv vyprázdnite mrazničku a vyberte z nej všetky potraviny. Rovnako tak vyberte aj zásuvky, pokiaľ sú odnímateľné. Odmrazte mrazničku: Nechajte ju voľne odmraziť alebo použite urýchľujúcu metódu (napríklad teplou vodou, prípadne parným čističom, ak to výrobca dovoľuje). Vysteľte steny alobalom: Po dôkladnom vyčistení a odstránení námrazy vyložte bočné steny mrazničky vrstvou alobalu. Vráťte zásuvky na miesto: Následne vložte späť zásuvky (ak ste ich vybrali) a do mrazničky môžete znova uložiť všetky potraviny.

Vďaka tejto vrstve sa bude nová námraza tvoriť hlavne na alobale, ktorý potom pri údržbe jednoducho vymeníte. Odpadne vám tak nutnosť pracného odstraňovania veľkej vrstvy ľadu.

Ako efektívne zabaliť potraviny

Alobal je užitočný aj na samotné skladovanie potravín v mrazničke. Ak chcete, aby si mäso, ryby, zelenina či dezerty dlhšie zachovali čerstvú chuť a textúru, je dôležité ich baliť do obalových materiálov tak, aby sa minimalizoval prístup vzduchu.

Prispôsobivý obal: Hliníková fólia sa dá jednoducho tvarovať podľa veľkosti a tvaru potraviny, čo vám pomôže vytvoriť takmer vzduchotesné balenie.

Hliníková fólia sa dá jednoducho tvarovať podľa veľkosti a tvaru potraviny, čo vám pomôže vytvoriť takmer vzduchotesné balenie. Vakuovacie vrecká: Alternatívou sú aj vakuovacie sáčky, ktoré spoľahlivo zamedzia prieniku vzduchu a výrazne predĺžia trvanlivosť potravín.

Alternatívou sú aj vakuovacie sáčky, ktoré spoľahlivo zamedzia prieniku vzduchu a výrazne predĺžia trvanlivosť potravín. Označenie obsahu: Nezabudnite si jednotlivé balíčky popísať – stručne uveďte, čo sa v balení nachádza a kedy ste potraviny zmrazili. Budete mať lepší prehľad a vyhnete sa nepríjemným prekvapeniam pri varení.

Kam vyhodiť použitý alobal?

Aj keď sa môže zdať, že pokrčený alobal už nie je použiteľný, stále ide o materiál z hliníka, ktorý patrí do zberných nádob určených na kovový odpad (prípadne do zberných dvorov). Je to jednoduché riešenie, ako prispieť k recyklácii a šetriť životné prostredie.

Týmto jednoduchým trikom s alobalom vám môže ubudnúť starosť s namáhavým odmrazovaním, a zároveň ochránite jedlo pred znehodnotením. Ak ste doteraz túto metódu nepoznali, vyskúšajte ju a uvidíte, že vám môže ušetriť čas, energiu aj nervy.